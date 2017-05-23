«Эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно»

Утром во вторник, 23 мая, домой к театральному режиссеру и художественному руководителю московского «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову пришли с обыском. Следственные мероприятия продолжились и в «Гоголь-центре», а связаны они, по словам представителей СКР, с уголовным делом о хищении 200 миллионов рублей. Театральная общественность тем не менее увидела в обысках попытки надавить на свободолюбие режиссера. Что стоит за расследованием, разбиралась «Лента.ру».

Что происходит

О начале обысков утром во вторник сообщили в Facebook журналистка Ольга Романова и корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа.

Вскоре после этого следователи пришли и в «Гоголь-центр», который возглавляет Серебренников. Стало известно, что он проходит по делу (на тот момент не было понятно, какому именно) свидетелем. «Задержанных пока нет. Будут проведены допросы и иные следственные действия», — сообщил источник ТАСС.

Через несколько часов в сети появилась информация, что Серебренникова везут в Следственный комитет России (СКР) на допрос. Были опубликованы фотографии и видеозаписи того, как он в сопровождении сотрудников ФСБ садится в машину. «Сейчас будем со следователем разговаривать. Не известно ничего. Я в шоке», — говорит режиссер на камеру.

Минкульт, «Винзавод», Апфельбаум

«По версии следствия, неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации», — заявили в СКР.

«Седьмая студия» — театральная группа Серебренникова, созданная в 2012 году. Свои первые спектакли труппа отыграла на «Винзаводе» — там, как сообщил «Интерфакс», также прошли обыски во вторник, была изъята документация и проверены компьютеры.

Серебренников также возглавлял базировавшийся на «Винзаводе» проект «Платформа», направленный именно на популяризацию искусства, о которой говорят в Следственном комитет. Проект действительно поддерживался государством и упоминался в государственном докладе «о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году».

«Особо стоит отметить междисциплинарный проект исполнительских видов искусства "Платформа" (руководитель Кирилл Серебренников), объединяющий актуальные направления современного искусства, включая драматический театр, хореографическое искусство и современную музыку и предоставляющий возможности для работы на пересечении разных направлений искусства. Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации», — говорится в документе.

В период, когда, по версии следствия, были совершены хищения (до 2014 года), департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта возглавляла Софья Апфельбаум, которая сейчас занимает пост директора Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Координатор правозащитной организации «Русь Сидящая» Александр Федяров сообщил «Интерфаксу», что во вторник у Апфельбаум также провели обыск, связанный с тем же делом, что и обыски у Серебренникова. Вероятно, именно Апфельбаум занималась выделением бюджетных средств группе Серебренникова.

В Минкультуры заявили, что ничего не знают по поводу обысков. «Министерство культуры не имеет никакого отношения к Кириллу Серебренникову, он нам не подведомственный, что у него происходит — мы не в курсе», — сказал первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов. Когда его спросили об обысках у Апфельбаум, он отметил, что у него нет информации.

Реакция

В Кремле, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, оказались не осведомлены о происходящем у Серебренникова.

«Это не дело Кремля. Здесь не нужно ничего политизировать, здесь нет повода для того, чтобы каким-то образом информировали Кремль», — подчеркнул Песков.

«Речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств, никакой политики, творчества — ничего там нет», — добавил он.

Тем не менее не все оказались согласны с такой трактовкой событий. Театральную общественность обеспокоили обыски у Серебренникова.

Случившееся прокомментировал, например, балетмейстер Михаил Барышников. «Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен. А поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно», — сказал он.

Писатель Борис Акунин напомнил, что Серебренников — один из немногих российских режиссеров, кого во Франции хорошо знают.

«Кирилл Серебренников — это первый случай, когда пришли за творческой интеллигенцией», — сказала журналист Ксения Ларина.

«Честно говоря, информации нет никакой, поэтому я могу только предполагать, что Кирилл как человек, открыто критикующий многие аспекты нашей жизни, попал в поле внимания властей и правоохранительных органов в связи с этим. Но это мое предположение», — заявил «Эху Москвы» режиссер Владимир Мирзоев.

Обыски взволновали и работников «Гоголь-центра». Сотрудники театра опубликовали пост в соцсетях, призывая всех неравнодушных собраться у учреждения днем во вторник, чтобы «быть вместе».

В театре добавили, что расписание не будет изменено из-за обысков. «Спектакли "Мертвые души" и "Свобода#7" сегодня состоятся!» — говорится в Facebook «Гоголь-центра».