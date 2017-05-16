Культура
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
ЦБ увеличит срок отказа от навязанных страховок
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу
Популярные новости
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу
Группа Dälek отменила остаток тура из-за депрессии российского организатора
В МГУ изучили органы маленьких размеров
Bank of America заметил снижение зависимости экономики России от цен на нефть
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко

Русская утопия

Российские художники на 57-й Венецианской биеннале

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Сапожников «Танец»
Сергей Сапожников «Танец»
Фото: предоставлено фондом современного искусства V-A-C

13 мая для публики открылась 57-я Венецианская биеннале — старейший и самый авторитетный в мире смотр современного искусства. Российское присутствие на нем в этом году особенно заметно — «Лента.ру» выбрала самые интересные проекты.

Teatrum Orbis. Павильон России, Джардини Публичи

Городские публичные сады на берегу лагуны, устроенные еще при Наполеоне, исторически были главной территорией Биеннале еще с 1895 года. Почти сразу на ней стали появляться работы русских художников. А в 1914 году открылся и собственный, построенный А.В. Щусевым павильон, приютивший теперь проект под названием Teatrum Orbis. Комиссар и куратор павильона Семен Михайловский позаимствовал название у фламандского картографа Абрахама Ортелиуса: это отсыл к изданному Ортелиусом в 1570 году атласу мира с комментариями путешественников и миссионеров. Проект, таким образом, представляет собой и ожившую карту, и театр: в белых, почти гипсовых декорациях целыми днями разыгрываются статичные спектакли, выстраивается в шеренги армия, стреляют пулеметы, звучат голоса. Есть среди них и голос Муссолини, а меня встречала Ахматова. «Я была тогда с моим народом», — доносилось из динамиков, когда я вошла в павильон.

Эта работа об изощренной системе подавления, о государстве, которому художник не может простить пережитый когда-то страх. Он привычно воспроизводит в своих инсталляциях отталкивающие символы, которые сегодня считываются еще и как ответ столетнему юбилею Октябрьского переворота.

Не было эксперимента в том, чтобы пригласить Гришу Брускина: с 1988 года, когда на первом аукционе Sotheby’s в Москве его работы были проданы почти за миллион долларов, а «Фундаментальный лексикон» появился на первой полосе The New York Times, Брускин входит в топ наших самых дорогих художников. К тому же в параллельной программе прошлой биеннале была большая его выставка. А в этом году Брускин освоил новый для него видео-арт, отчасти напоминающий рисованные фильмы Уильяма Кентриджа, но здесь вполне уместный. Зрители покидают анфиладу второго этажа потрясенные — и «остывают» в «ледяной пещере» из пластика группы Recycle (краснодарские художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов). Это очередной кунштюк русского павильона: на поверхности «ледяных» глыб торчат головы, руки, ноги. Но стоит настроить на них гаджет со скачанным тут же приложением, как то, что скрыто, превращается в полноценные, пусть и виртуальные тела.

B павильоне есть еще работа Саши Пироговой, чье видео демонстрируется в пристройке. Взятая в проект, кажется, только за возраст (Семен Михайловский признавался, что хотел представить художников трех поколений, включая совсем юных), она сняла спокойное гламурное видео, отчасти напоминающее рекламу.

В концепции куратора благостный видеоряд символизирует выход к свету. Но композитор Дмитрий Курляндский, сочинивший для павильона даже не музыку, а скорее саунд-дизайн, предлагает начинать знакомство с экспозицией с видео Пироговой. Если последовать его призыву, мы вначале увидим рождение людей из камней (шуршание гравия сопровождает фильм), потом их «замерзание» во льдах и, наконец, участие в сражениях.

Viva arte viva, главный проект Биеннале. Арсенал и Палаццо, Джардини Публичи, 13 мая — 26 ноября

Биеннале в Венеции, родившаяся в 1895 году как «картинная» выставка, давно превратилась в смотр актуального искусства и сохраняет постоянную структуру, предусматривающую, помимо национальных павильонов, которых в этом году 85 (против 79 на прошлой биеннале), главный проект. Приглашенный куратор нынешней биеннале, куратор парижского Центра Помпиду Кристин Марсель назвала его Viva arte viva и объединила в нем 120 художников из 51 страны. Среди этих участников почти нет звезд: 103 художника показываются на венецианском смотре в первый раз. Но в главный проект Марсель отобрала трех российских художников – Вадима Фишкина (живущего постоянно в Любляне), Ирину Корину и Таус Махачеву, которая устраивала в свое время в Центре Помпиду перформанс «Супер Таус», где рассуждала о роли, навязанной женщинам в Дагестане, а теперь, для биеннале сняла на видео другой перформанс — на тему дагестанского искусства. Канатоходцы переносят картины с одной горной вершины на другую, используя их для баланса вместо шеста. Речь идет о забытом искусстве, которое Таус таким образом показывает всем.

