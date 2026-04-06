Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнениюИ стоит ли оставаться ради опыта
Что такое «тактическая нищета»
Это управленческая стратегия, при которой системные проблемы (плохие процессы, нехватка ресурсов) взваливаются на сотрудников. Им приходится закрывать все дыры в менеджменте за счет переработок и личных усилий.
Термин «тактическая нищета» очень точно описывает эту практику. «Нищета» здесь — хронический дефицит необходимых для качественной работы инструментов, времени и поддержки. А «тактическая» означает, что компания живет от одного аврала к другому, применяя краткосрочные, временные меры. Они не устраняют коренные проблемы, а лишь создают иллюзию движения.
Почему об этом заговорили сейчас?
Работодатели жалуются на рост налогов и инфляцию, призывая сотрудников «затянуть пояса». Центробанк подтверждает, что компании планируют «более умеренные индексации» в 2026 году.
При этом, как отмечает РБК, доходы многих компаний не падают, а личные расходы владельцев бизнеса остаются на прежнем уровне.
Замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков подтверждает, что практика «тактической нищеты» сохранится и в 2026 году. По его словам, «мотивация страхом» будет работать там, где много кандидатов и не нужна высокая квалификация.
Пример из жизни привело HR-агентство А2: на заводе с тысячами сотрудников в конце 2025 года заморозили индексацию зарплат под предлогом недоступных кредитов для компании. При этом она поставила рекорд по выручке и объему производства.
Признаки «тактической нищеты»
Увидеть «тактическую нищету» можно по нескольким устойчивым симптомам, которые почти всегда проявляются вместе.
Карина Остроносова выделяет следующие признаки:
Постоянный разрыв между задачами и ресурсами. Вам поручают подготовить сложный отчет, но не дают нужный софт. Требуют запустить проект, но не выделяют бюджет на подрядчиков.
Или вот еще: вас хвалят за «умение находить выход из сложных ситуаций», но на самом деле просто заставляют работать без необходимых инструментов.
Постоянные переработки. Если работа по вечерам и в выходные уже не редкое исключение перед сдачей проекта, а обыденность, — это тревожный звонок.
Ответственность без полномочий. Классическая ситуация: вы, что называется, головой отвечаете за результат, при этом реально влиять на внутренние процессы не можете.
Например: не можете согласовать действия с другим отделом, выбрать инструменты или нанять помощника. Проще говоря, обязанность есть, а прав нет.
Нет стабильности в процессах. Приоритеты меняются каждый день, вчерашние договоренности сегодня уже неактуальны, а любой план пересматривается по несколько раз.
Это мешает глубокой и качественной работе, отметила эксперт. Сотрудники вынуждены постоянно тушить пожары, но системные проблемы остаются. А на их решение у линейного персонала просто нет полномочий.
Россияне считают главной причиной выгорания преимущественно даже не объем задач, а плохую организацию рабочих процессов. Это показалопрос «Русской школы управления».
Также полезно бывает смотреть на финансовые результаты компании и соотносить их со словами руководства. Условно: если вы видите, что отдел продаж перевыполнил план, прибыль растет, компания открывает новый филиал, нанимает сотрудников на некритичные должности, то вряд ли зарплаты не повышают из-за кризиса.
Иногда тактическую нищету могут выдать даже соцсети собственника компании. Например, он может публиковать кадры своей красивой жизни где-нибудь в Дубае, а сотрудникам рассказывать, что бизнес буквально выживает, каждая копейка на счету.
Как отличить реальные трудности от «тактической нищеты»
Не каждая заморозка бонусов или аврал перед дедлайном — это «тактическая нищета». У компании могут быть объективные трудности, например, из-за изменения рыночной ситуации, непредвиденных событий.
Чтобы отличить одно от другого, смотрите на проблему в целом и учитывайте контекст.
Временные трудности выглядят так: руководство честно говорит о сложностях, представляет понятный план выхода из кризиса с конкретными шагами и сроками. Вы видите реальные действия — процессы меняются к лучшему, ресурсы перераспределяются, а повышенная нагрузка носит ограниченный и осмысленный характер.
Другое дело — устойчивая модель, где в норму вошли переработки, экономия на сотрудниках. Если компания стабильно недоинвестирует в условия и развитие персонала, при этом предъявляет высокие требования к результату, это и есть «тактическая нищета».
Остаться ради опыта или уйти?
Главная опасность «тактической нищеты» — профессиональный застой и выгорание. В таких условиях сотрудник лишь оттачивает умение быстро реагировать на то и дело возникающие проблемы, которых при грамотном управлении могло и не быть.
В итоге такая работа портит профессиональные привычки. Привыкнув к хаосу и неэффективным процессам, вам будет сложно адаптироваться в компании с высокой культурой управления.
В долгосрочной перспективе работа в компании с «тактической нищетой» снижает востребованность сотрудника на рынке на рынке.
Данные наших исследований показывают, что в коллективах с признаками «тактической нищеты» пик увольнений приходится на период 9–12 месяцев работы. Это момент, когда внутренние ресурсы сотрудника истощаются, а развитие останавливается.
Еще тактическая нищета сопряжена с переработками, что вредно для здоровья. Хронический стресс снижает продуктивность, работник чаще ошибается и уходит на больничный, отметил эксперт.
Когда стоит остаться
Единственный аргумент «за» — если вам нужен специфический кризисный опыт на короткий, заранее определенный срок.
Например, вы пришли в стартап на полгода, чтобы получить в портфолио кейс по запуску продукта с нуля в условиях хаоса.
