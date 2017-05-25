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Тьма египетская

Как Арабская Республика борется с дефицитом электричества

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Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Египет, испытывающий в последние годы хроническую нехватку электричества, похоже, в ближайшие несколько лет сможет решить эту проблему. Веерные отключения, оставлявшие без энергии миллионы египтян, а также социальные и промышленные объекты, вызывали недовольство и массовые протесты, нередко с политическим оттенком.

В 2012 году занимавший тогда пост премьер-министра Хишам Кандиль публично признал, что Египет переживает энергетический кризис. Запущенные в стране проекты в ближайшие несколько лет позволят устранить его, возможно, даже создать некоторые излишки мощностей. Власти рассчитывают, что после завершения крупного проекта по строительству трех электростанций в стране как минимум будет ликвидирован дефицит электроэнергии. Планируется также развивать альтернативную энергетику и построить АЭС. Перспективы появления света в конце «египетского тоннеля» оценил корреспондент «Ленты.ру», побывавший на строящихся электростанциях «Сименс» в Арабской Республике.

Потушили свет

Первое, что бросается в глаза европейцу в Каире, помимо своеобразной жилой застройки и засилья битых автомобилей, — отсутствие света в ночное время в жилых домах. Если улицы еще кое-как освещаются, то на фоне черных массивов многоэтажек горят лишь отдельные окна. Египтяне также очень любят кондиционеры, выставленные на температуру в 10-15 градусов Цельсия. Так они спасаются от жары в летние месяцы. Но далеко не все жители Каира, не говоря уже об обитателях менее крупных городов, могут себе это позволить.

Обычным делом еще два-три года назад в самой крупной столице Африки было повсеместное отключение от электроснабжения целых районов, особенно в летний период. На несколько часов свет пропадал ежедневно. В 2012 году тогдашний премьер-министр Арабской Республики своеобразно пошутил, посоветовав египтянам для борьбы с жарой носить хлопковую одежду и собираться всей семьей в одной комнате, чтобы экономить электроэнергию — на освещении и кондиционировании помещений.

Кризис в энергетике усугублялся уходом иностранных компаний, занимавшихся добычей газа в Египте, на фоне сложной политической ситуации в стране и невыполнения обязательств египетскими властями. Заводы стали ограничивать в потреблении голубого топлива, перенаправляя его на электростанции. Генерация ежегодно все больше отставала от потребностей промышленности и населения. В то время в стране вырабатывалось примерно 25-26 гигаватт электроэнергии, притом что общий спрос достигал 29 гигаватт в часы пиковой нагрузки. Энергетический кризис негативно сказывался не только на египетской экономике, но и политической ситуации в стране. К 2014 году Египет прекратил экспортировать газ, превратившись в чистого импортера.

«Параллельно с этим отрасль несет большие технические потери электроэнергии при ее генерировании, передаче и распределении, а также в результате ее хищения, отсутствия охраны ее источников в отдаленных районах страны, старения и эксплуатации загрязняющих природу энергоустановок, плохо налаженной в этой области финансовой отчетности госэнергопредприятий», — отмечается в докладе старшего юриста юрдепартамента ЕБРР Стефани Уормсер. Эти факторы отрицательно сказываются на состоянии энергомощности, ведут к повышению затрат на генерацию, передачу и распределение, а тарифы на электроэнергию, по ее мнению, не позволяют добиться окупаемости этих затрат. В 2011-2014 годы правительство страны выделяло миллиардные субсидии энергетикам, которые в отдельные периоды достигали 20 процентов от всех государственных расходов.

Правительству пришлось ограничить поставки газа и электроэнергии на промпредприятия, из-за чего мощности были задействованы лишь на 60-70 процентов. Это, в свою очередь, стимулировало рост безработицы в и без того небогатой стране. В конце концов египетские власти вынуждены были пойти на поэтапное сокращение масштабного субсидирования энергетиков, что привело к росту цен на электричество на 70-80 процентов. Однако это не решало проблемы дефицита мощностей.

Потребности населения и промышленного сектора в электричестве, по данным вашингтонского Института Ближнего Востока, опережали прогнозы, увеличиваясь на 12 процентов ежегодно. К 2013 году мощности в Египте достигли почти 30 гигаватт. Но и этот показатель оставался довольно низким для 86-миллионной страны. К примеру, в Южной Корее с населением 49 миллионов человек тогда вырабатывалось 80 гигаватт электроэнергии.

