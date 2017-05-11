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«Чертовы бои на мечах мы снимали по 12 часов в день»

Чарли Ханнэм о «Мече короля Артура» Гая Ричи и плодах целеустремленной жизни

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Кадр: фильм «Меч короля Артура»

В прокат выходит «Меч короля Артура», экшен-блокбастер Гая Ричи, который должен не только освежить для современных мультиплексов каноническую рыцарскую легенду, но и, наконец, сделать большую звезду из сыгравшего главную роль Чарли Ханнэма. Актер из пролетарского Ньюкасла в свое время заслужил первую славу в культовой околофутбольной драме «Хулиганы» — после чего надолго изменил кино с телевидением: фанатам сериала «Сыны анархии» его представлять, мягко говоря, не нужно. Затем были в меру успешные «Тихоокеанский рубеж» и «Багровый пик» Гильермо Дель Торо, а также совсем недавно вышедший на российские экраны «Затерянный город Z» Джеймса Грэя — где Ханнэм в роли первооткрывателя Перси Фосетта, пожалуй, впервые предстает зрелым, обладающим завидным эмоциональным и психологическим диапазоном артистом. Не меньше его карьеру, впрочем, определило мудрое решение отказаться от главной роли в экранизации «Пятидесяти оттенков серого» — актера попросту не устроил сценарий БДСМ-мелодрамы. «Лента.ру» поговорила с Ханнэмом о его подходе к профессии и отношении к славе, а заодно узнала о том, какой боец смешанных единоборств вдохновил его короля Артура и почему он не разговаривал с Робертом Паттинсоном, играя с ним в «Затерянном городе Z».

«Лента.ру»: На вашем месте сейчас было бы проще простого потерять связь с реальностью...

Чарли Ханнэм: Что правда, то правда. (Смеется.)

Как вам удается оставаться приземленным, сохранять себя в этом безумии, которое представляет собой карьера в Голливуде?

Не знаю... Я всегда любил поразмышлять о жизни, о том пути, который каждый из нас проходит. Конечно, бывают моменты, когда все идет для меня не лучшим образом, и я чувствую себя заблудившимся, потерянным, затраханным. И бывает, что я, наоборот, полон сил и твердо стою на ногах. Но я постепенно лучше узнаю самого себя. Раньше я часто искал уединения, старался как можно больше времени проводить в одиночестве. Не знаю, обманывал ли я себя, не понимая, что это не такой здоровый для меня подход, как мне казалось, или я просто вырос — но, к счастью, сейчас я понимаю, что мне намного лучше быть среди людей, которые мне дороги и которые меня вдохновляют.

Ваша прежняя жизнь немного похожа на форму социальной анорексии, истощения от публичности.

По-своему, да. Я слушал не так давно подкаст комика Джо Рогана как раз об этом — об одиночестве в современном мире, о том, как мы утратили чувство общности, которое на протяжении многих тысяч лет было так важно для наших предков.

Мне кажется, это касается прежде всего западной культуры.

Нет, не совсем. Я только что провел немало времени в Юго-Восточной Азии и Китае и обратил внимание на то, что и там привычные связи между людьми постепенно уступают место виртуальным, а традиционные сообщества растворяются в социальных сетях, в интернет-комьюнити. По-моему, это довольно опасный путь — ведь мы все по-прежнему отчаянно нуждаемся в физической близости с другими людьми. Дети все так же нуждаются в том, чтобы их держали на руках. Читал где-то, что, кажется, в России одно время в детских домах и приютах младенцы не получали достаточно подобного внимания — и уровень смертности среди них резко вырос! Все это доказывает, что нам нужен прямой контакт с другими людьми.

Вообще, «Меч короля Артура» во многом как раз об этом — о том, как наши взрослые жизни определяются тем опытом, который мы получили в детстве.

Абсолютно. На самом деле, я уверен, что манера каждого из нас взаимодействовать с окружающим миром задается еще до рождения, еще в утробе, тем, в какой обстановке растет плод, насколько хорошо он питается, как следит за собой будущая мать. Да и взять хотя бы меня самого. Я убежден, что то, каким было мое детство и каких вещей мне хватало, а каких нет, зародило во мне, с одной стороны, мои будущие порывы, а с другой, позволило управлять своей жизнью, строить ее по собственным принципам. Это ведь понятное желание, но далеко не у всех есть достаточный опыт и навыки, чтобы его осуществлять. В детстве я часто, подолгу был одинок — но зато научился контролировать свою жизнь, осуществлять собственные намерения. В каком-то смысле это как раз тот месседж, который заложен в «Меч короля Артура» — и как раз та идея, которой я бы хотел делиться с теми, кто моложе. В юном возрасте так легко ощущать утрату иллюзий, разочарованность в мире. Но когда ты даже на этом фоне умеешь определять свои цели, то путь к ним сразу проясняется, а значит, они становятся более достижимыми. Ребенком, подростком я много переезжал — и конечно, часто оказывался новеньким, чужим среди других детей.

Сколько вам тогда было лет?

От 12 до 17. Именно тогда, оказавшись в подобной изоляции, я смог придумать, какой жизни на самом деле хочу для себя. Я мог бы бесцельно таскаться за девчонками или убивать время между тренировками по регби, жить полной подростковой жизнью. Вместо этого я как будто выпал из общего ритма — чтобы оглядеться по сторонам и осмыслить какие-то важные для себя в будущем вещи. Конечно, тогда это был брутальный, жесткий для подростка опыт, но сейчас я благодарен за него, за возможность определить, какая мне нужна жизнь.

Что в работе над «Мечом короля Артура» потребовало от вас наибольших усилий? Что было самым сложным?