«Благие намерения» — проект театрального художника (и мастера тотальной инсталляции) Ирины Кориной — представляет собой выгородку в Арсенале, где выставлены узнаваемые атрибуты общенародных праздников: неоновые лампы, пятиконечные звезды, искусственные цветы в траурных венках.

«Фуршетный столик с пятнами вина на скатерти связан с языческим обрядом разделения трапезы, — объясняет Корина, — с опытом совместного поедания мамонта. Когда вы получили свой кусок от общего, вы тем самым принимаете и происходящее сейчас, даете согласие на какие-то общие решения. Так, мне кажется, работает общество праздника, в котором мы живем».

Это сюжет о ритуалах и социальной иерархии, в которую встроены все от мала до велика, и поэтому есть венок для мышки, а есть — для слона.

Человек как птица. Образы путешествий. Павильон ГМИИ им. А.С. Пушкина в Венеции, параллельная программа Биеннале. Палаццо Соранцо Ван Аксель, 13 мая — 5 сентября

Доселе ни один российский музей не открывал своего офиса в Венеции. «Мы пошли на этот шаг сознательно, — комментирует нововведение директор Пушкинского музея Марина Лошак. — Нам важно было заявить о том, как мы транскрибируем понятие живого искусства, поделиться планами о создании на территории будущего музейного городка отдельного пространства для этих произведений».

Недавно выставки видео-арта проводились в московской усадьбе Голицыных в Колымажном переулке, а теперь некоторые произведения перебрались в Венецию и призваны сообщить миру о том, что проект ГМИИ «Пушкинский XXI» фактически стартовал.

Кураторы экспозиции — Марина Лошак и заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ Ольга Шишко. Среди художников, наряду с живущими в России Ириной Затуловской, арт-группой «Провмыза», Дмитрием Булныгиным, участвуют иностранцы — в частности, Итало Кальвино, создавший из впечатлений от путешествий Марко Поло воображаемые города, и Масаки Фуджихата, придумавший электронный дом. Но фаворитом экспозиции остается Юрий Календарев со своей звуковой скульптурой, на которой каждый может поиграть, ударив, например, в гонг.

Пространство. Сила. Конструкция. Фонд V-A-C. Палаццо на Дзаттере, 13 мая — 25 августа

Фонд Леонида Михельсона V-A-С — одна из самых мощных частных российских институций, занимающихся современным искусством — открыл на Дзаттере собственный музей. Это именно музей, а не павильон, хотя бы потому, что выставок здесь будет проходить много, и они не будут привязаны к сезону биеннале: сразу после закрытия нынешней откроется следующая.

Примечательно, что на этой первой выставке совcем нет работ из знаменитой собственной коллекции искусства Леонида Михельсона. Сделанная в соавторстве с Чикагским арт-институтом, она представляет собой диалог между актуальными художниками, чьи работы в том числе специально создавались для этой экспозиции (среди наших художников мы видим тут и уже упомянутую Ирину Корину), и русскими авангардистами 1920-1930-х годов.

В последнее время москвичи «разогреты» выставками русского авангарда — мы воспринимаем их как должное. Но «Рабочий клуб» Родченко, показанный в 1925 году на выставке в Париже и реконструированный специально для Венеции, мы все-таки видим не каждый день. Причем реконструкция используется по назначению: здесь проходят совещания, рабочие встречи, обсуждаются планы.

Для этой выставки воссозданы по фотографиям, а где-то по чертежам дрезденский кабинет Эля Лисицкого, агитационный стенд Густава Клуциса, театральные декорации Варвары Степановой и мебель Алексея Галактионова.

Самая же удивительная вещь здесь — графика Валентины Кулагиной, жены, а потом вдовы Густава Клуциса, расстрелянного в 1938-м. Эта акварель сделана сразу после его ареста: мы видим, как Клуцис спускается по лестнице в сопровождении нижних чинов...