Большая стройка

В 2015 году немецкая корпорация «Сименс» договорилась с египетскими властями о строительстве электростанций в Бени-Суэйф, Новой столице (сюда планируют переселить чиновников из Каира), и Буруллусе суммарной мощностью в 14,4 гигаватта — около 45 процентов от всей египетской генерации. По завершении стройки каждая из них станет самой крупной в мире электростанцией комбинированного цикла, работающей на газе.

Проект также предусматривает в перспективе строительство до 12 ветропарков в Суэцком заливе и на западном побережье Нила общей мощностью 2 гигаватта, но окончательных договоренностей по этой части пока нет. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 8 миллиардов евро, строительство электростанций обойдется в 6,2 миллиарда. Партнерами немцев выступают Elsewedy Electric и Orascom Construction.

«Каждая станция состоит из четырех блоков. В блоке три турбины — две газовые и одна паровая по 400 мегаватт. На станции Бени-Суэйф, где мы находимся, уже введены в эксплуатацию три блока и шесть газовых турбин — по две на каждый блок. Пять работают, одна — на сервисном обслуживании. То есть станция в настоящее время выдает 2 гигаватта мощности. К концу 2018 года запустим все четыре блока, то есть 12 турбин, суммарная мощность достигнет 4,8 гигаватта. Капзатраты составят более 2 миллиардов евро», — рассказал «Ленте.ру» заместитель директора проекта Шериф Котб (Sherif Kotb).

По стройке, которая занимает площадь размером с небольшой населенный пункт, снуют деловитые строители, вокруг работает спецтехника, краны. А в 300-400 метрах — уже сданные корпуса, где гудят газовые турбины. Таким образом, электростанции работают фактически «с колес» — ввод в строй новых турбин продолжается параллельно с монтажом новых.

Первые мощности в рамках этого проекта в 4,8 гигаватта были введены в строй в рекордные сроки — всего за 18 месяцев, сообщил руководитель проекта Тьерри Тупен (Thierry Toupin). Именно сроки постройки и подключения к электросети, по словам менеджера, являются в данном случае беспрецедентными, поскольку энергопроекты такого масштаба зачастую сильно затягиваются. С завершением проекта в «Сименс» обещают полностью ликвидировать дефицит энергомощностей в Египте и даже создать некоторые излишки. Хотя об экспорте электричества речь не идет, уточнил Тупен.

Нажали на газ

В ближайшие годы рост спроса на электроэнергию в Египте будет составлять более 4 процентов ежегодно, сообщается в презентации «Сименс». При этом мощности должны увеличиваться на 9 процентов в год. В качестве топлива по-прежнему будут использоваться газ и нефть, продолжит развиваться гидрогенерация. К 2025 году в энергобалансе небольшую долю займут также возобновляемые источники энергии и уголь. Похожие данные приводит ЕБРР: почти 90 процентов электростанций в Арабской Республике работают на газе и нефти, еще 9 процентов — гидростанции, и лишь около 2 процентов — возобновляемые источники энергии. К 2020 году правительство Египта рассчитывает выйти на полную обеспеченность газом и отказаться от его закупок за рубежом.

В перспективе 15-20 лет в Египте может появиться и атомная генерация, соответствующее соглашение было подписано с России в ноябре 2015 года. Первую египетскую АЭС планируют построить в районе эд-Дабаа на Средиземном море. Россия готова предоставить кредит в 25 миллиардов евро.

По мнению гендиректора Фонда национальной безопасности Константина Симонова, в обозримой перспективе в Египте продолжат доминировать электростанции, работающие на углеводородах. «В свое время были очень амбициозные планы по развитию альтернативной энергетики в Африке. Египет этот тренд подхватил. Но на практике создание дешевой генерации с помощью солнца и ветра — иллюзия. Несмотря на якобы хорошие условия для развития таких видов электростанций, себестоимость производства окажется существенно выше, чем при использовании углеводородов», — пояснил он. Эксперт также указывает и на другие минусы, в частности колебание выработки электроэнергии в зависимости от времени суток и погодных условий. Позволить себе массовое внедрение чистой энергетики могут только богатые страны, субсидирующие такие технологии. Кроме того, по словам эксперта, Египет в скором времени может существенно нарастить добычу газа.

«В Египте начинается новый этап освоения средиземноморских месторождений, в частности Зохр (крупнейшее месторождение в Средиземном море с запасами 30 триллионов кубометров — прим. «Ленты.ру»), которое планирует разрабатывать Eni совместно с "Роснефтью". Понятно, что эти проекты будут ориентированы на экспорт, но власти страны, вероятно, делают ставку не на возобновляемую энергетику, а на углеводороды», — отметил он. Угольная генерация, по словам Симонова, также может появиться, поскольку угольная генерация — самая дешевая, если не брать в расчет экологические издержки.

Александр Волобуев

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