Найти правильный интеллектуальный и душевный подход к роли всегда сложнее всего. Конечно, в эмоциональном плане этот фильм менее требователен, чем некоторые другие проекты. Я только что сыграл в «Затерянном городе Z», где нужно прыгнуть выше головы по части передачи эмоций, их тончайших нюансов. «Меч короля Артура» по сравнению с ним был легче. Зато он снимался шесть месяцев — это очень долго. На таких длинных съемках тебе нужно все время хранить чистоту разума, свежесть восприятия, держать в голове процесс развития персонажа. Но вообще, эмоциональный, духовный аспект работы над ролью всегда сложнее физической подготовки. К счастью, я в принципе довольно атлетичный человек, так что эта хрень мне как раз дается легко — даже если по ходу самих съемок этого и не скажешь. Мы снимали долбаные бои на мечах по 12 часов в день, по пять дней подряд! То и дело тебе отбивают на хрен руки — когда, например, партнер промахивается и не попадает по мечу. К концу съемок все эти маленькие травмы, ушибы накапливаются, и ты, само собой, уже проклинаешь все на свете. Но я предпочитаю приходить домой израненным от такого физического труда, чем с болезненным ощущением, что я недостаточно хорошо сыграл свою сцену, потому что был эмоционально выхолощен.

Хавьер Бардем недавно сказал мне, что на съемочной площадке все мыслят одинаково: все очень уязвимы, напуганы и при этом хотят максимально хорошо сделать свою работу. Вы согласны?

Да, он во многом прав на этот счет. Вот почему на съемках так важно сохранять чуткость, доброту в процессе. Потому что иногда одни и те же чувства у всех проявляются по-разному. Например, на «Короле Артуре» у пары наших актеров эти самые уязвимость и страх порой проявлялись довольно некрасиво — и я старался напомнить всем остальным, что это правильные, нужные для фильма чувства, что нужно быть терпимее и пытаться помочь. Даже если вместо награды за доброту тебе говорят: «Да пошел ты...» Конечно, поэтому бывает довольно трудно. Скажем, на «Затерянном городе Z» я вообще не разговаривал с Робертом Паттинсоном во время съемок. По одной простой причине. Я заранее понял, что есть возможность реализовать интересовавшее меня актерское испытание — а именно позволить нашим отношениям сложиться исключительно в рамках съемочных дублей, узнать друг друга именно в такой форме. Тем более что само кино вполне позволяло такой подход — наши персонажи не были знакомы друг с другом, а так как снимался «Z» хронологически последовательно, можно было попробовать развить и создать наши отношения с Робертом уже в кадре, тем самым делая правдоподобнее и отношения наших героев. Конечно, отправляясь на съемки, я был готов немедленно отказаться от идеи, если бы она начала мешать процессу или доставлять дискомфорт Роберту. Но он сразу же понял, чего я добиваюсь, и принял правила игры — и мы уже следовали им вдвоем. В этом секрет — наша работа всегда очень зависима от партнеров.

Артур в фильме одержим Экскалибуром так сильно, что его мечты в итоге претворяются в жизнь. Насколько вам близка такая одержимость?

Меня по-настоящему завораживает такая четкая манифестация своих амбиций, целей, намерений, такое ясное ощущение собственной судьбы, каким наделен Артур. И в работе, и в жизни. Например, я, готовясь к роли, по-настоящему вдохновлялся Конором Макгрегором, бойцом UFC — просто невероятный персонаж, куда более разносторонний и глубокий, чем кажется на первый взгляд. Мне очень близки в этом смысле слова Генри Дэвида Торо: «Мой опыт, во всяком случае, научил меня следующему: если человек смело шагает к своей мечте и пытается жить так, как она ему подсказывает, его ожидает успех, какого не дано будничному существованию». Я раз за разом убеждаюсь в их правоте — на собственном примере.

Не у всех есть такая возможность, к сожалению.

Да, конечно, я отдаю себе отчет в том, как мне повезло, какая удача иметь возможность, время и пространство для того, чтобы осуществлять свои намерения, — и какие препятствия стоят перед многими людьми, чтобы поступать таким же образом. Но я правда говорю об этом всем. Или как, например, раз за разом проповедует Джозеф Кэмпбелл, который призывает каждого из нас при выполнении всех многочисленных ежедневных обязанностей находить время, чтобы выполнять и некую обязанность перед самим собой. Тратить на нее хотя бы час в день. Что бы это ни было: стихотворение, которое вы хотите написать, книга, которую вы хотите прочесть, медитация, просто минуты, когда вы задумываетесь о том, кто вы и кем хотите быть. Это ключевая, важнейшая вещь в нашей жизни! Иначе можно просто потерять себя в ритме повседневного бытия. Тем более что — оглянитесь вокруг — мы живем в абсолютно безумном мире, который не имеет никакого отношения к инстинктам, заложенным в человека от природы. Все это иллюзия. Так что единственная правда, которая нам дана, — это та, которую мы можем найти внутри себя. Это может быть чертовски сложно, порой даже уродливо. Но что у нас есть, кроме этого?

Есть ли у вас амбиции сценариста или режиссера?

О да. Есть целых три подобных проекта. Одним я занимаюсь как продюсер — и разрабатываю его с расчетом на то, чтобы сыграть в нем главную роль под началом режиссера, которого выберу сам. И еще есть два проекта, к которым я пока не приступил, — их сценарии я хочу написать сам, чтобы потом снять их и как режиссер. В одном даже не буду играть, а в другом исполнить главную роль, думаю, необходимо — потому что это фильм о моем отце. Никто не сможет сыграть его так, как я.

«Меч короля Артура» выходит в российский прокат 11 мая

Беседовала Ксения Грубштейн

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