Умереть, чтобы родиться

Большинство российских путешественников едут в Таиланд ради «овощного» отдыха, потрясающей природы или секс-туризма. Москвичка Анастасия Иванова — исключение: она отправилась на тайский остров Панган, чтобы пройти обряд шаманского очищения. Специально для читателей «Ленты.ру» Анастасия рассказала о знакомстве с шаманом Антоном, о перерождении с помощью веника и о пустой голове.

Нас забрали в три часа ночи из отеля на Пангане, где был разбит лагерь йога-туристов. Из бухты на краю Сиамского залива грузовик увозил нас в глубь острова, неуверенно пошатываясь на разбитой проселочной дороге. Сорок минут в абсолютной неизвестности и полной темноте, и вот резкая остановка. Мы высадились посреди джунглей, откуда вышел высокий мужчина лет 35-40, с голым торсом и бусами из камней на шее. Это Антон. Антон — шаман.

Его настоящее имя было почти непроизносимым, поэтому все называли его Антоном. Потомственный шаман в пятом поколении, он приехал на остров семь лет назад из США, живет здесь с семьей и работает удаленно. Но его главный заработок и его миссия в этом удивительном месте — Инипи, индейский обряд очищения, который он проводит для туристов со всего мира.

Перезагрузка

Говорят, что Панган привлекает людей тем, что стоит на каких-то необычных кристаллах. Именно с этим связывают тот факт, что здесь много представителей различных культур и людей, увлеченных эзотерикой.

Я отправилась на остров в конце прошлого года, мне нужна была перезагрузка, духовная раскачка. Нашла ребят, которые организуют туры с проведением физических и духовных практик — йога и медитации каждый день. Однако самым сильным впечатлением от путешествия оказался обряд Инипи, на который я попала совершенно случайно.

На Пангане действительно очень много людей самых разных национальностей и культур. Практически в любой части острова вы можете услышать русскую речь. Ребята, которые организовали мой йога-тур, живут на острове постоянно. Конечно, это был их выбор, и я уверена, что они ни о чем не жалеют, но все же видно, что скучают по каким-то простым вещам из дома. Продукты, сладости, технику и гаджеты им привозят путешественники, которых находят в сообществе Grabr. Один из организаторов, Андрей, дал мне ссылку на этот сайт и попросил привезти ему кедровые орешки и мед, а в благодарность обещал отвезти меня в такое место, которое поможет решить мои проблемы — «поможет перезагрузиться».

Фото: Анастасия Иванова 1 /2

Водопад в джунглях

И вот он идет впереди. Мы пробираемся через мрачную чащу леса цепочкой из 15 человек. Идти тяжело, страшно, сходишь с ума от шума цикад, разрывающих тишину джунглей. Дорога занимает около сорока минут. Мы поднимались вверх и спускались вниз по склонам. Наконец мы заметили вдалеке отблеск костра на деревьях.

Представьте себе в джунглях водопад, окруженный деревьями. Рядом небольшая площадка, буквально пять на пять метров. Здесь очень тесно и много камней, между деревьев висят гамаки, рядом — два вигвама. В первом шаман рассказал про обряд — всего несколько правил и вводных слов. Дальше все проходит в полной тишине, говорить нельзя.

Было очень темно. На Пангане есть такая особенность: рассвет наступает довольно поздно, где-то в семь утра, а часы перед рассветом, как известно, самые темные.

После первого вигвама мы перешли во второй, где было тесно и приходилось садиться поближе друг к другу. В середине помещения была выкопана яма глубиной полметра, куда шаман закидывал лопатой раскаленные камни. Ударившись о землю, они распадались на части и заливали пространство ярко-красным цветом.

Тебя нет

Считается, что из этих раскаленных камней выходит дух Инипи. Индейцы проводили этот обряд накануне важных событий племени — например, перед войнами. Они верили, что Инипи наполняет их силами, чтобы они спокойно шли в бой и одержали победу.

Весь обряд состоит из четырех кругов. Каждый круг длится 15-20 минут и посвящен одной из стихий: вода, земля, воздух и огонь. Все проходит под особенную шаманскую музыку с флейтой и бубном. Внутри вигвама жгут какую-то траву и специальным веником разгоняют дым.

Первый круг посвящен стихии воды. Он связан с твоим рождением. Индейцы считают, что перед тем, как родиться на свет, мы умираем. Поэтому тот страх, который я испытала на первом круге, я помню отчетливо и сейчас. Стало очень влажно, камни давали такой свет, что стены подсвечивались красным. Кажется, что ты буквально находишься в утробе матери: кожаный мешок.

Испытываешь какой-то животный страх. Хочется выбежать. Кажется, что тебя вовсе нет, ты пытаешься лечь. Где-то там внизу еще есть глоток прохладного воздуха, но не хватает места. Льются слезы. Я хотела выйти за минуту до окончания круга, но шаман остановил. После этого нас выпустили. Я проклинала все на свете и думала, что никогда не захочу больше это повторить.

В перерывах гости пили обычный зеленый чай Фото: Анастасия Иванова 1 /2

Уже не страшно

Выходишь в полной тишине, спускаешься ниже, проходишь метра два-три и окунаешься в ледяную воду. Все замирает вокруг, и вдруг понимаешь, что уже не страшно. Просто сливаешься с природой — полная свобода. Очень интересное восприятие воды после этого круга. Ты чувствуешь воду как какое-то электричество, которое тебя пронизывает.

В перерыве мы пили самый обычный зеленый чай. Все молчали, не хотелось говорить — не было такой потребности. На второй круг я шла с большей уверенностью. Он был посвящен огню. Постепенно наступал рассвет, менялось освещение вокруг. Вигвам озарялся приглушенным светом. Нас постукивали веничком по спине. Потом снова был перерыв.

Третий круг — воздух. Поменялась музыка, но суть оставалась такой же. Четвертый круг был самым сильным. Он был не ограничен по времени. Можно было оставаться столько, сколько хочешь. Нам разрешили парить друг друга этими вениками. К тому моменту все уже привыкли к жару, но почти не осталось сил. Ты хочешь сильнее прочувствовать этот ритуал, понимаешь, что тебе жарко, но не выходишь. Хочется наполняться этим и обновляться снова и снова.

Остановка

Иногда приходила мысль, что я могу умереть во время этой церемонии, и становилось страшно. Но наступала пауза — и вместе с ней приходило понимание, насколько это прекрасно: просто не беспокоиться ни о чем. Такие вещи, как Инипи, выбивают из привычного ритма. Полное очищение наступает, когда отпускаешь все мысли, когда ощущаешь, что у тебя нет ничего в голове. Первый вывод: такие остановки все-таки нужно практиковать. После них приходят свежие идеи.

Второй: природа могущественна, как же ее порой не хватает в мегаполисе! Прежде чем пройти этот ритуал, необходимо побыть пару дней на природе и посидеть на диете. Если вырвать обычного человека из его привычной среды и отправить на Инипи, он сойдет с ума уже от того, что придется быть спокойным и воспринимать все как есть. Трудно довериться постороннему человеку. Еще труднее принять тот факт, что твоя жизнь от кого-то зависит.