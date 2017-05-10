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Президент против миллиардеров

Путин и Шойгу разгромили команду любителей хоккея

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Фото: Алексей Дружинин / ZUMA Press / Globallookpress.com

В среду, 10 мая, президент России Владимир Путин вышел на лед против сборной Ночной хоккейной лиги (НХЛ) и совместно с министром обороны Сергеем Шойгу устроил бомбардировку воротам соперников. Совсем не хоккейный счет 17:6 стал реабилитацией за прошлогоднее фиаско нападающего под номером 11. Тогда президент реализовал только один шанс из четырех. На этот раз он забросил шесть шайб. Нынешний гала-матч НХЛ — последний пункт финальных игр любителей хоккея, растянувшихся в Сочи на 13 дней. Игра, в которую не играют трусы, набирает все большую популярность среди политиков и бизнесменов.

«Мы все полюбили хоккей», — рассказывал несколько лет назад в интервью журналу Forbes Аркадий Ротенберг. Бизнесмен, а также генеральный директор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева» вспоминал, что занимался многими видами спорта, в том числе и акробатикой. Но на льду это не сильно помогло. «Если б не было клюшки, конечно, упал бы», — рассказывал Ротенберг о первых тренировках.

Популяризировать спорт среди чиновников и предпринимателей в нулевых начал олимпийский и многократный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов. Заодно подтянул на лед Сергея Шойгу, с детства игравшего в хоккей, а затем и Владимира Путина.

Поначалу дело шло со скрипом. «Какой же я утюг, не могу никак, копытами шевелю там по льду, как корова ползаю…» — сетовал Путин. Но сразу после собственной инаугурации 7 мая 2012 года он отправился на матч сборной команды победителей Российской любительской хоккейной лиги с командой звезд отечественного хоккея.

Следом на коньки начали охотно вставать и бизнесмены. В НХЛ, где играли любители старше сорока лет, потянулись богатейшие люди страны. Помимо очевидных преимуществ, игра на одном льду с президентом таила и риски. Лед скользкий, и стоит войти во вкус, чуть подтолкнуть соперника — вот и травма. Поэтому самого важного игрока лучше аккуратно объезжать стороной.

«Он же президент, можно травму нанести. Спорт у нас контактный», — простосердечно признавался Олег Смирнов, региональный представитель Ночной хоккейной лиги, не раз выходивший на лед с Путиным.

Новобранец модного движения, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, по всей видимости, старательно следовал примеру Смирнова. Хотя не скрывал своей горячности. Зимой, выходя на лед в качестве хоккеиста за команду «Ледяные волки», он отмечал, что игра в любительском чемпионате страны идет по-серьезному — в полный контакт: «Я стараюсь быть аккуратным, но на адреналине, когда нельзя подвести команду, об этом трудно думать».

Впрочем, в Сочи на адреналине выступил другой призер Олимпиады — Павел Буре. На первых же минутах матча «русская ракета» протаранила игрока под номером 11 из своей же команды — президента России. Путин упал, публика замерла. Но судья не растерялся и назначил буллит в ворота соперников главы государства. Несмотря на странную судейскую трактовку инцидента, реализовать штрафной бросок Путину не удалось — вратарь отбил атаку.

На адреналине выступал и Борис Ротенберг, съездивший клюшкой по носу игроку своей же команды Алексею Петрову (в списках участников он был представлен просто как «генерал»). Обошлось без крови. Но спустя полчаса Петров не поделил лед с Шойгу. Министр обороны, надо сказать, каждый гала-матч устраивает легкую потасовку на радость публике.

«У нас сегодня соревнование, но дружеское», — заранее гасил страсти Путин, открывая гала-матч. На разминке он подкатывал вплотную к голкиперу и аккуратно заводил шайбу в ворота. Вратарь ждал броска, не шелохнувшись.

Но потом президент разыгрался. Болевший за него у бортика Геннадий Тимченко радостно распахивал объятия, когда Путин после удачного броска подъезжал к нему. На протяжении всего матча Тимченко подбадривал президента, подавал полотенца и что-то активно ему объяснял в перерывах. Взяв на себя роль тренера-наставника, сам Тимченко на лед не выходил. Но и без него списки игроков были полны громких имен.

В этом году против любителей хоккея выходили не «Звезды», а «Легенды». Так переименовали команду, за которую играл глава государства. В красной форме, например, выступали Сергей Шойгу, Вячеслав Фетисов, Павел Буре. Их ворота защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Команда белых пестрела именами крупных бизнесменов: Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, Владимир Потанин. Компанию им составили саксофонист Игорь Бутман и фигурист Евгений Плющенко, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.

Остротой, по понятным причинам, игра не отличалась. А разгромный счет вполне справедливо оставить на совести вратаря сборной НХЛ. Шойгу забил три шайбы, Путин — шесть. Буре с голевой передачи Путина (который, впрочем, однажды прямо у ворот потерял клюшку) также заколотил несколько шайб сборной НХЛ. Ворота Дюмина успешно атаковали Потанин и Бутман.

В прошлом году матч для Путина сложился не самым удачным образом. Президент вышел на лед уже после начала игры — задержался на других мероприятиях. Когда он переоделся, счет был 3:0 в пользу команды «Звезды Ночной хоккейной лиги», за которую играл президент. Путин предпринял четыре попытки атаковать ворота соперника, но лишь одна из них увенчалась успехом. Товарищи по команде объяснили его слабую игру загруженностью. «Видимо, какая-то серьезная государственная работа у него была», — предположил Тимченко.

Самым полезным игроком матча нападающий под номером 11 был признан два года назад. Он открыл счет на первых же секундах и спустя минуту удвоил преимущество своей команды. Однако настоящим триумфом для главы государства стал 2015 год: Путин забросил восемь шайб, а в свой день рождения в том же году сделал сам себе подарок, забив в ворота сборной НХЛ семь голов.

Татьяна Меликян

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