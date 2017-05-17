Выехал из спячки

Череда черных лет российского авторынка, похоже, завершается: по итогам первого квартала нынешнего года он продемонстрировал рост на 4,6 процента. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по апрель было реализовано 452 тысячи автомобилей. Неплохой результат, учитывая отрицательные показатели января и февраля. В сущности, выйти в плюс удалось лишь благодаря девятипроцентному скачку продаж в марте, когда было реализовано 137 тысяч автомобилей, — сказался отложенный спрос. В любом случае это первый положительный квартальный результат за четыре с лишним года.

Лидеры и аутсайдеры

Отрицательная динамика наблюдается только в двух федеральных округах (ФО) — на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, о чем свидетельствует исследование аналитического агентства «Автостат». Худший результат — у Северо-Кавказского ФО: местный рынок «просел» на 19 процентов по сравнению с первым кварталом прошлого года. Дальневосточный округ ушел в минус на 4,5 процента.

В остальных шести округах динамика положительная. Пальма первенства принадлежит Уральскому федеральному округу (плюс 16 процентов). На втором месте — Приволжский округ (плюс 10,5 процента), замыкает тройку лидеров Северо-Западный федеральный округ (плюс 8,4 процента). А вот Центральный округ показал неожиданно скромный результат, прибавив всего 0,6 процента.

Лизинг в помощь

Более половины всех проданных машин — 240 тысяч — было реализовано с использованием различных государственных мер стимулирования спроса, так что наметившаяся тенденция роста рынка в значительной мере обусловлена успешной господдержкой отрасли. Так, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество купленных в кредит автомобилей в первом квартале 2017 года увеличилась на 24 процента в сравнении с прошлым годом — до 126 тысяч машин.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

11 мая стало известно, что правительство России продлило программу льготного автокредитования и лизинга до конца года. Как отметили в Кабмине, это должно не только стабилизировать спрос на машины, но и способствовать сохранению рабочих мест в автоиндустрии. Объем финансирования каждой из программ — 10 миллиардов рублей. С их помощью планируется реализовать около 400 тысяч автомобилей — четвертую часть от прогнозируемого АЕБ объема рынка в 1,48 миллиона автомобилей.

От импорта к экспорту

Импорт легковых автомобилей в Россию продолжает падать: по итогам трех месяцев было ввезено примерно 45 тысяч автомобилей, что, по данным Федеральной таможенной службы, на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 43 тысячи машин на сумму 1,315 миллиарда долларов; из стран СНГ — 1,5 тысячи, на 13,5 миллиона долларов.

Сокращение импорта вызвано не только невыгодной разницей курсов валют, делающей автомобили местной сборки ощутимо дешевле, но и новыми законодательными ограничениями: с января 2017 года обязательным условием для ввоза автомобилей стало наличие в них системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Экспорт за три месяца увеличился на 9,5 процента — до 18,5 тысячи автомобилей на общую сумму 289 миллионов долларов. Отметим, что большая часть машин — 9,6 тысячи — была поставлена в страны дальнего зарубежья. И это не сиюминутный результат: о переориентации отрасли на экспорт говорилось в «Стратегии-2025», представленной на итоговом заседании Общественного совета при Минпромторге в декабре прошлого года.

Целевыми рынками сбыта для отечественной продукции считаются Алжир, Иран, Индия, Европа, Куба, Вьетнам, Мексика и Египет. А в число основных экспортеров, по мнению Минпромторга, входят не только «АвтоВАЗ», ГАЗ и КамАЗ, но и Renault, Nissan, Volkswagen. Последний, кстати, уже объявил о желании поставить за рубеж 10 тысяч Skoda Yeti, собранных на российской производственной площадке.

Богатые тоже плачут

Что касается компаний-лидеров рынка — здесь обошлось без сюрпризов, хотя обращает внимание значительный разрыв между первым, вторым и третьим местами. Так, абсолютным чемпионом продаж является группа АвтоВАЗ и Renault-Nissan, реализовавшая в первом квартале 113 тысяч автомобилей, что соответствует доле рынка в 35 процентов. Следом идут корейские Hyundai-KIA: 67,8 тысяч проданных машин, что соответствует 21 проценту от всех реализованных в стране автомобилей. На третьем месте — Volkswagen Group с объемом 35,5 тысячи машин и долей в 11 процентов. Эти компании занимают две трети российского авторынка.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В топ-10 также входят Toyota с результатом 24 тысячи проданных автомобилей, ГАЗ (11 тысяч) и УАЗ (10 тысяч), Mercedes-Benz (9,6 тысячи), Ford (9,3 тысячи), BMW (7,2 тысячи) и GM (7,1 тысячи). При этом Горьковский автозавод демонстрирует наиболее впечатляющий рост продаж: плюс 9 процентов. А худший минус — у Mercedes-Benz: почти 12 процентов к прошлому году.

Кстати, если сравнить результаты массового и премиального сегментов, дорогие марки явно чувствуют себя хуже, чем рынок в целом: их продажи за четыре месяца сократились на семь процентов по сравнению с прошлым годом. В частности, марки Audi и Porsche «провалились» сразу на 25 и 24 процента соответственно. В минусе также Lexus, Land Rover и BMW.

Самым продаваемым автомобилем в России в первом квартале стал KIA Rio (21 тысяча реализованных машин), вторую и третьи сточки в модельном рейтинге занимает продукция «АвтоВАЗа»: Lada Granta и Vesta — 17 и 15 тысяч реализованных машин.