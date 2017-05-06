Две стороны Трампа

Первый тур президентских выборов во Франции принес ожидаемые результаты: в лидеры выбились кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон и теперь уже бывший руководитель «Национального фронта» Марин Ле Пен. Впервые за долгое время борьба в финале не сведется к банальному противостоянию левых и правых. И все же экономические программы кандидатов отличаются радикально, хотя не так просто сказать, кто из них «социалист», а кто — «либерал».
Пролетарии всех департаментов, соединяйтесь!
После президентских выборов в США сравнение с Дональдом Трампом любых кандидатов, выступающих против текущего консенсуса и использующих популистскую риторику, стало общим местом. Не избежала такого сравнения и экс-лидер «Национального фронта». Если говорить конкретно об экономической программе, нечто общее с эксцентричным американским президентом имеют оба финалиста предвыборной гонки во Франции, и сложно сказать, у кого таких сходств больше.
Так, Ле Пен и Трамп имеют практически одинаковые позиции относительно глобализации и роли своих стран в этом процессе. Американский лидер первым же своим указом уничтожил соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, готовившееся его предшественником на протяжении нескольких лет, и угрожает выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), если Канада и Мексика не изменят свою экономическую политику. Примерно то же отношение у Ле Пен к Евросоюзу. В ее планах — референдум о выходе из ЕС и зоны евро, а также отказ от свободной торговли с Канадой.
Идеи Марин Ле Пен во Франции пользуются определенной популярностью. В конце концов, присоединение к еврозоне замедлило экономический рост в стране (дискуссия о том, является ли одно следствием другого, бесконечна, но факт налицо), и безработица лишь недавно отступила с многолетних максимумов, но остается двузначной. Один из прошлогодних опросов Pew Research показал, что 61 процент французов относится к ЕС неблагожелательно. Впрочем, сильного стремления выйти из союза и отказаться от евро жители Франции не проявляют. В любом случае Ле Пен говорит лишь о том, чтобы вынести вопрос на референдум.
Лидер французских популистов сходится с Трампом и в части защиты национальных производителей. Французская промышленность и сельское хозяйство относятся к наиболее передовым в мире, долгие десятилетия обе отрасли развивались при поддержке государства — традиции экономического патернализма в стране уходят еще в Средневековье. Марин Ле Пен стремится завоевать симпатии рабочего класса, и пока у нее это отлично получается: опросы показывают, что ни у одной категории населения она не популярна так, как у промышленных рабочих.
Но на этом общие позиции Трампа и Ле Пен, пожалуй, заканчиваются. В налоговой политике Марин Ле Пен следует французским традициям, которые не особенно благоволят низкому налогообложению. Бывший лидер «Национального фронта» предлагает сократить сборы только для самых бедных граждан, а вот бремя иностранных специалистов и компаний, которые таких специалистов нанимают (при условии что они предпочитают иностранцев французам при равной квалификации), нужно утяжелить. Трамп, напротив, шел на выборы с программой массового снижения налогов для всех, включая корпорации. И в ближайшее время к этой реформе приступит.
Еще одна типично французская идея, которую продвигает Ле Пен, — жесткое рабочее законодательство, которое будет стоять на стороне сотрудника (хотя оно и так весьма лояльно к наемному работнику). Рабочая неделя должна составлять не более 35 часов, все поползновения ее увеличить стоит пресекать. Что касается заработков за сверхурочные, то они, по идее кандидата в президенты, не должны облагаться налогом вовсе.
Высокие налоги на имущество и богатство также сокращать нельзя, хотя в этом направлении Ле Пен далеко до кандидата от социалистов Жана-Люка Меланшона, который предложил 90-процентный налог на все доходы выше 400 тысяч евро в месяц.
Чиновник против чиновников
Эммануэль Макрон в своей предвыборной программе, напротив, предлагает совсем не привычные для Франции идеи режима жесткой экономии, а ведь его платформа и электоральная база скорее левоцентристские. Он представляет «другую сторону» Трампа — Трампа-бизнесмена, который пришел «высушить болото» и обеспечить экономический рост за счет облегчения условий ведения бизнеса для корпораций.
