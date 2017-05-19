Латынь из моды вышла ныне

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Депутаты предлагают ввести налог на иностранные названия российских компаний

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России может быть введен налог за использование компаниями, зарегистрированными в стране, наименований и товарных знаков на иностранном языке или с латинским алфавитом. Законопроект поступил в Госдуму два с половиной года назад, но ход ему дали только сейчас. Авторы документа утверждают, что пренебрежение родным языком создает ложные предпосылки для восприятия производимой под такими товарными знаками продукции или самих компаний как иностранных. Любовь к «великому и могучему» народные избранники предлагают прививать рублем — при помощи нового фискального сбора. В ситуации разбиралась «Лента.ру».

Из долгого ящика

Законопроект, предусматривающий введение сбора за использование в рекламе латинского шрифта и наименований товаров на иностранном языке, был внесен в Госдуму в конце октября 2014 года депутатами от трех парламентских фракций — КПРФ, «Единой России» и ЛДПР.

На российском рынке присутствует много товарных брендов и знаков, в названии которых использованы иностранные слова и латинский алфавит. При этом производители товаров имеют российскую юрисдикцию, а их продукция предназначена для распространения на внутреннем рынке. По мнению авторов законопроекта, такие производители должны платить дополнительный фискальный сбор. Его размер определит правительство, исходя из оборота компании.

В действующем законодательстве уже предусмотрены некоторые ограничения на использование в рекламе чужого языка, в частности, не допускаются иностранные слова и выражения, которые могут привести к искажению смысла информации.

Не все министерства и ведомства считают вопрос актуальным. В частности, по данным «Российской газеты», отрицательный отзыв на законопроект уже дала Счетная палата. Аудиторы усомнились в том, что эта инициатива действительно способна ограничить практику использования иностранных слов.

Смещенные ориентиры

На единодушную поддержку, похоже, не приходится рассчитывать и в Госдуме. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов, комментируя ситуацию «Ленте.ру», обратил внимание на то, что его коллеги на самом деле готовы терпеть неуважение к родному языку при условии, что товаропроизводитель за это заплатит.

«Не могу согласиться с подобной постановкой вопроса. Мы должны создать в стране такие условия, при которых предприниматели будут с гордостью, по собственной инициативе использовать русский язык, а в глазах покупателей это станет конкурентным преимуществом товара», — подчеркнул депутат.

По его словам, повестка пленарных заседаний нижней палаты парламента просто забита важными для общества и экономики законопроектами. Тратить время на далеко не очевидный и не важный было бы неправильно по отношению к нашим избирателям, считает Щапов.

Депутат признался, что его смущает и другое обстоятельство: предлагается ввести новый «очень странный налог», чем-то напоминающий избирательное применение налога с оборота. «Эта новация как минимум противоречит принципу равенства субъектов налогообложения», — отметил Щапов.

Российская экономика только-только начинает восстанавливаться после кризиса, и любое усиление фискальной нагрузки на предприятия нецелесообразно. «Наоборот, нужно снижать налоговое бремя, чтобы российские компании поддерживали нормальный уровень зарплаты и сохраняли рабочие места», — убежден депутат.

Изменчивый тренд

«С петровской эпохи пошла привязанность наших граждан к иностранной продукции и сложилось представление, что импортные товары качественней отечественных», — говорит президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов.

Подобным заблуждением некоторые бренды пользовались и в последние годы, признает эксперт. Однако, по его мнению, времена, когда российские компании «косили» под западные, миновали. И сейчас еще вопрос, в плюс или в минус сработает псевдоиностранное название компании (товара).

Стимулирование изменений сверху, в понимании бизнесмена, мера несвоевременная. «Это не даст экономического эффекта, а скорее обеспечит репутационные потери самих законодателей и создаст дополнительную нагрузку на малый бизнес», — полагает Виноградов.

Также он напомнил, что многие отечественные компании для выхода на зарубежные рынки сознательно регистрируют свои бренды латиницей. «Стоит ли наказывать экспортеров рублем?» — недоумевает Виноградов.

Критически оценили законопроект и в Efes Rus. «Мы считаем, что данная инициатива избыточна и лишь повредит бизнесу, поставив в неравные условия участников рынка», — сообщил «Ленте.ру» менеджер по связям с общественностью и органами власти компании Павел Филиппов.

Он напомнил, что лицензионные бренды, наладившие производство в России, вносят вклад в экономику страны. Оригинальное название позволяет потребителю однозначно идентифицировать продукт зарубежного происхождения. Дополнительные сборы приведут к росту цен на импортную и лицензионную продукцию, что не оправданно и несправедливо по отношению к конечным потребителям, говорит представитель Efes Rus.

«Российские подразделения иностранных компаний зачастую имеют российские названия. Те, кто использует латинский алфавит, смогут перейти на русские транслитерации, но это создаст сложности и потребует время для переоформления», — отметил Филиппов.

Трейдинг или Sochi

Целевой налогоплательщик хоть и не очевиден, но под подозрение сразу попадают российские бренды, притворяющиеся зарубежными, говорит финансовый эксперт «Градиент Альфа» Ирина Парулева. Наивно было бы ожидать крупных поступлений от вновь создаваемых фирм, философски заметила она.

Как именно рассчитывать сбор, тоже неясно, признается Парулева. Чисто механическое определение — налог брать с производителя, использующего названия торговых марок, написанные латиницей или на иностранном языке.

«Сразу напрашивается до наивности простое решение проблемы — разделить производство и рекламу на разные юридические лица. Да и спорно, что все-таки будет наказуемо: написанные кириллицей трейдинг, тревел, маркет или написанное латиницей Sochi», — поделилась сомнениями Парулева.

Это странная законодательная инициатива. Все выглядит как попытка найти еще один повод собрать с компаний деньги, подчеркнула замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

«Организаций с названиями на латинице очень много, соответственно это неплохая статья доходов в бюджет. Если это пропаганда русского языка, то очень неуместная, так как создаст дополнительные проблемы для бизнеса, который и так переживает непростые времена», — считает она.

По словам Кокоревой, многие отечественные бренды используют иностранные слова, потому что работают не только на российском рынке, но и за пределами страны. И им важно, чтобы название продукта было доступно и понятно иностранным потребителям.

Для Кокоревой очевидно, что переход на кириллицу создаст для экспортеров трудности с продвижением марки за рубежом. «Кроме того, смена бренда — это материальные затраты, их размеры зависят от оборота компании, доли рынка, которую она контролирует», — отмечает эксперт. В случае смены названия и логотипа фактически придется заново продвигать компанию на рынке. Насильственный ребрендинг принесет поток денег на рынок рекламы.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал не исключил, что нововведение обернется жесткой фрагментацией рынка и локализацией его «кириллической» части.

Игорь Наумов

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