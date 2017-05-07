Многоканальное безумие

Telegram давно превратился из мессенджера-дублера WhatsApp в полноценный сборник авторских СМИ, расселившихся по каналам. Их популярность легко объяснима: люди устали от публичности Facebook и с ностальгией вспоминают эпоху Живого Журнала образца 2006 года: никаких настоящих имен и личных фотографий на аватарках, только никнеймы. Правда, в отличие от ЖЖ под записями нельзя оставлять комментарии, но пользователи каналов считают это преимуществом. Единственный недостаток — Telegtam-каналы крайне сложно найти в самом мессенджере. Именно поэтому «Лента.ру» составила список лучших каналов, которые не стыдно почитать на праздниках.

Канал о русской популярной музыке. Каждый день автор публикует неизвестные факты из истории отечественного попа и откопанные в соцсетях новые хиты, неожиданным образом отвечающие информационной повестке.

«У Хаски блестящая формула — взять ад хрущевок Омска, обставить его моднейшим саундом и продать жителям Садового кольца. Москвичи, окруженные хипстерами и фестивалями варенья, тоскуют по russkiy bydlo muzhik. Им хочется, чтобы кто-то пришел в спортивном костюме, отнял у них седьмой айфон и по возможности изнасиловал. Вот он и пришел, встречайте. В этой связи хочется напомнить, что жителей Омска, обитающих посреди свалок и говна, окучивает другой певец — Тимати. Он, в свою очередь, поет про частные самолеты, роллс-ройс-фантом и жизнь в пентхаусе. А мужики в спортивных костюмах слушают и едят лапшу с фрикадельками».

Канал о культуре, моде, политике — главных темах, интересующих всех современных женщин. Автор рассказывает, почему девочек нельзя воспитывать на диснеевских мультфильмах и как Фицджеральд использовал литературный талант своей жены Зельды.

«И если главными персонажами всех последних американских мультов были крутые и независимые девочки, побеждающие систему, то Бэлль — покорная и безропотная жертва. Она соглашается на заточение, чтобы спасти отца, но в замке явно не страдает, наслаждаясь едой от шеф-повара, гигантской спальней и прочими ништяками богачей. Жадный принц — чудовище с рыжей гривой — в своем золотом замке уж больно похож на Трампа в поместье Мар-а-Лаго, а Бэлль, которая, кстати, сильно моложе его, — на Меланью. Вообще красотка, отдающаяся зверю, — очень старая мужская фантазия. Русские сказки "Аленький цветочек", "Маша и медведь" тоже рекламируют куколд».

Кадр: мультфильм «Красавица и Чудовище»

Автор канала ежедневно отвечает короткими ироничными текстами на главные вопросы современной культуры: «Какое кино смотреть?», «За какими сериалами следить?», «Какую музыку слушать?» и даже «Как знакомиться в Tinder?».

«Среднестатистическая женщина, как я понял из сериала Better Things, ***** (затюкана) вусмерть еще с раннего утра. Дети-истерички уже за завтраком выбешивают до дрожи, на работе плотоядно лезет в душу и в штаны коллега-дегенерат, вечером звонит мать и пересказывает очередную тошниловку из телевизора. Каждый день неминуемо приближаются страшные вещи: ПМС, месячные, климакс, смерть и тепловая гибель Вселенной. Днями напролет в голове хор демонических голосов рычит, что ты толстая, страшная, седая, обвислая, жопа маленькая (или большая) и надо что-то делать с носом».

Самые страшные и невероятные истории, присланные автору канала на условиях анонимности. В детстве все рассказывают друг другу страшилки, и с возрастом ничего не меняется. Люди обожают слушать жуткие байки про то, как летняя прогулка с приятелем оборачивается кошмаром. Или про то, что на самом деле происходит на станциях переливания крови.

«Летним вечерком мы пили пиво с другом во дворе. Позже докопались до нас менты, мол, что тут пьете? Мы думали все, сейчас заберут в отдел, накатают штраф, узнают родители, отчислят из техникума и т. д. Но взамен этого предложили другой вариант. Оказывается, они обнаружили в подвале труп, ну и предложили вытащить его нам».

