Финансы
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Две стороны Трампа

Что будет с экономикой России и мира после президентских выборов во Франции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Первый тур президентских выборов во Франции принес ожидаемые результаты: в лидеры выбились кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон и теперь уже бывший руководитель «Национального фронта» Марин Ле Пен. Впервые за долгое время борьба в финале не сведется к банальному противостоянию левых и правых. И все же экономические программы кандидатов отличаются радикально, хотя не так просто сказать, кто из них «социалист», а кто — «либерал».

Пролетарии всех департаментов, соединяйтесь!

После президентских выборов в США сравнение с Дональдом Трампом любых кандидатов, выступающих против текущего консенсуса и использующих популистскую риторику, стало общим местом. Не избежала такого сравнения и экс-лидер «Национального фронта». Если говорить конкретно об экономической программе, нечто общее с эксцентричным американским президентом имеют оба финалиста предвыборной гонки во Франции, и сложно сказать, у кого таких сходств больше.

Так, Ле Пен и Трамп имеют практически одинаковые позиции относительно глобализации и роли своих стран в этом процессе. Американский лидер первым же своим указом уничтожил соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, готовившееся его предшественником на протяжении нескольких лет, и угрожает выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), если Канада и Мексика не изменят свою экономическую политику. Примерно то же отношение у Ле Пен к Евросоюзу. В ее планах — референдум о выходе из ЕС и зоны евро, а также отказ от свободной торговли с Канадой.

Идеи Марин Ле Пен во Франции пользуются определенной популярностью. В конце концов, присоединение к еврозоне замедлило экономический рост в стране (дискуссия о том, является ли одно следствием другого, бесконечна, но факт налицо), и безработица лишь недавно отступила с многолетних максимумов, но остается двузначной. Один из прошлогодних опросов Pew Research показал, что 61 процент французов относится к ЕС неблагожелательно. Впрочем, сильного стремления выйти из союза и отказаться от евро жители Франции не проявляют. В любом случае Ле Пен говорит лишь о том, чтобы вынести вопрос на референдум.

Лидер французских популистов сходится с Трампом и в части защиты национальных производителей. Французская промышленность и сельское хозяйство относятся к наиболее передовым в мире, долгие десятилетия обе отрасли развивались при поддержке государства — традиции экономического патернализма в стране уходят еще в Средневековье. Марин Ле Пен стремится завоевать симпатии рабочего класса, и пока у нее это отлично получается: опросы показывают, что ни у одной категории населения она не популярна так, как у промышленных рабочих.

Но на этом общие позиции Трампа и Ле Пен, пожалуй, заканчиваются. В налоговой политике Марин Ле Пен следует французским традициям, которые не особенно благоволят низкому налогообложению. Бывший лидер «Национального фронта» предлагает сократить сборы только для самых бедных граждан, а вот бремя иностранных специалистов и компаний, которые таких специалистов нанимают (при условии что они предпочитают иностранцев французам при равной квалификации), нужно утяжелить. Трамп, напротив, шел на выборы с программой массового снижения налогов для всех, включая корпорации. И в ближайшее время к этой реформе приступит.

Еще одна типично французская идея, которую продвигает Ле Пен, — жесткое рабочее законодательство, которое будет стоять на стороне сотрудника (хотя оно и так весьма лояльно к наемному работнику). Рабочая неделя должна составлять не более 35 часов, все поползновения ее увеличить стоит пресекать. Что касается заработков за сверхурочные, то они, по идее кандидата в президенты, не должны облагаться налогом вовсе.

Высокие налоги на имущество и богатство также сокращать нельзя, хотя в этом направлении Ле Пен далеко до кандидата от социалистов Жана-Люка Меланшона, который предложил 90-процентный налог на все доходы выше 400 тысяч евро в месяц.

Чиновник против чиновников

Эммануэль Макрон в своей предвыборной программе, напротив, предлагает совсем не привычные для Франции идеи режима жесткой экономии, а ведь его платформа и электоральная база скорее левоцентристские. Он представляет «другую сторону» Трампа — Трампа-бизнесмена, который пришел «высушить болото» и обеспечить экономический рост за счет облегчения условий ведения бизнеса для корпораций.

Первое его предложение — резко сократить расходы бюджета. Уже в этом году он намерен урезать дефицит до 2,7 процента ВВП, то есть ниже требуемых Евросоюзом 3 процентов. Данная норма хронически нарушалась на протяжении последних десяти лет, что оправдывалось то одним кризисом, то другим.

