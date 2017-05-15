«Тут тебя ненавидят сразу»

Эта страна сегодня — одна из самых передовых и технологичных в мире. Но здесь не забывают и о вековых традициях. В рамках проекта о людях, уехавших жить в другие страны, «Лента.ру» поговорила с Яной, которая вышла замуж за корейца и обосновалась в Южной Корее.

Я училась в Питере, на факультете по туризму и гостиничному делу. Как и многие выпускники, уехала за границу, работала отельным гидом — сначала в Турции, Египте, потом в Таиланде. В Россию приезжала в отпуск, на месяц-два. Порядка четырех лет я прожила в Бангкоке, там же познакомилась со своим будущим мужем. Сначала мы с ним уехали в Канаду, а потом в Корею.

Кланяться ли?

Мой муж — гражданин Кореи, работает в строительной компании. По образованию — финансист, работал в банке, затем в какой-то финансовой компании в Канаде, после чего год путешествовал, благодаря чему и встретил меня.

В Сеуле сначала жили вместе с родителями мужа, потом переехали в свою квартиру. Его семья очень консервативная, и я сильно переживала, как меня примут. Но все вышло легко. Брат моего супруга живет в Канаде, и их мать семь лет там провела — правда, по-английски так и не научилась говорить. Только отец семейства не выезжает из страны — у него свое дело.

Поскольку многие в семье жили в других странах, к иностранцам они относятся с пониманием. Мне повезло, от меня не требовали строгого соблюдения традиций — например, кланяться родителям, называть их только «мама» и «папа». С ними я и начала учить корейский.

Приехал в Корею — говори по-корейски

В Корее мы уже три года. Я забеременела и решила, что буду рожать в России. В Корее прекрасные клиники и всяческая реабилитация для рожениц, но дома, как говорится, и стены помогают: я родила ребенка в России, у него будет двойное гражданство — российское и корейское.

В Корее государство очень помогает молодым семьям. Местные сейчас не слишком настроены жениться и выходить замуж, поэтому государство помогает даже семейным иностранцам. Есть различные программы по жилью, можно записаться в очередь в строящемся доме.

Фото: Won-Ki Min / Globallookpress.com 1 /2

Когда мы жили с родителями мужа, они разговаривали со мной только по-корейски — это очень помогало. Корейцы считают, что раз приехал в страну, будь добр изучи язык и обычаи и следуй им. Даже на рынке и в магазине не получится общаться, допустим, на английском, как в других странах. Корейцы, даже знающие английский, стараются на нем не разговаривать.

В каждом городе есть общественные центры, где иностранцы могут учить язык, для получения гражданства и прописки надо сдать экзамен. На этих же курсах учат готовить местную еду и подавать ее как здесь положено. Я научилась делать кимчи, чему очень рада.

Твой начальник — бог

Когда я приехала в Сеул из Таиланда, искала работу на ярмарках вакансий. Найти несложно, много возможностей для местных и иностранцев. Предлагали устроиться в один отель, но мне там не понравились условия. Брали меня и в «Марриотт», но не хватило знания корейского — несмотря на то, что работаешь с иностранными туристами, нужно отлично знать местный язык.

За это время супруг показал мне всю Корею, мы много путешествовали. С работой в итоге не сложилось, и пока я ждала ребенка, кроме изучения языка ходила на фитнес и на курсы для беременных.

В Корее трудовой рынок перегружен. Просто так поменять сферу своей профессиональной деятельности не получится. Надо сначала отучиться, приобрести квалификацию, обязательно получить «корочку».

В Корее очень развито почитание начальства любого уровня. Твой менеджер для тебя бог. Ты не можешь уйти с работы раньше него, при приветствии в коллективе ты ему кланяешься. Если ты на корпоративе, ему нужно прислуживать. Менеджер всегда прав. Я это называю «коллективное рабство».

Вне работы, если ты общаешься с человеком старше тебя, даже если вы друзья, ты обращаешься к нему только на вы. С ним нельзя спорить. Многие молодые корейцы уезжают в США и другие страны в поисках работы. В работе же корейцы стараются свои навыки отточить как у робота, они полностью отдаются делу.

На грани войны

В Таиланд приезжаешь — тебе все улыбаются, но скоро это наносное проходит, и они начинают тебя ненавидеть. В Корее тебя ненавидят сразу. Хотя тут к иностранцам отношение не очень хорошее, на мне это не сказывается, потому что муж создал такие условия, что мне очень комфортно.

У меня семейная виза, которую мы продлеваем, а впоследствии я могу стать резидентом. Если приезжаешь с туристической или рабочей визой, чувствуешь себя в этой стране менее уютно.

В Южной Корее есть три или четыре американских военных лагеря. По идее, они выполняют охранные функции. Отношения с Северной Кореей на грани войны — они ненавидят друг друга и даже не пытаются сблизиться. Много рассказывают по телевидению, что Северная Корея крайне бедная страна. Туристам там показывают только определенные места, многие жители стараются оттуда сбежать в Китай, Таиланд и другие страны.

Фото: Lee Jin-man / AP 1 /2

Учись, малыш

Я фанатка биатлона. У корейской команды по этому виду спорта русский тренер, готовит их к Олимпиаде, и еще они купили двух русских биатлонистов. Им даже выдали корейские паспорта! Корейцы во всем стараются быть первыми, а для этого надо создать определенные условия, что они и делают.

Здесь очень практикуется поиск невест в соседних странах — Вьетнаме, Филиппинах. А вот корейские женщины не спешат замуж: ей может быть лет сорок, когда она задумается над этим вопросом.

Дети у корейцев в некотором роде особенные — такие царьки. Очень продумана их безопасность. Еще корейцев с детства настраивают учиться и учиться, иначе ничего в жизни не добьешься, сложно будет найти работу.

По пабам

Южная Корея — очень современная, здесь быстрый ритм жизни, люди спешат, много работают. Страна маленькая, и здесь дорогая земля — купить квартиру практически невозможно, процентов 70 всего населения арендуют жилье или берут кредит в банке.

В Корее есть пять-шесть супербогатых семей. Именно они открывают торговые центры, больницы, институты и разного рода компании.

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Средняя зарплата в стране — в районе двух-трех тысяч долларов, цены в магазинах высокие. Большинство отоваривается в крупных супермаркетах. Два литра молока, к примеру, стоят пять долларов. Местные продукты дороже привозных, и они лучше по качеству. Старшее поколение корейцев помешано на здоровом питании, чего не скажешь о молодежи, обожающей фастфуд. Есть специальные туры в горы, где можно попробовать салаты и прочую полезную еду, которую готовят монахи.

По вечерам весь народ идет в пабы. Очень они любят посидеть, поговорить, выпить местного пива и соджо — это местное вино. Много разных рынков, есть даже русский квартал, но это скорее одно название: там живут выходцы из Кыргызстана, Казахстана и так далее. Они держат кафе, возят вещи из Кореи в свои страны. Есть здесь у меня пара друзей из России. Одна подруга оканчивала институт в Корее, прекрасно владеет языком.

Через некоторое время мы с мужем и ребенком планируем перебраться в Канаду. Там хорошие соцпакеты, высокий уровень жизни. И для ребенка как для будущего школьника там лучше, чем в Корее, и высшее образование получать в Канаде предпочтительнее.