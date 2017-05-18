Культура
 

Mr. Freeman выпустил первый за два года ролик

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В сети появился новый монолог анимационного персонажа Mr. Freeman. Видео опубликовано на YouTube в четверг, 18 мая.

Ролик, который стал 59-м по счету в серии, называется «Совесть: Вы заметили, что происходит со словами?» Он посвящен роли тишины в жизни человека, а также бесконечному потоку информации, поступающей из интернета, в частности постам в соцсетях.

«А знаете, что такое настоящий пост? Закрыть свой рот на замок и помолчать хотя бы неделю», — говорится в тексте клипа.

Mr. Freeman — рисованный персонаж, критикующий в своих монологах образ жизни современного обывателя. Первый ролик вышел в сентябре 2009 года. Сначала эпизоды веб-сериала выходили анонимно, но в декабре 2012 года были раскрыты имена создателей: ими оказались аниматор Павел Мунтян, режиссер Владимир Пономарев, сценарист Анатолий Доброжан и актер Вадим Демчог, который озвучил все серии проекта.

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