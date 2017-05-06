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Уговор дороже дела

В чем плюсы и минусы досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием

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Лариса Маркус
Лариса Маркус
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Хамовнический суд Москвы 2 мая рассмотрел в особом порядке уголовное дело президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, которая созналась в хищении из кредитной организации более 114 миллиардов рублей. Благодаря сделке со следствием ей грозит минимальное наказание. В последнее время участились случаи сотрудничества обвиняемых со следователями; бывает и так, что некоторые избегают заслуженного наказания, сваливая вину на сообщников. «Лента.ру» разбиралась в плюсах и минусах применения уголовно-правового договора.

Дело Маркус

Глава Внешпромбанка Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова предстанут перед судом. Владелец финансовой организации Георгий Беджамов, родной брат Маркус, успел скрыться от следователей в Монако.

Женщинам вменяется мошенничество и растрата в особо крупном размере. По версии следствия, Маркус и ее брат в 2009 году создали организованную группу для систематического хищения денежных средств, к которой присоединилась Глушакова и еще не установленные следствием лица.

С мая 2009-го по декабрь 2015 года они оформляли по подложным документам невозвратные кредиты, а также списывали деньги со счетов вкладчиков без их ведома. Выдав кредиты почти 300 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, топ-менеджеры похитили из банка более 114 миллиардов 166 миллионов рублей.

В ходе обысков в квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров Внешпромбанка оперативники нашли крупные суммы денег, драгоценности и документы на дорогостоящую недвижимость, писал «Коммерсантъ». В списке изъятого была, например, подарочная деревянная коробка из-под трех бутылок вина, доверху набитая ювелирными украшениями. Из изъятых документов сыщики сделали вывод, что практически все свое имущество банкиры распределили между родственниками и доверенными лицами.

Маркус пошла на сделку со следствием, признала вину и заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке. Согласно этому особому порядку, суд не изучает доказательства по делу и показания свидетелей, а приговор выносится на основании признательных показаний фигуранта дела, которому назначается не более двух третей от максимального наказания. Беджамов объявлен в международный розыск. В апреле 2016 года его задержали в Монако, но князь Альберт II отказался выдать бизнесмена российским органам правосудия.

Как именно сделка облегчает жизнь следствию

Преюдиция — понятие, которое обязывает суды принимать без проверки факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением, при последующем рассмотрении дела по одним и тем же эпизодам или в отношении одних и тех же лиц. В российской практике это явление стало особенно популярным по резонансным делам с широким кругом соучастников. Механизм его прост: на стадии следствия из общего дела выделяется одно, по которому заключена сделка с обвиняемым и идет особый порядок рассмотрения в суде, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Фигурант получает минимальное наказание в обмен на показания против сообщников, а обвинительный приговор облегчает дело следователей, избавляя их от работы по сбору дополнительных доказательств, поскольку судом уже установлена вина остальных обвиняемых.

«В 2015 году специальным нормативным актом были внесены изменения в действующий Уголовно-процессуальный кодекс, которые запретили такие механизмы. Это на бумаге, а на практике пока еще существует тенденция расщепления уголовных дел. Проблемы еще есть. Досудебное соглашение предусматривает, что обвиняемый дает конкретные показания и получает минимальный срок. Остальную часть информации, вредной для его подельников, он может давать в параллельном деле, и поскольку он уже осужден, это не считается преюдицией. С этим стало построже, но любой следователь с фантазией, желающий звезду на погонах, придумает, как ему и закон соблюсти, и результат получить», — объясняет в беседе в «Лентой.ру» адвокат Сергей Бородин.

По его словам, когда-то сделку с правосудием придумали для борьбы с мафией и американскими террористами: один сдавал всю банду. «Но у них не было такого, что творится у нас: зачастую подписавший соглашение не банду сдает, а показывает на тех, кого надо. То есть преюдицию стали использовать для того, чтобы оговаривать нужных людей и сажать их за решетку. Поэтому и возникла необходимость хоть чуть-чуть от этого оговора защититься», — поясняет защитник.

Много знал — мало дали

Наглядный пример удачной сделки со следствием — уголовное дело известного «решальщика» Дионисия Золотова. Он зарабатывал на жизнь тем, что оказывал услуги бизнесменам по урегулированию проблем с правоохранительными органами. Впрочем, деньги он получал, но от трудностей своих клиентов не избавлял.

