«Я больше не хочу котиков и лесбиянок»

В апреле одна из самых знаменитых продюсеров BuzzFeed Сафия Найгард откровенно рассказала о том, почему без всякого сожаления покинула издание. Ролик посмотрели почти девять миллионов человек, а рассказы на тему «Почему я ушел из BuzzFeed» превратились в новый вирусный тренд. «Лента.ру» выяснила, почему сотрудники бегут от перспективы стать королями вирусных роликов и каково это — целыми днями штамповать видео про котиков, феминисток и тортики.

Рай для котиков

Медиагигант BuzzFeed считается мировым лидером по производству вирусного контента. Сайт издания пестрит нелепыми тестами, снимками милых животных и рецептами превращения в радужного единорога. Холдингу принадлежат также проекты Tasty и Nifty, которые стали настоящими хитами в Facebook и Instagram, а также заставили пользователей вспомнить о существовании кухни и начать готовить.

Сотрудники не просто предугадывают, какой ролик или материал взлетит в интернете: BuzzFeed обучает основам виральности и пользуется различными инструментами вроде программ для обработки больших данных, которые с высокой долей вероятности рассчитывают, что пользователь поделится роликом с маленьким щенком или пройдет тест для определения психологического возраста по любимому бургеру.

Многие уверены, что работа в BuzzFeed — бесконечное развлечение: здесь можно писать о любимых сериалах, не стесняясь восторженного визга в тексте, и доедать огромный торт после съемок очередного эпизода Tasty.

На самом деле будни сотрудников холдинга мало чем отличаются от рутины обычных офисных клерков. Именно об этом рассказали бывшие работники издания, стихийно создав на YouTube тренд под названием «Почему я ушел из BuzzFeed», где делятся малоприятными подробностями о своей службе.

Скриншот: YouTube

Настоящая популярность к этим видео пришла после того, как о своей бывшей работе рассказала продюсер Сафия Найгард, которая за время работы в BuzzFeed стала популярным видеоблогером с почти двумя миллионами подписчиков.

Она была недовольна тем, что собственноручно делала успешный проект издания LadyLike («По-девчачьи»), но зрители даже не подозревали о том, кто стоит за их любимым шоу. Найгард была автором идеи, продюсером и сценаристом, но BuzzFeed предпочитает не упоминать лишний раз имена работников, поэтому многим Сафия известна как актриса. Несмотря на то что подобная практика вполне стандартна для крупных корпораций и успешно используется в работе с молодыми и неопытными талантами, многим продюсерам замалчивание было не по душе.

Еще одной причиной покинуть компанию для Сафии стало странное правило: сотрудники не имели право отвечать своим поклонникам в комментариях, причем не только на оскорбления, но и на комплименты. Многие юзеры выражали исключительно положительные эмоции, задавали вопросы под роликами, интересовались, где еще можно посмотреть на любимых героев, но работникам запрещалось хоть как-то взаимодействовать с аудиторией.

Было твое, стало наше

Для начинающих сценаристов, продюсеров, актеров и журналистов попасть в BuzzFeed сродни чуду, ведь перед ними открывается возможность показать свой труд многомиллионной аудитории. Обычно новички проходят полугодовую оплачиваемую стажировку, во время которой должны доказать, что достойны продолжить работу в BuzzFeed в качестве постоянного сотрудника.

Именно это время, как рассказывают многие бывшие работники, способствует мощнейшему выгоранию юных талантов: производство роликов поставлено на поток, делать их нужно непрерывно. Нередко по истечении полугода продюсеры, которые одновременно генерируют новые идеи, пишут сценарии, подбирают актеров и сами выступают в качестве ведущих, превращаются в машины для штамповки одинаковых видео, которыми обычно делятся все друзья в ленте Facebook.

Но, как оказалось, творческих сотрудников пугает не столько хроническая усталость, сколько постепенное осознание того, что ни одна идея им не принадлежит. Даже после увольнения они не вправе использовать образы, придуманные во время работы в редакции, — неважно, было ли это успешное шоу и было ли оно вообще снято.

Тем не менее многим школа вирусного контента приносит пользу. У сотрудников BuzzFeed считается нормой иметь собственный видеоблог или Instagram с миллионом подписчиков. И те, кто покинул издание ради сольной карьеры, говорят, что рады избавиться от гонки за популярностью.

В редакции существуют вполне конкретные показатели, согласно которым хотя бы половина контента обязательно должна «выстрелить». Отчасти поэтому видеоотделы выпускают десять сделанных на коленке роликов вместо того, чтобы потратить сутки-двое на нечто уникальное и качественное.

Помимо работы в BuzzFeed создатели видео не имеют права участвовать в проектах других компаний. В 2016 году издание покинули две звездные девушки — Британи Эшли и Дженни Лоренцо, что стало потрясением для многомиллионной аудитории издания. Эшли полностью контролировала выпуск шоу о жизни ЛГБТ-подростков под названием «Принцесса лесбиянка», а Лоренцо следила за выпуском контента на латиноамериканском проекте Pero Like. Девушки часто появлялись в видеороликах BuzzFeed, обзавелись поклонниками и считались ключевыми сотрудницами.

Фото: Andres Stapff / Reuters

Руководство объяснило их увольнение тем, что они нарушили пункт договора, которым запрещается принимать участие в проектах конкурентов. В действительность Эшли и Лоренцо решили помочь друзьям и сыграли главные роли в веб-сериале, но начальство посчитало, что девушки могли разболтать секреты холдинга. В сети по этому поводу устроили целый скандал и принялись подписывать петиции за отмену «рабства».

Правила приема на работу в издание не изменились, но это не повлияло на приток свежей крови в редакцию. Более того, в том же договоре, который по каким-то причинам никто не читает, говорится об абсолютном праве медиахолдинга на имя успешного сотрудника. Бывшие сотрудники могут наблюдать, как на страницах в Facebook с их именами продолжают появляться посты, не имеющие никакого отношения к их дальнейшей карьере.

Судя по опубликованным откровениям, ни один сценарист или режиссер BuzzFeed не может быть до конца уверен в ттом, ждет ли его творческий рост. В апреле 2016 года несколько звездных сотрудников подписали с изданием эксклюзивный контракт на два года. Это, безусловно, хорошо отразилось на их карьере, но армия трудоголиков, которые по каким-то причинам попадали в кадр реже, поняли, что их будущее не так очевидно.

Продюсер Кенни Моффитт в своем видеоролике, который набрал уже более пяти миллионов просмотров, признался, что именно неопределенность стала главной причиной его ухода из BuzzFeed. Он искренне рад тому, что после увольнения его карьера видеоблогера резко пошла вверх, и он перестал думать о том, что когда-то с ним не заключили такого же эксклюзивного контракта.

За трансгендеров

Помимо штатных сотрудников свое недовольство происходящим в BuzzFeed выразили и приглашенные звезды, работавшие над отдельными проектами.

Блогер Кэт Блак, известная личность среди людей, выступающих за права трансгендеров и феминисток, рассказала о том, как в издании обращаются с представителями меньшинств и активистами. BuzzFeed, несмотря на явную ориентацию на мейнстрим, регулярно выпускает материалы о проблемах ЛГБТ-сообщества, сторонников бодипозитива и феминизма и старается транслировать голоса ущемленных слоев социума.

Однажды с Кэт связался парень-трансгендер и предложил обсудить идеи для роликов BuzzFeed, в которых бы поднимались те проблемы, о которых люди с нетрадиционной ориентацией предпочитают молчать. В обсуждении участвовали трансгендеры, которые каждый день сталкивались с осуждением, непониманием или заниженной оценкой их работы. Один из них упомянул, что обычно в подобных проектах трансгендерам либо совсем ничего не платят, либо платят ничтожно мало, а представители меньшинств даже не настаивают на премировании, поскольку получают шанс обсудить свои проблемы и попытаться найти решение.

Примечательно, что и BuzzFeed обычно не выделяет бюджеты для тех, кто решил посвятить себя подобным проектам. Это буквально вывело Кэт из себя.

Кадр: видео BuzzFeed

Девушка заявила, что не хочет, чтобы ее усилия и участие других активистов ЛГБТ-сообщества

стали средством зарабатывания денег для «кучки белых топ-менеджеров». Блогер рассказала о том, что разочаровалась в стремлении компании добиться равных прав для тех, кого общество по каким-то причинам не может принять. К примеру, Кэт крайне разочаровала история с «отделом разнообразия», который когда-то существовал в издании. В нем работала целая команда, в обязанности которой входило в том числе освещение тем ЛГБТ, азиатов и чернокожих, феминисток и бодипозитивщиц, а также развенчание стереотипов об отношениях мужчин и женщин.

Для BuzzFeed эти темы чрезвычайно важны, но через некоторое время сотрудников отдела уволили в полном составе: они не смогли выполнять все KPI, а серьезные рассуждения оказались никому не нужны. По мнению руководства, с освещением всех этих тем прекрасно справлялись создатели роликов «Спроси азиата» или «Угадай возраст азиата». К слову, эти ролики породили целую волну видео под названием «Азиаты реагируют на BuzzFeed».

Все придумали до нас

Еще одна тема, которая периодически поднимается независимыми видеоблогерами, — случайное или намеренное копирование BuzzFeed всего и вся в интернете. Да, чаще всего идеи роликов буквально лежат на поверхности и до невероятного банальны (что, кстати, только помогает им набирать популярность). Но те, чьи идеи были позаимствованы или скопированы, с этим не согласны.

Видеоблогер Акила Хьюгз, которая уже несколько лет высмеивает на просторах YouTube самые нелепые стереотипы о чернокожих, опубликовала открытое письмо к рекламодателям BuzzFeed с просьбой перестать поощрять крупную компанию за воровство. Она привела несколько примеров видеороликов, которые покадрово повторяют ее творения. В 2013 году Акила запустила на своем канале рубрику под названием «Как темнокожие относятся к...», в которой в юмористическом ключе рассказывала о самых странных стереотипах окружающих. Возможно, создатели подобных роликов в BuzzFeed не знали о существовании Акилы, но однажды выпустили буквально идентичное видео.

Девушка сняла для своих подписчиков рассказ о личных переживаниях интроверта в обществе, а через некоторое время узнала, что в сети успешно распространяется не ее работа, а точная копия, снятая популярным изданием. Ее оскорбило то, что ролик явно сделан на скорую руку и выглядел как жалкая пародия на ее собственный.

Она углубилась в исследования и выяснила, что медиагигант, к примеру, запустил шоу Will it waffle?, в котором ведущие пытались делать вафли из всего, что попадалось под руку. Этот же проект, но придуманный другими авторами, уже появлялся на просторах YouTube несколько лет назад.

Акила привела еще несколько примеров явного копирования работ начинающих независимых блогеров и призвала рекламодателей обратить на это внимание. Но, кажется, никто не воспринял обвинения всерьез, а создатель BuzzFeed Джон Перетти отрапортовал дежурное «Все, что мы создаем, придумал кто-то до нас».