Каждый день автор находит какой-нибудь безумный пример из поп-культуры и скрупулезно разбирает его. Например, он обнаружил, что рэп-баттлы появились в Исландии в Средние века и впервые опубликованы в книге «Старшая Эдда».

«Руминов нашел необычный ответ: снял без всякого бюджета, в домашних декорациях порнофильм, где с нарциссическим упоением рассказал о себе во всех подробностях телесных и духовных. Закадровые монологи обо всем на свете, секс, монологи, секс — композиция, скажем прямо, незатейливая. Однако в стилистике "Машины любви" можно разглядеть киношные пристрастия режиссера — от "новой волны" до фильмов эпохи VHS».

Павел Руминов Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рецензии на каждый день. Автор канала посмотрел, кажется, все фильмы на свете и теперь делится с нами впечатлениями. Он специализируется на культовом кино, но делает также обзоры новинок и свежих сериалов.

«Есть целые фестивали "Большого Лебовски", где двойники Чувака и Уолтера меряются тем, кто больше выпьет "Белого русского" и эффектнее полежит на ковре, и вступают в противостояние с двойниками Jesus’а Quintana. Кстати, про религию. Есть целое религиозное движение "Церковь Чувака последних дней" или "Чувачизм": адепты веры считают, что в этом мире нельзя ничего делать, кроме как слушать Creedence, гонять шары и пить коктейли».

Бывший пресс-секретарь движения «Наши» ведет авторский блог про книги. Обновляется он не так часто, но все книги рецензируются обстоятельно.

«В новом романе Сорокина жгут книжки. Вернее, на них готовят: фаршированную куриную шейку на рассказах Бабеля, стейк из тунца на "Моби Дике", порционные судачки на "Мастере и Маргарите", осетринку на прижизненном издании Достоевского. А началось все со стейка, зажаренного на "Поминках по Финнегану". Книги здесь называют "поленцами" — кроме нужной прожарки они придают блюдам постмодернистский дымок духовности».

Автор канала читает всю англоязычную и русскоязычную прессу и постит ссылки на самые важные статьи, предваряя их кратким описанием.

«Нашел отличное интервью с Элиезером Юдковски. Обсуждается, как обычно, сингулярность, искусственный суперинтеллект, теорема Байеса, рациональность и т.д. Особенно мне понравился ответ интервьюируемого на вопрос "Что бы вы сделали, если бы стали властелином мира?"»

Журналист Юрий Сапрыкин делится ссылками на материалы, которые он посчитал интересными, и мнением об общественно-политических событиях. Мнение его всегда заслуживает внимания.

«Новость о том, что Павел Дуров удалил всех друзей в соцсетях, больше всего должна была порадовать друзей, которых он удалил. Не знаю как у остальных, но моя переписка "ВКонтакте" последние несколько лет состоит из сообщений "скажи Павлу меня девушка заблокировала пусть меня у нее разблокирует", предложений передать Дурову бизнес-идею на миллиард и вопросов "как тебя Павел добавил в друзья?"»

Павел Дуров Фото: Albert Gea / Reuters

Легендарный паблик из «ВКонтакте» про старое телевидение теперь переехал в Telegram. Автор собирает здесь все самые странные примеры из телепередач 1990-х. Спецвыпуск «До 16 и старше» про неформалов, встреча Лимонова с читателями, кислотная программа «Демо».

«Позднесоветское развлекательное телевидение, которое никто не помнит, включая, разумеется, меня — программа "Монтаж", 1988-й год, первая кнопка. Ведущий — молодой Дибров, у которого тогда еще не своротило башню по поводу собственного УСПЕХА и того, что он ПРОСТОЙ ДОНСКОЙ КАЗАК (тем не менее эфир он заканчивает, как говорят болельщики, по торсу), содержание — практически аналог Onion News, фейковые новости с серьезными щщами и, так сказать, мэдскиллз-спецэффектами».