«Решальщик» взял у одного из потерпевших 52 миллиона рублей, обещая помочь ему в прекращении уголовного дела, но сам оказался под следствием по обвинению в вымогательстве. Он покаялся, вернул деньги, и ему в 2013 году дали условный срок.

Но потом Дионисий вновь взялся за старое. На это раз специалист по утрясанию проблем решил «отжать» бизнес у владельца компании «Королевская вода» Иосифа Бадалова, который на свою беду обратился к Золотову за помощью в прекращении уголовного дела по неуплате налогов. Как писали СМИ, вместо улаживания проблем с правоохранительными органами посредник приложил руку к возбуждению нового дела против своего клиента, и тот попал в СИЗО. Когда выяснилось, что Золотов оговорил бизнесмена, он снова стал обвиняемым. Опять «решальщик» пошел на сотрудничество со следователями и рассказал им, как давал взятки начальнику УВД Западного округа Москвы Владимиру Рожкову: пять миллионов рублей, автомобили Lexus RX-350 и Toyota Land Cruiser Pradо. Кроме того, Золотов купил и отремонтировал для Рожкова квартиру, потратив на это в общей сложности более 15 миллионов рублей.

Полицейского приговорили к десяти годам лишения свободы, а Золотова — к шести.

Чуть позже к этому сроку суд добавил полгода за еще один эпизод мошенничества: Золотов обманул владельца строительной компании на 150 миллионов рублей. Как установило следствие, здесь он использовал ту же схему, что и с владельцем «Королевской воды». Чтобы получить право на досудебное соглашение, трижды судимый Золотов признался следователям в еще двух аферах, пишет газета «Коммерсантъ».

Кто первый стукнет

Популярный голливудский фильм «Законопослушный гражданин» рассказывает историю о свихнувшемся американце, который решил отомстить системе за то, что убийца его близких не понес заслуженного наказания — как раз из-за сделки со следствием. И хотя кино оторвано от реальности, тем более российской, тем не менее в картине ясно представлена главная проблема уголовно-правового договора: несправедливое распределение наказания между соучастниками.

«Мне в практике приходилось сталкиваться с несколькими случаями по делам о незаконном обороте наркотиков, когда следствие шло не от мелкой рыбешки к большой рыбе, а наоборот. В результате жонглирования фактами и использования досудебного соглашения крупные сбытчики оказывались в расследовании на вторых ролях, а мелкие посредники — в организаторах», — сообщил на условиях анонимности «Ленте.ру» столичный правозащитник.

Другие члены адвокатского сообщества с настороженностью относятся к подобным сделкам из-за недостаточных гарантий для их клиентов. «У нас институт досудебного соглашения со следствием находится в зачаточном состоянии и не работает как должно. Во многих западных странах это реальный выход для обвиняемого в серьезных преступлениях не только минимизировать наказание, но зачастую и вовсе избежать его, а в некоторых случаях даже начать жизнь заново — например, при параллельном применении программы защиты свидетелей. В России все обстоит иначе. На практике положительное поведение подследственного не гарантирует ему минимизации наказания. Заключивший сделку не может получить более двух третей от максимального наказания, но при сравнении с приговорами других подельников реальная разница в строгости приговоров не всегда выглядит значительной. Так, у меня в практике был случай, когда "досудебщик" получил пять лет лишения свободы, а остальные соучастники, так и не признавшие вины, от шести до девяти лет заключения. С учетом рисков, которые несет обвиняемый, дающий изобличающие показания на других участников группы, такое отношение к нему выглядит весьма циничным. Существуют, конечно, и положительные примеры применения данной нормы, но окончательное решение всегда за судом, а как поведет себя по отношению к "досудебщику" конкретный судья — предсказать невозможно», — пояснил «Ленте.ру» адвокат на условиях анонимности.

***

В январе российское правительство выступило с законопроектом, дополняющим Уголовно-процессуальный кодекс новыми положениями, устанавливающими процессуальный статус лица, в отношении которого производство выделено в отдельное уголовное дело с связи с заключением соглашения о сотрудничестве.

Как сообщается на портале «Гарант.ру», по замыслу авторов поправок, указанное лицо планируют наделить правами, которыми обладает свидетель, за исключением права отказа от показаний против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников. Разработка законопроекта началась после указания Конституционного суда РФ на необходимость установления порядка допроса лица, сотрудничающего со следствием.

Любовь Ширижик

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