Первое его предложение — резко сократить расходы бюджета. Уже в этом году он намерен урезать дефицит до 2,7 процента ВВП, то есть ниже требуемых Евросоюзом 3 процентов. Данная норма хронически нарушалась на протяжении последних десяти лет, что оправдывалось то одним кризисом, то другим.
Как Макрон намерен добиться такого результата? В первую очередь в его планах — ликвидация рабочих мест для 120 тысяч государственных служащих. Увольнения не планируются, просто выбывающих на пенсию сотрудников никто заменять не будет. Слабость этой части программы в том, что она потребует как минимум нескольких лет на реализацию. Сейчас французы, в том числе и госслужащие, неохотно идут на пенсию. Это связано с отсутствием работы или низкими доходами их детей — старики работают, чтобы поддержать молодежь.
С другой стороны, Макрон намерен провести налоговую реформу: налог на прибыль для компаний предлагается снизить с нынешних 33,3 процента до 25 процентов. Инвестиции в финансовый сектор будут освобождены от налога на имущество. Одновременно планируются масштабные вложения в «человеческий капитал»: около 50 миллиардов евро экономического стимулирования пойдут по большей части на разнообразные программы переобучения сотрудников. Несмотря на перечисленные послабления, Макрон ожидает, что государственные расходы упадут к 2022 году с нынешних 55 процентов до 52 процентов ВВП.
Что касается международного сотрудничества и экономической интеграции, тут Макрон, в отличие от Трампа и Ле Пен, является глобалистом до мозга костей. Он считает, что в рамках ЕС нужно укреплять фискальный союз и увеличивать полномочия Брюсселя. Кандидат планирует договориться с Германией об общеевропейской программе госинвестиций, которая должна смягчить различия между отдельными странами союза.
Но без протекционизма Макрон не обошелся, только он не французский, а общеевропейский. В случае своего прихода к власти кандидат обещает ввести правило «покупай европейское», разрешающее заключать госконтракты только с теми компаниями, которые как минимум наполовину базируются в Европе.
Позитивный Макрон
Оба кандидата в своих выступлениях неоднократно касались взаимоотношений с Россией. Если Ле Пен ратует за восстановление традиционно тесных российско-французских связей, то Макрон настроен довольно жестко. Но это большая политика, а вот финансово-экономические последствия успеха того или иного кандидата могут быть не совсем очевидными. Эксперты считают, что для экономики России победа Макрона может быть выгоднее — по крайней мере в краткосрочной перспективе.
«Для финансовых рынков Марин Ле Пен однозначно является негативным кандидатом, — пояснил «Ленте.ру» ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. — В случае ее прихода на должность президента инвесторы ожидают увидеть шаги, направленные на выход Франции из состава Евросоюза, и ряд других не самых благоприятных для рынка мер: увеличение государственного вмешательства в отдельные экономические вопросы, явно выраженный прогрессивный налог и дальнейший рост антиглобалистских настроений. При этом основной фаворит предвыборной гонки Эммануэль Макрон является с точки зрения экономических вопросов классическим "центристским" кандидатом, победа которого, при прочих равных, должна быть воспринята рынком с оптимизмом».
По его словам, несмотря на относительно дружескую риторику по отношению к Москве, для российского рынка в целом и позиций российской валюты в частности успех Марин Ле Пен может быть скорее негативным фактором. В первую очередь потому, что она «повлечет за собой значительное ухудшение настроений на глобальных рынках, давление на всю группу рисковых активов, а на валютном рынке — снижение курсов валют развивающихся стран».
«Что касается влияния победы Макрона на российский рынок, то сильных последствий мы не ожидаем, так как данный сценарий уже во многом заложен в текущие цены», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич, в свою очередь, отметил, что победа Ле Пен может привести к росту у инвесторов опасений, связанных с возможным развалом ЕС. «Это, в свою очередь, будет негативным фактором для высокорисковых активов и приведет к оттоку средств с развивающихся рынков. В такой ситуации спрос на валюту, в основном на доллар, может существенно вырасти, что приведет к ослаблению российского рубля», — заключил эксперт.