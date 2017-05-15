Неестественное брожение

Минфин России отменил пониженные акцизы для импортеров так называемых защищенных вин. Импортеры удивились и пригрозили уходом с рынка, а аналитики предрекли очередное повышение цен и возвращение потребителей в «водочный» сегмент.

Ставка акциза на вино в России с 1 января 2016 года составляла 9 рублей на литр, на игристое вино — 26 рублей за литр, а на вино и шампанское с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) — 5 рублей и 13 рублей за литр соответственно. С 1 января 2017 года ставка акциза на тихие вина была повышена до 18 рублей, на игристые вина — до 36 рублей на литр. При этом на вино с ЗГУ и ЗНМП сохранилась прошлогодняя ставка 5 рублей, а на такие же игристые вина — повышена до 14 рублей за литр.

В Минфине пояснили, что компании-импортеры не имели оснований использовать льготу по акцизу, так как изначально она предусматривалась только для отечественных производителей. Федеральная таможенная служба России заявила, что планирует взыскать недополученные суммы акцизов от импорта, однако, по мнению участников рынка, это решение приведет к разорению 80 процентов компаний, занимающихся этим бизнесом.

«Мы сдавали правильные таможенные декларации, их проверяли, никаких вопросов не было. А теперь спустя полтора года нам говорят: ой, извините, мы у вас как-то неправильно посчитали акциз», — приводит «Коммерсантъ» мнение владельца компании «Моро» Дмитрия Сырых. По подсчетам собеседников издания, для некоторых компаний доначисленный сбор может превысить 100 миллионов рублей.

Задним числом

Изменение акцизной политики для импортных вин, как и следовало ожидать, пришлось по душе отечественным производителям. «Мы полностью поддерживаем эту инициативу Минфина, — прокомментировал решение генеральный директор Inkerman Сергей Лебедев. — Конечно, льгота должна распространяться исключительно на российские вина. Я не вижу смысла давать дополнительные преференции импортным производителям — идет ли речь о вине или о других продуктах». По словам руководителя компании, культура российского виноделия только начала возрождаться и нуждается в поддержке. «Когда мы приезжаем в ту же Италию, для нас же очевидно, что итальянское вино там будет дешевле, а импортное дороже. В России пока не так — импортные и российские производители находятся практически в равных условиях на полке», — констатирует он.

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Размер поправки небольшой — в пределах нескольких процентов от конечной цены, поэтому эта мера немного снизит рентабельность для компаний-импортеров и дистрибьюторов, считает генеральный директор хозяйства Alma Valley Андрей Григорьев. Он считает преувеличением прогнозы о грядущем банкротстве импортеров, однако согласен с тем, что издержки компаний, а вместе с ними и цены вырастут. Ценообразование российских вин, по мнению Андрея Григорьева, это напрямую не затронет. «Возможно, мы получим некоторые преимущества в связи с тем, что издержки на конкурентную импортную продукцию вырастут. Эта мера по снижению акциза для вин с защищенным географическим указанием изначально и была задумана для поддержки российских производителей. Непонятно, почему эти 1,5 года импортеры ей спокойно пользовались», — заявил гендиректор хозяйства.

Аналитики при этом не так оптимистичны в прогнозах и считают, что необходимость выплатить дополнительно миллионные налоги в условиях кризиса обернется катастрофой для многих компаний. «Не стоит забывать, что в настоящее время бизнес в России переживает достаточно непростые времена, все возможные расходы планируются чуть ли не на годы вперед, — говорит адвокат бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков. — Большинство компаний существуют в рамках строго обозначенного бизнес-плана. А тут дополнительные расходы, не заложенные изначально в бюджет организации, которые в принципе невозможно или достаточно трудно достать из оборота». В таком случае не избежать проблем с кредиторами и, как следствие, возбуждение процедуры несостоятельности (банкротства), добавляет эксперт.

Конечно, доначислить акциз задним числом за полтора года — это удивительная практика, которая действительно может разорить, а значит, выкинуть из рынка до 60-80 процентов компаний, которые, собственно, и создавались под использование льготы, комментирует решение министерства генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

По мнению аналитика «Алор Брокер» Кирилла Яковенко, есть риск, что компании в ходе выплаты акцизной разницы с начала 2016 года фактически выдадут на откуп часть собственной прибыли, и это будет означать, что они работали себе в убыток. «Конечно, компании будут пересматривать свои отношения с поставщиками, но очевидно, что им станет выгоднее налаживать связи с российскими производителями, которые не лишены "скидки"», — говорит эксперт.