Валерий Кошляков. «Не переставая строить утопию». Ка’ Фоскари Эспозициони (выставочные залы университета Ка’ Фоскари). 11 мая — 29 июля

Залы университета Ка’ Фоскари все последние биеннале принимали у себя российские проекты. В 2011 году это была блестящая выставка Дмитрия Пригова, выстроенная Ремом Колхасом; в 2014-м, во время Архитектурной биеннале (они чередуются с Биеннале современного искусства) —ретроспектива Михаила Рогинского. Теперь мы видим большие полотна Валерия Кошлякова, который однажды уже представлял Россию в Венеции — на юбилейной 50-й Биеннале в 2003 году.

Его язык очень уместен в Венеции, которая тонет. Его выдуманные города и реальные «сталинки», заранее превращенные в живописные монументальные руины, словно стекают с холстов.

«Во всем творчестве Кошлякова есть это неустойчивое равновесие нестабильности, это трепетное колебание между изысканным благородством высокой культуры и брутальной реальностью мусорных материалов», — говорит о нем итальянский куратор Данило Эккер, устраивавший выставки Валерия Кошлякова и в 2005 году в Риме, и год назад в Музее русского импрессионизма в Москве. А теперь в Венеции.

Антарктида. Павильон Антарктиды в палаццо Молин, набережная Дзаттере. 12 мая — 30 июля

Идею провести самую необычную биеннале современного искусства предложил еще в начале нулевых российский художник и моряк Александр Пономарев, во время своей первой экспедиции в Антарктиду. Выставка, открывшаяся в этом году в рамках Венецианской биеннале и документирующая экспедицию, организованную Пономаревым в прошлом году, уже третья по счету. Первая — «Антарктопия» — прошла в 2014 году на Архитектурной биеннале в Венеции. Свои объекты для нее сделали тогда выдающиеся архитекторы — в частности, Заха Хадид.

Пономарев чередует свое кураторство с архитекторами. В 2015 году, например, он показывал в этом павильоне собственный проект «Конкордия». А год назад демонстрировали экспозицию «The Antarctica: Re-cyclical a frontier in flux» Хани Рашида и Института архитектуры и Венского университета прикладных искусств.

В этом году в павильоне вновь хозяйничает Пономарев, который вместе с командой художников завершил очередное плавание к Южному материку. В экспозицию вошли произведения, созданные ими и финалистами международного конкурса молодых художников Antarctic Biennale Open Call.

Арсен Ревазов. «Красная / прекрасная». AR33Studio, Calle Frezzeria 1733 San-Marco

Это выставка не про Красную площадь, но про красную Москву и красную страну. Фотограф Арсен Ревазов снял на инфракрасную пленку разные виды России, от деревенских церквей и полей до панорам Москвы-сити. Потом распечатал их в гигантском формате на красном фоне и смял.

Так они и висят, скомканные, на выставке в городе, который постоянно грозит исчезнуть. Но тут кажется, что первой может исчезнуть Москва. Цвет вызывает ассоциации не столько с красной/красивой, сколько с Красной книгой, в которую Москва должна быть занесена.

Выставка, куратором которой выступал известный блогер Антон Носик, — не первый проект, который Ревазов представляет в галерее AR33Studio, открытой в 2015 году в историческом памятнике Венеции. Мемориальная доска на здании сообщает, что в 1771 году здесь останавливались 15-летний Моцарт и его отец, приезжавшие на знаменитый Венецианский карнавал.

Ирина Мак

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
00:10 16 мая 2017

Где ни слез, ни горя нет

Как Ленина покрасили в синий цвет и назначили директором цирка
13:51 Сегодня

Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда

14:31 Сегодня

Группа Dälek отменила остаток тура из-за депрессии российского организатора

13:08 Сегодня

Сериал «Молодой Папа» получит продолжение

Культура
 — 
08:50 11 мая 2017

«Чертовы бои на мечах мы снимали по 12 часов в день»

Чарли Ханнэм о «Мече короля Артура» Гая Ричи и плодах целеустремленной жизни
12:31 Сегодня

Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»

06:42 Сегодня

Майкл Мур снимет фильм «Фаренгейт 11/9» о Трампе

11:12 Сегодня

Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке

Культура
 — 
00:38 11 мая 2017

Чахоточница Мими и богема в Перми

Повесть о том, как холодно жить во Франции
09:40 Сегодня

Джамала прокомментировала провал Украины на «Евровидении»

18:42 16 мая 2017

Кобзон прокомментировал решение Порошенко лишить его званий

19:06 16 мая 2017

Российские режиссеры из списка Forbes назвали подсчеты журнала некорректными

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы