Опасная правда

В четверг, 18 мая, легенда Рунета Mr. Freeman неожиданно выпустил первый за несколько лет анимационный ролик. В свое время проект наделал немало шума, заставив многих задуматься о смысле жизни и породив много конспирологических теорий. «Лента.ру» вспомнила историю персонажа, пообщалась с его создателями и выяснила, зачем он вернулся.

«Мне всегда есть, что сказать»

В день, когда верившие в пророчество Майя ожидали конца света и пытались притащить побольше еды в бункеры, в эфире «Контр-ТВ» продюсер Павел Мунтян, режиссеры Владимир Пономарев и Анатолий Доброжан, а также голос персонажа, актер Вадим Демчог официально признали, что именно они делают философский анимационный проект Mr. Freeman. К тому моменту персонаж был одним из самых популярных анимационных героев Рунета: 35 миллионов просмотров, уступал разве что «Маше и медведю». Нет аудитории более благодарной, чем не вылезающие из YouTube подростки. Хотя монологи Фримана были рассчитаны на несколько другого зрителя.

«Контр-ТВ» просуществовал меньше года и закрылся, Мунтян перевез выпускавшую ролики студию Toonbox из Москвы на Кипр. Закончился даже казавшийся вечным сериал ТНТ «Интерны», где Вадим Демчог играл одну из главных ролей. После интервью, где авторы проекта рассказали о планах на второй сезон с обновленной концепцией, вышла только одна полноценная серия (3 июня 2014 года — «Part 60»). Mr.Freeman замолчал. Казалось, навсегда.

Кадр: видео YouTube

Поклонники еще долго строили конспирологические теории и гадали, то ли Mr. Freeman слишком много болтал, то ли просто сказал все, что хотел. Оппозиционность ряда эпизодов даже породила слухи о том, что Фримана закрыли по указанию сверху. Со временем шум вокруг героя-правдоруба поутих. Студия занималась развитием других проектов. Фанаты, немного погрустив, переключились на обсуждение более актуальных проблем.

И вот 18 мая 2017 года Mr. Freeman воскрес. В первых кадрах новой четырехминутной серии черно-белый человечек с зашитым ртом оживает и, обращаясь ко всем, произносит: «Вы заметили, что происходит со словами?»

«Ваша жизнь — сплошное вранье»

Он появился на свет в 2009 году и сразу вызвал множество споров. Его обожали, его ненавидели. Чтобы привлечь аудиторию, авторы проекта воспользовались нехитрым приемом: герой часто оскорблял зрителей, облекая свою позицию в форму «неприятной правды». Сегодня бесконечные разговоры о «выходе из зоны комфорта» кажутся пережитком прошлого, но восемь лет назад многие считали, что в речах Фримана скрыто некое откровение.

Интерес подогревало и то, что было непонятно, кто стоит за этим проектом. Вадим Демчог и Павел Мунтян, чьи имена всплывали еще в 2010 году, утверждали, что участвовали только в создании первых трех эпизодов, а затем были отстранены. Руководитель «Студии трейлеров» Иннокентий Скирневский в вышедшем в мае 2010 года подкасте «Рунетологии» подтверждал их версию и намекал на «неизвестного заказчика», который якобы заинтересован в создании сериала.

Но у виральности персонажа была и другая причина: проект сильно напоминал АРГ (игру в альтернативной реальности). Каждая серия, казалось, содержала 25-й кадр — подсказку или кусочек головоломки. Повторялись цифры, знаки, символы, и, что еще важнее, происходящее на экране создавало ощущение интерактивности: герой словно отвечал на комментарии и споры зрителей. В результате поклонники искали логику даже в авторской нумерации роликов.

Кадр: видео YouTube

Сериал, действительно был буквально переполнен аллюзиями: от простых визуальных ссылок на «Маленького принца» до прямого и опосредованного цитирования Ницше, Евангелия, Корана, артхаусных фильмов и современной музыки. Цифры Майя, Каббала, Густав Климт, пластилиновая компьютерная игра «Небывальщина», намеки на буддизм, бренды, «Матрица», «Алиса в стране чудес» — каждую серию можно было препарировать до бесконечности.