Как Макрон намерен добиться такого результата? В первую очередь в его планах — ликвидация рабочих мест для 120 тысяч государственных служащих. Увольнения не планируются, просто выбывающих на пенсию сотрудников никто заменять не будет. Слабость этой части программы в том, что она потребует как минимум нескольких лет на реализацию. Сейчас французы, в том числе и госслужащие, неохотно идут на пенсию. Это связано с отсутствием работы или низкими доходами их детей — старики работают, чтобы поддержать молодежь.

С другой стороны, Макрон намерен провести налоговую реформу: налог на прибыль для компаний предлагается снизить с нынешних 33,3 процента до 25 процентов. Инвестиции в финансовый сектор будут освобождены от налога на имущество. Одновременно планируются масштабные вложения в «человеческий капитал»: около 50 миллиардов евро экономического стимулирования пойдут по большей части на разнообразные программы переобучения сотрудников. Несмотря на перечисленные послабления, Макрон ожидает, что государственные расходы упадут к 2022 году с нынешних 55 процентов до 52 процентов ВВП.

Что касается международного сотрудничества и экономической интеграции, тут Макрон, в отличие от Трампа и Ле Пен, является глобалистом до мозга костей. Он считает, что в рамках ЕС нужно укреплять фискальный союз и увеличивать полномочия Брюсселя. Кандидат планирует договориться с Германией об общеевропейской программе госинвестиций, которая должна смягчить различия между отдельными странами союза.

Но без протекционизма Макрон не обошелся, только он не французский, а общеевропейский. В случае своего прихода к власти кандидат обещает ввести правило «покупай европейское», разрешающее заключать госконтракты только с теми компаниями, которые как минимум наполовину базируются в Европе.

Позитивный Макрон

Оба кандидата в своих выступлениях неоднократно касались взаимоотношений с Россией. Если Ле Пен ратует за восстановление традиционно тесных российско-французских связей, то Макрон настроен довольно жестко. Но это большая политика, а вот финансово-экономические последствия успеха того или иного кандидата могут быть не совсем очевидными. Эксперты считают, что для экономики России победа Макрона может быть выгоднее — по крайней мере в краткосрочной перспективе.

«Для финансовых рынков Марин Ле Пен однозначно является негативным кандидатом, — пояснил «Ленте.ру» ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. — В случае ее прихода на должность президента инвесторы ожидают увидеть шаги, направленные на выход Франции из состава Евросоюза, и ряд других не самых благоприятных для рынка мер: увеличение государственного вмешательства в отдельные экономические вопросы, явно выраженный прогрессивный налог и дальнейший рост антиглобалистских настроений. При этом основной фаворит предвыборной гонки Эммануэль Макрон является с точки зрения экономических вопросов классическим "центристским" кандидатом, победа которого, при прочих равных, должна быть воспринята рынком с оптимизмом».

По его словам, несмотря на относительно дружескую риторику по отношению к Москве, для российского рынка в целом и позиций российской валюты в частности успех Марин Ле Пен может быть скорее негативным фактором. В первую очередь потому, что она «повлечет за собой значительное ухудшение настроений на глобальных рынках, давление на всю группу рисковых активов, а на валютном рынке — снижение курсов валют развивающихся стран».

«Что касается влияния победы Макрона на российский рынок, то сильных последствий мы не ожидаем, так как данный сценарий уже во многом заложен в текущие цены», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич, в свою очередь, отметил, что победа Ле Пен может привести к росту у инвесторов опасений, связанных с возможным развалом ЕС. «Это, в свою очередь, будет негативным фактором для высокорисковых активов и приведет к оттоку средств с развивающихся рынков. В такой ситуации спрос на валюту, в основном на доллар, может существенно вырасти, что приведет к ослаблению российского рубля», — заключил эксперт.

Дмитрий Мигунов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Администрация США изложила основные положения налоговой реформы
Состоятельные европейцы за день разбогатели на 27 миллиардов долларов
ЦБ лишил лицензии кредитовавший Ле Пен банк
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:02 Сегодня
Максим Орешкин и Эльвира Набиуллина

Упали в цель

Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
12:50 Сегодня

Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей

13:22 Сегодня

Банк России поднял евро к 63 рублям

19:50 16 мая 2017

Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия

Финансы
 — 
00:04 27 апреля 2017

Ушли в народ

Зачем правительство начало занимать деньги у россиян
13:18 11 мая 2017

Официальный евро упал еще на рубль

12:38 Сегодня

В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики

16:06 16 мая 2017

Медведев счел размер МРОТ запредельно низким

Финансы
 — 
00:02 16 мая 2017
Президент Украины Петр Порошенко

Такой бездолговый курс

Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов
10:38 11 мая 2017

Курс доллара упал до 57,29 рубля

12:07 Сегодня

Россияне стали активнее пользоваться кредитками

15:11 16 мая 2017

Рубль назвали звездой валютного рынка

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы