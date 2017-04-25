Поиграем в деньги

Говорить о деньгах долгое время считалось неловким. Так или иначе, тема финансов всегда воспринималась как «взрослая тема», о которой детям знать рано. На самом деле, детей следует приучать обращаться с деньгами с самого раннего возраста. О том, как это лучше делать, поговорили на семейном финансовом фестивале «PRO деньги», который прошел в Москве 22 апреля.

Из куска цветной бумаги…

Культурный центр ЗИЛ на время фестиваля превратился в «дом», где в каждой секции-комнате, проходили игры, лекции, обсуждения, связанные с финансами. Прямо в «прихожей» посетителей встречала выставка об истории денег и страхования, а в «библиотеке» проводились тренинги по управлению личными финансами. Здесь родителям рассказывали о том, как говорить с детьми о деньгах и возможностях их заработать.

«Мы думаем о будущем, о наших детях. Им нужно привить правильное отношение к деньгам», — отмечает организатор фестиваля Владимир Фролов. Основная идея правильного отношения к деньгам заключается в том, что их надо зарабатывать. Деньги не падают с неба. Именно для этого в пространстве культурного центра была устроена «мастерская». В ней проводились мастер-классы, на которых дети создавали свои собственные «товары», которые затем продавались в ярмарочной зоне.

«В основе фестиваля лежит идея сотворчества, соразвития. Мы посчитали, что это лучше всего сделать в формате игры, — отмечает Фролов— Мы обсуждали какие-то проекты, связанные с финансовым просвещением, ориентированные на самую главную целевую аудиторию — семью. Это дети, родители, бабушки, дедушки».

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На вырученные фестивальные «деньги» посетители могли сделать полезные покупки. Самые маленькие посетители выставки могли посмотреть мультики про деньги в специальном зале или провести время в игровом уголке. Также работала «кухня», где ребята могли подкрепиться на полученные или заработанные «денежные средства». В «гостиной» фестиваля были представлены онлайн- и офлайн игры, связанные с деньгами, а также выставка копилок.

Семейный финансовый фестиваль был приурочен к неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, которая прошла по всей стране. Это далеко не первый проект по финансовой грамотности. «Мы уже сделали несколько проектов: выпустили книжку-раскраску, которая стала книжкой для совместной работы родителей с детьми, книжку «Пословицы и поговорки о деньгах», а потом плавно пришли к идее большого мероприятия», — пояснил организатор фестиваля.

Не хуже заграницы

Россия начала развивать у себя программы финансовой грамотности сравнительно недавно. Российский Минфин ведет эту программу с 2011 года, в то время как финансовые власти таких стран, как Канада, Австралия подобные программы входят в национальные стратегии и ведутся в конца 1990-х годов. Теме не менее, российский опыт достаточно хорошо оценивается международными экспертами.

В других странах проводят мероприятия в формате entertainment — сочетание образования и развлечения. Но именно такой фестиваль — чисто российский продукт.

«Две недели назад я была в Амстердаме на глобальной неделе денег, который проводится более, чем в 140 странах, — рассказывает стратегический координатор проекта Минфина России и Всемирного банка по финграмотности Анна Зеленцова, — В Нидерландах на открытии присутствовала королева страны, там проводились семинары с подростками, семьями. Но такого, чтобы проводились мероприятия на целый день с участием всей семьи — такого нет. В этом смысле наш фестиваль уникальный».

По ее словам, за эти 6-7 лет, в течение которых программа проводилась, накоплен весьма ценный опыт. В прошлом году Минфин России получил главный международный приз за проведение детской недели финансовой грамотности. Его сочли настолько значимым, что вручали в Нобелевском зале. Жюри оценило во-первых, то, что в российской программе приняло участие больше всего детей — около миллиона, а во-вторых, разнообразие форм: используются игры, квесты, мастер-классы, привлекаются разные медийные лица, популярные актеры, фигуристы.

Особенностью российской программы финграмотности стало активное привлечение к ней тех, кто является авторитетами для подростков. «Это удачный опыт, — считает Зеленцова, — Дети могут с одной стороны — развлечься, а с другой получить какие-то полезные знания и навыки».

При этом родители на подобных фестивалях могут узнать полезную информацию про то, как оплачивать ЖКХ, про то, как планировать семейный бюджет, как не стать жертвой мошенников в интернете и как правильно давать карманные деньги детям.

Если ребенок просит денег

Своим родительским опытом поделилась с гостями фестиваля телеведущая, совладелец портала «Банки.ру» Елена Ищеева.

«Я журналист и всегда беру интервью..., — рассказывает она, — Если ребенок просит денег, я всегда спрашиваю — на что, почему, для чего и как». В вопросах финансов, считает она, не нужно бояться дать возможность детям совершать небольшие ошибки и пожинать их плоды. Это приучит их к ответственному отношению к деньгам.

«Моя дочка еще маленькая, а сына, который уже большой и учится за границей, я приучаю планировать расходы. Если он говорит, что он неожиданно потратил всю отведенную на определенный период сумму, я ему говорю: "Надо было считать!"», — говорит Ищеева.

По словам телеведущей, в ее семье не принято было брать взаймы — всегда старались обходиться своими средствами и рассчитывать расходы. Заемные деньги — это не всегда плохо, если только уметь с ними правильно обращаться и не давать загнать себя в «кредитную ловушку». А тем временем, на сегодняшний кредиты в банках имеет около четверти населения России. И согласно оценкам экспертов, стоимость их обслуживания будет с течением временем расти.

На прошедшем фестивале зарегистрировалось 3 тысячи человек, но многие пришли без регистрации. В результате мероприятие посетило более 5 тысяч человек.

