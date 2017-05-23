Кровь Манчестера

На британском стадионе «Манчестер-арена» произошел взрыв, унесший жизни минимум 19 человек и ранивший около 50. Власти уже объявили, что склонны считать произошедшее терактом. «Лента.ру» собрала все, что известно к этому часу.

22 мая, в понедельник, в 22:30 по местному времени (00:30 мск) в британском Манчестере певица Ариана Гранде завершала концерт. Когда она исполнила последнюю песню и ушла за кулисы, на стадионе раздался мощный взрыв.

«Было похоже на кадры из военного фильма, — делился впечатлениями один из очевидцев, которого бросило на землю сильнейшей взрывной волной. — Когда я поднялся и огляделся, повсюду увидел тела, где-то 20-30. Не могу точно сказать, были ли они мертвы, но похоже на то. Все в крови и со страшными ранами».

После взрыва крупнейший в городе стадион — «Манчестер-арена» вмещает до 18 тысяч посетителей — превратился в арену паники, безумия и хаоса. «После мощнейшего взрыва все побежали на нас. Люди просто ходили по нашим телам. Я была шокирована, я не знала, что происходит», — рассказала женщина, выжившая в давке.

Выбегавшим наружу посетителям сразу оказывали помощь: к месту происшествия были стянуты значительные силы полиции и спасателей. Местных жителей попросили обращаться в скорую помощь только в случае крайней необходимости.

Близлежащий железнодорожный вокзал Виктория закрыли, и люди стали разбредаться кто куда. Бармен одного из расположенных рядом пабов вспоминал: «К нам заходили люди с паническими атаками и кучей других проблем <...> У одной девушки была паника, у другой постоянно лились слезы, у женщины на улице случился сердечный приступ».

Материалы по теме Смерть на стадионе Взрыв в британском Манчестере унес жизни десятков человек

Среди пострадавших было множество подростков — Гранде популярна у молодежи. Очевидцы сообщали, что видели очень много детей и подростков без родителей: они ждали, когда за ними приедут родные.

Стадион оцепили. Власти практически сразу заявили, что наиболее вероятная причина произошедшего — теракт. Медработники-добровольцы, оказывающие помощь пострадавшим на месте, сообщили: у людей наблюдаются повреждения, похожие на раны от шрапнели или других мелких металлических предметов.

Медики оказывают помощь пострадавшим. Фото: Dave Thompson / Getty Images

Из-за хаоса первых минут в прессе мелькали сообщения о нескольких десятках погибших и чуть ли не сотнях пострадавших, пока, наконец, официальную сводку не опубликовали полицейские. По данным стражей порядка, погибли 19 человек, пострадали около 50.

О характере взрыва также поступают противоречивые сведения: ряд очевидцев говорит об одном мощном хлопке, другие — о двух, некоторые — о трех. По первоначальной информации, взрывное устройство сработало в фойе стадиона рядом с билетными кассами, однако потом представители «Манчестер-арены» пояснили: инцидент произошел за пределами концертной площадки. Источники в американских спецслужбах рассказали Reuters, что привести бомбу в действие мог террорист-смертник.

Прибывшие на место саперы обнаружили «подозрительный предмет» — находку вывезли в близлежащий парк и взорвали. Выяснилось, что это был пакет с одеждой, а не бомба.

Британский премьер-министр Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших. «Мы выясняем все обстоятельства события, которое полицейские считают мерзкой террористической атакой. Наши мысли с жертвами и семьями тех, кто пострадал», — заявила глава британского кабмина. По ее словам, уже во вторник утром работу начнет экстренная правительственная комиссия. Слова поддержки выразил и лидер лейбористской оппозиции Джереми Корбин. Кампания перед выборами в парламент была приостановлена.

Пока власти пытались выяснить подробности случившегося, жители города начали оказывать помощь раненым. В социальных сетях был запущен хэштег #RoomForManchester («Комната для Манчестера») — сердобольные британцы предлагали пострадавшим забрать их на автомобилях и пустить на ночлег. В акции приняли участие не только простые жители, но и владельцы гостиниц. Такси в зоне происшествия возили людей бесплатно.

За час в социальной сети набралось несколько сотен сообщений от готовых помочь людей — к акции присоединился даже мэр города.