При этом он не исключает, что позиция Минфина может быть оспорена в суде, но туда импортеры могут пойти, только если действительно получат уведомления о доначисленных акцизах. «В этой ситуации у импортеров есть все шансы добиться справедливости, поскольку они подавали декларации с учетом пониженных акцизов, под которыми фактически подписалось само правительство. То есть налицо явное противоречие и снижение силы собственных подзаконных актов», — заключил он.

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Эксперт напоминает, что пониженные акцизы для зарубежного алкоголя вводились на фоне стремительно падающего алкогольного рынка Так, в 2015 году он сильно просел, и новая мера позволила нарастить импорт вина — за один только январь 2016-го сразу на 4,5 процента, всего за тот год ввезено было 175 миллионов литров вина. «Сейчас же, по всей видимости, ситуация на рынке привела к тому, что отечественное вино, в том числе и из Крыма, не может выдержать конкуренцию иностранному, поэтому таким образом правительство, скорее всего, хочет в ручном режиме переориентировать поставщиков и посредников на работу с отечественными производителями — здесь и цена привлекательная, и возможности для продвижения на рынки теперь стали более комфортные», — говорит аналитик.

Назад к водке

Нужно ли ждать повышения цен на импортное вино после пересмотра акцизной политики — вопрос риторический. При этом аналитики уверены, что подорожание коснется иностранного алкоголя. Отказ от пониженных акцизов для импортеров серьезно ударит по импорту вина, однако потребители почувствуют эффект от такого решения лишь через 4-5 месяцев, считает первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал. Российские производители попытаются занять долю компаний-импортеров, но все же роста цен не избежать, считает он. При этом дальнейшее падение доходов может, по его мнению, вернуть «аудиторию» крепкому алкоголю.

В этой ситуации, считает Александр Шустов, больше всего будут платить потребители дешевых вин. «К сожалению, рост акцизов, как известно, сильнее всего бьет по наименее обеспеченным слоям населения — они не начинают потреблять меньше, а просто переходят на более дешевые вина или даже на крепкий алкоголь», — говорит аналитик. Он также ожидает, что «по обычной логике нашей экономики» вырастут цены и на российскую алкогольную продукцию, и на импортную, а еще в перспективе ожидается рост акцизов и на крепкий алкоголь. У правительства есть задача увеличить доходную часть бюджета, и оно ее выполняет. Но рост акцизов, по мнению аналитика, — это тупиковый вариант. «Как показывает практика ЕС, очень высокие акцизы, например на сигареты, приводят к тому, что сигареты становятся товаром номер 1 для контрабандистов и эти налоги все равно не удается собрать», — констатирует эксперт.

Что касается потребительского поведения, которое, по данным статистики, в последние годы говорит о росте интереса к некрепкому алкоголю, то повышение акцизов вряд ли сильно его изменит. «Текущая ситуация в целом вряд ли сместит вкусовые пристрастия любителей алкоголя, скорее, просто количество походов в винный отдел будет сокращаться. Или же ценители начнут наконец-то знакомиться с хорошим российским вином, которое вопреки скептикам все-таки существует», — говорит Кирилл Яковенко.

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Само по себе повышение акциза не должно сильно повлиять на себестоимость продукта, считает гендиректор Inkerman Сергей Лебедев. «Однако если импортеров все-таки обяжут выплачивать недостающие суммы, то рынок может лишиться здоровой конкуренции, что рано или поздно приведет к повышению цен (в первую очередь, на импортные продукты), и повлиять на выбор потребителя», — говорит он. Интерес потребителя к вину, по словам эксперта, действительно растет, но важно, чтобы его поддерживало и государство. Акциз на вино вырос в два раза, с 9 до 18 рублей за литр, тогда как акциз на водку остался неизменным, а минимальная розничная цена и вовсе была снижена. В настоящий момент минимальная цена на бутылку водки емкостью 0,5 литра составляет 205 рублей — таким образом, констатирует он, водка становится еще более доступной для потребителя, чем вино.

«Я надеюсь, что импортерам удастся договориться с Минфином и ФТС и избежать оплаты недоплаченных сумм акциза в федеральный бюджет задним числом, — заявил «Ленте.ру» Сергей Лебедев. — Это нанесет ущерб абсолютно всем компаниям, а для некоторых и вовсе может действительно грозить разорением. В конце концов, речь идет о двустороннем недопонимании и неправильной трактовке закона, а не о халатности и находчивости импортеров». При этом, по его мнению, нельзя ставить своей целью вытеснение с рынка импортной продукции. «В конце концов, — добавил он, — развитие культуры потребления вина невозможно без вин Старого и Нового Света, которые сегодня являются той самой планкой, на которую должны ориентироваться российские производители».