Фриман цитировал все подряд, не гнушался самоцитирования и запутывал поклонников все больше и больше. Объединял все эти загадки и философские высказывания сам персонаж — его характер, речевой поведение.

«Манера общения Фримана строится на очень простом принципе: любой человек должен видеть и понимать эти монологи на своем уровне. Но каждому должно быть что-то близко и понятно, то есть разговор на равных, будь ты быдло или профессор, будь ты мент или оппозиционер», — в беседе с «Лентой.ру» рассказывает Павел Мунтян.

«Я и есть само событие»

Автор искусно создавали ощущение, что проект живет своей жизнью. В роликах не было ни рекламы, ни агитации. И хотя намеки на политическую позицию «Свободного человека» можно было разглядеть почти сразу, основной политический манифест нарисованный герой произнес лишь спустя два года после запуcка. Эпизод, обозначенный как «Part-001», был опубликован 11 октября 2011 за несколько месяцев до начала протестов на Болотной площади.

Фриман впервые обратился не к зрителю, а к публичной фигуре — действующему президенту Медведеву. Через месяц последовало продолжение, на этот раз куда более абстрактное. Измененный голос, обычно интерпретируемый как «глас народа», предлагал всем договориться, чтобы изменить правила игры. Как и во всех остальных «месседжах» Фримана, о чем конкретно шла речь, можно было лишь догадываться.

Кадр: видео YouTube

«Фриман вообще не про политику. Совсем. Но если человек в монологе "Совесть" видит только политические образы, значит, он уже болен этой темой и дальше нее просто не видит», — отмечает Павел Мунтян.

«Деньги — это бог»

Разговоры о том, кто платит за «месседжи» Фримана, велись с его первого монолога. В одном из интервью Мунтян обмолвился, что секунда видео стоит около 100 долларов. Деньги всегда порождают пересуды, а флер таинственности, окутывающий персонажа, усилили их в десятки раз. Заказчиками проекта считали то «башни Кремля», то всесильного в те годы «серого кардинала» Владислава Суркова (в качестве аргумента, например, упоминалось то, что дни рождения Фримана и Суркова совпадают), то оппозицию, то бизнес, то влиятельные иностранные круги. Разоблачители не упоминали разве что Ходорковского и то потому, что в те времена он находился в тюрьме.

А реальная зацепка была всего одна: 31 марта 2011 года в 18:30 на сайте проекта появилось видео Walking on by. Огромный Фриман тяжелыми шагами шел по Москве, а затем вырвал из здания Mirax Plaza сердце и вставил его себе. И тогда же погасло десятиметровое сердце — символ рекламной компании Mirax «Сердце города», которое «билось» в этом здании два года.

На сайте видео помечено как «Фан-арт», однако позже авторы проекта признали, что ролик сделали именно они.

«История с Сергеем Полонским — это не уникальная ситуация, она повторялась и с другими людьми. Если к нам приходят меценаты, мы рады любой помощи. С другой стороны, работа с Полонским была просто фантастическим опытом! Это потрясающий человек, который ради созидательной идеи готов на многое. Но и он никогда не ставил нам задачи делать что-либо конкретно для него, мы всегда все делали на свое усмотрение. Ролик, где Фриман забирает "сердце бизнеса" из небоскреба Mirax был нашей идеей, а вот остановить биение во время презентации Сергей придумал уже после того, как ролик был готов.

Кадр: видео YouTube

«Фримана не покупают как бренд, боятся. Бизнес весь запуган. Поэтому это некоммерческий проект. Но он никогда и не делался для денег. Это чисто идеологическая история, про смыслы, про потребность делиться знаниями, про желание созидать, про поиск единомышленников. Это будет неправда, если сказать, что Фриман — сплошной убыток. Нет. Его поддерживают деньгами друзья проекта, те же меценаты. Компания "Просто Тойз" выпустила виниловые скульптуры, издательство "Весь" — карты антитаро и "Книгу Живых". К тому же Фриман дал нам много людей, с которыми мы синхронизированы и которые нам близки по духу», — считает Павел Мунтян.

«И не стоит бояться этого светлого будущего»

На сегодня у канала Mr. Freeman в YouTube 73 миллиона просмотров и 638 тысяч подписчиков. По словам Мунтяна, всего в первой части планируется 65 видеообращений, пока вышло двадцать одно. Но о регулярности и перспективах говорить сложно.

«Фриман сам, по сути, определяет, когда сериям выходить. Мы часто хотим одного, а по факту случается совсем иначе, не так как ожидали. Но никогда не было такого, чтобы эпизод появился не в свое время. И вообще, этот персонаж живет совершенно самостоятельной жизнью. Нам кажется, что мы вкладываем одни смыслы, а потом сами же видим, что смыслы другие, и Фриман вскрывает слои, которые глубже тех, которые хотелось затронуть. Я человек, не склонный к мистике, но тут работают такие энергии, которые рациональный мозг может назвать лишь чередой случайных совпадений. При этом перечень этих совпадений огромен», — рассказывает создатель проекта.

Опасения многих, что в изменившемся за несколько лет молчания Фримана обществе риторика героя окажется слишком неуместной, Мунтян не разделяет.

«Общество на самом деле не изменилось. В России люди просто запуганы силовиками. Страшно стало выражать свою позицию, быть более ярким или более активным, чем другие, чем масса. Даже, вон, в светском якобы государстве судят за то, что человек отрицает бога. Судят за все подряд уже. Ничего нельзя, даже в метро требуют разрешение на ношение наклейки на сумке. Это все страшные признаки. Говорить, что общество успокоилось, что ему требуется тишина и деликатное общение полунамеками, нельзя. Оно запугано, и ему нужна поддержка», — отмечает он.

«Пост, лайк, коммент»

В интервью «Контр-ТВ» Вадим Демчог говорил, что персонаж — уже «существо вневременное». Сам же герой, в одной из серий назвал себя «самым известным долгожителем из всех вирусных реклам». И это действительно так. За два дня новое видео собрало 1,7 миллиона просмотров, так что интерес к проекту точно не угасает.

В последнем эпизоде «Совесть» Фриман призывает зрителей помолчать и небезосновательно обвиняет людей в том, что вся их жизнь — круг «пост, лайк, коммент». Но именно современный мир, технологии и те самые посты и лайки поддерживают жизнь в нарисованном человечке. Без них он просто не смог бы существовать.

Кадр: видео YouTube

Несомненно одно: так или иначе Фриман заставляет задуматься, пытаться считывать «послания» и расширять кругозор. С его позицией можно спорить, но этому черно-белому человечку не откажешь в последовательности. В мире, где люди через день меняют идеалы, такой герой выглядит островком стабильности. Тем не менее, по словам создателей, сам персонаж готов меняться.

«Фриману предстоит рассказать нечто совсем новое. Мы считаем, что такого наш зритель не ожидает. Мир меняется — это ни хорошо и ни плохо, это факт. Задача мультика — вскрыть такие стороны человеческой деятельности, социальных и психологических аспектов как внутри отдельных людей, так и внутри общества, о которых часто никто даже не задумывается, а это требует осмысления, требует анализа, требует понимания.

Если кто-то из зрителей Фримана открывает глаза и сердце после его монголов, а я знаю, что такие есть, значит, персонаж свою задачу выполнил. Чтобы начать лечиться, нужно понять, что ты болен. Глобально общество нездорово. Все, что происходит вокруг, лишь подтверждает сказанное, но тренд замалчивать проблемы — это плохой признак. Похоже на то, как смертельно больному говорят, что все будет хорошо и он скоро поедет на море отдыхать, но даже не начинают лечить, а он во всю эту лапшу верит и не может понять, почему ему так хреново, ведь кругом же шарики, веселая музыка и салат с крабовыми палочками...», — подытоживает Мунтян.