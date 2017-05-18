Открытая книга

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о мерах поддержки предприятий книжной торговли и распространения печатных СМИ. Документ, в частности, предусматривает реализацию региональных программ развития и популяризации чтения в печатном и электронном виде. Отрасль действительно нуждается в помощи: за последние два года цены на бумагу выросли на 36,5 процента, а на полиграфию только в 2016 году — на 20-25 процентов. Соответственно подорожала вся печатная продукция. Как будет развиваться книжный рынок России — разбиралась «Лента.ру».

Проза жизни

Исследование «Медиапотребление в России. Ключевые тенденции», проведенное компанией «Делойт», подтверждает, что сегодня ситуация на книжном рынке не самая простая. Аналитики констатируют: «Исходя из субъективного ощущения медиапотребления, респонденты указали на снижение активности чтения печатных книг и печатных СМИ». Так, за прошлый год индекс медиаактивности по этим двум источникам снизился на семь процентных пунктов.

Данные Российской книжной палаты, подтверждают, что россияне стали реже посещать книжные магазины. В 2015 году в расчете на душу населения выпускалось по 3,14 книги, в то время как в 2010 году этот показатель равнялся 4,6 книги в год, а в 2008 году — 5,3 книги в год».

От буквы — к цифре

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал напомнил, что несколько лет назад многие эксперты пророчили полный отказ от бумаги и переход большинства читателей на формат электронной книги. Впрочем, прогноз пока не сбылся.

«В мировой индустрии наблюдается сейчас небольшой откат, и доля любителей читать с листа опять растет», — отметил Сигал.

В то же время он признает, что в России в связи с резким падением доходов люди предпочитают читать ранее приобретенные книги, в том числе электронные.

«Российский книжный рынок в таких условиях продолжит консолидироваться, поскольку ресурсы, чтобы выжить, на нем имеют только крупные игроки», — уверен Сигал.

Фото: Александр Кожохин / РИА Новости

С такими оценками согласна и заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. Она подтверждает, что налицо тенденция к укрупнению как издательств, так и книжных магазинов. «Вероятно, здесь повторяется тенденция продуктового рынка, когда торговые площади отдельных магазинов выкупались торговыми сетями», — предположила она.

Веселый Роджер

Рынку электронных книг присущи специфические проблемы. Сейчас он в большей мере контролируется «пиратами», поскольку в России нет популярной инфраструктуры для распространения электронных книг, как например Amazon store в США, говорит Сигал. По его мнению, если какому-либо it-гиганту удастся переломить ситуацию, то, не исключено, что мы пойдем по стопам американского рынка. Впрочем, сейчас вероятность этого крайне низка, полагает эксперт.

«Сегодня объем рынка электронных книг в России насчитывает около 1,7 миллиарда рублей, что составляет примерно 2,5 процента совокупного объема книжного рынка. В странах ЕС доля электронных книг на рынке достигает пяти-семи процентов в денежном выражении», — напомнила Мильчакова.

Согласно прогнозам, к 2020 году объем рынка электронных книг в России может увеличиться до 15-20 миллиардов рублей — в 9-11 раз к 2016 году, говорит она. Проблема в том, что читать электронные книги предпочитает уже четверть россиян, а платить за них готовы не более 10 процентов.

Положение дел изменится, если государство примет меры, стимулирующие выпуск легальных электронных книг. Тогда, считает Мильчакова, высоки шансы, что «пираты» уйдут в историю.

Продажи электронных книг растут быстрыми темпами. Всего за пять лет они увеличились в 10 раз и составили в 2016 году три миллиарда рублей. «В будущем этот показатель сильно повысится, поскольку в развитых странах доля электронных книг в общем обороте достигает 30 процентов, и Россия пока сильно отстает в этом плане», — отметил управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков.

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Кризис в головах

«Никакого кризиса на книжном рынке России нет. Ни одно из отечественных издательств, входящих в топ-30, не декларирует падения продаж. Все из года в год говорят о росте», — заявил «Ленте.ру» гендиректор Издательской группы «Азбука-Аттикус» Леонид Шкурович.

По его словам, за последние несколько лет произошла санация рынка, свернули деятельность неэффективные игроки. Снижение количества участников, конечно, факт печальный, но он ознаменовал переход в новое качество, уверен Шкурович: бизнес качественно вырос, появились новые технологии, повысилась эффективность управления капиталом.

Да, средние тиражи уменьшились, однако они стали быстрее расходиться. Изменилась дистрибуция — заметно выросла доля интернет-продаж, которые теперь занимают около 25 процента рынка, отметил Шкурович.

Лучше стали и сами книжные магазины, считает он. Крупнейшая сеть «Читай-город — Буквоед» сегодня по числу магазинов уже занимает третье место в Европе. Эта компания активно развивается, причем не только в столичных городах, но и в регионах. «На рынке появился компетентный игрок, соответствующий мировым стандартам», — резюмировал Шкурович.

В том, что у российского книжного рынка есть будущее, собеседника «Ленты.ру» убеждает активность молодежной аудитории. «Самыми "тиражными позициями" — книгами Рея Брэдбери, Джорджа Оруэлла, Владимира Набокова и других классиков — сегодня интересуется не только читатель категории 45+, но и молодые люди, которые хотят осознанным чтением компенсировать издержки школьного образования», — говорит он.

Спрос на электронные книги, как показывает опыт США и Великобритании, имеет свой потолок, отметил Шкурович. Эти страны долгое время демонстрировали бурный рост в этом сегменте рынка, но статистика последнего времени свидетельствует, что объемы продаж электронных книг снижаются, а бумажных книг — растут. Аналогичным образом ситуация будет развиваться и на российском рынке, полагает он.

«Ближайшие лет тридцать, пока не появятся какие-то принципиально новые технологические разработки, например, устройство для чтения научатся вживлять в мозг, радикальных перемен здесь не произойдет», — убежден Шкурович.