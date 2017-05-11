Секта святого лайка

В начале мая в сети обнаружили тайное Twitter-сообщество Selfie Deck, члены которого ретвитят и лайкают селфи своих соратников ради взаимной популярности. «Лента.ру» выяснила, что заставляет пользователей обмениваться «сердечками», взаимными подписками, репостами и как они добиваются своих целей.

Тайное сообщество

Selfie Deck возник как протест против новой алгоритмической системы Twitter, которая распределяет твиты, исходя из их актуальности и хронологии. Название происходит от кроссплатформенного приложения TweetDeck, созданного для расширенного поиска информации о твитах.

Изначально концепция Selfie Deck очень напоминала Instagram pods — тайное сообщество, пытающееся бороться с алгоритмами Instagram. Причина недовольства, как нетрудно догадаться, — «неправильное» распределение публикаций в ленте социальной сети.

Однако со временем Selfie Deck превратился в пристанище желающих заполучить как можно больше подписчиков и лайков на фотографии. «Это просто группа людей, ретвитящих селфи друг друга ради привлечения аудитории», — объясняет 18-летний Twitter-блогер vyzdoravlivay (27,8 тысячи подписчиков).

Сегодня вместо того, чтобы бороться с алгоритмической системой Twitter, члены тайного сообщества запускают в TweetDeck отдельный раздел с аккаунтами своих соратников, после чего в обязательном порядке ретвитят и лайкают каждую их запись. Вступить в Selfie Deck можно только по приглашению одного из действующих членов, причем приоритет отдается владельцам аккаунтов с большим числом подписчиков из-за потенциальной возможности привлечь новых сторонников.

Инструментарий

Как и всякие стоящие вещи, столь необходимые пользователям социальных сетей лайки и репосты добываются самыми разными способами. В ход идут не только сделанные вручную подписки, ретвиты и сообщения с призывом обменяться «сердечками». Некоторые особо жадные до мнимой популярности пользователи используют специальные программы.

По словам блогера-путешественника Тома Бурлета (26 тысяч подписчиков), для функционирования тайных сообществ в Twitter применяют инструмент под названием Triberr. Программа позволяет формировать специальные группы подписчиков, готовых ретвитить и лайкать все подряд.

Кроме того, можно воспользоваться и услугами сервисов по накрутке лайков, репостов и подписчиков. «Посещаемость вашей страницы прямо пропорциональна получаемой прибыли, поэтому накрутка подписчиков — хороший способ увеличить доход», — отмечает администрация одного из сервисов.

Фото: личная страница Германа Якушева во « ВКонтакте

Настоящей звездой накруток в свое время стал московский «ботовод» Герман Якушев. В 15 лет он заработал «свой первый миллион» на накрутке подписчиков в Twitter и Instagram при помощи собственноручно созданных ботов, которые миллионами «подписывались» на указанные юным программистом аккаунты либо выводили требуемый хештег в топ Twitter.

За каждую партию ботов Якушев требовал вознаграждение. В 2012 году ценник на его услуги варьировался от 150 до 80 тысяч рублей. Однако постепенно социальные сети научились бороться с засильем фейковых аккаунтов, а потенциальные рекламодатели стали внимательней относиться к «популярным» интернет-личностям с миллионной аудиторией. В итоге спрос на ботов резко упал.

Тайное становится явным

Сегодня желающие накрутить лайков и подписчиков все меньше обращаются к помощи фейков, которых нещадно блокируют администраторы социальных сетей. За примером далеко ходить не надо — после «чистки» Twitter у того же «ботовода» Якушева от миллионной аудитории осталось всего 2,6 тысячи подписчиков.

В результате пользователи массово терроризируют обитателей социальных сетей, предлагая взаимные подписки и лайки или обещая выложить интимные фото, если их пост наберет условную тысячу лайков.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Благодаря им в сети развился целый бизнес, завязанный на обмене лайками и подписчиками во «ВКонтакте», Instagram и Twitter. Схема проста: человек регистрируется на так называемой «бирже лайков» и получает определенные задания, за выполнение которых ему перечисляется местная валюта. На эту валюту можно приобрести «сердечки» и подписчиков. Зачастую квест представляет собой вступление в определенный паблик или подписку на страницу того или иного бренда.

Этим, к слову, пользуются крупные компании, чтобы повысить свою популярность в соцсетях. Заплатив определенную сумму администрации «биржи», они оставляют задания для пользователей, готовых на все ради заветного «пальца вверх». «Создайте задание, назначьте цену, задание выполнят! Опробуйте сервис прямо сейчас», — гласит призыв в шапке каждого сервиса по накрутке.

Интересно, что состоятельные пользователи могут накрутить подписчиков с «сердечками» и без выполнения скучных заданий, достаточно лишь заплатить. К тому же ценник на живую аудиторию вполне демократичен — за 10 тысяч пользователей и 40 тысяч лайков в среднем требуют около пяти тысяч рублей. Правда, программа закидывает в подписки настоящих пользователей социальных сетей, которые с большой долей вероятности отпишутся от непонятного «кумира».

Именно поэтому жаждущие сетевой популярности пользователи сбиваются в тайные сообщества, где неистово обмениваются лайками, подписываются друг на друга и массово ретвитят записи своих соратников. Впрочем, некоторым это быстро надоедает.

Так, набравший восемь тысяч подписчиков с помощью Selfie Deck американский школьник Гуала Гейб в начале мая вышел из тайного сообщества. «Это все бесило меня, вот я и свалил», — авторитетно признался вчерашний охотник за лайками.