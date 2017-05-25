И наука, и производство

Во Владимире завершился V экономический форум. Большой интерес участников мероприятия вызвали медицинские биотехнологии — прежде всего результаты реализации проекта научного городка в поселке Вольгинский Владимирской области, представленные Международным биотехнологическим центром «Генериум».

Форум проходил с 19 по 21 мая во Владимире, его посетили более 4000 человек. На пленарном заседании свои достижения в области медицинских биотехнологий продемонстрировала компания «Генериум». В центре внимания участников форума оказался уникальный инфраструктурный проект научного городка в поселке Вольгинский Владимирской области.

«Генериум» — частная научно-исследовательская компания, основанная в 2011 году. Сейчас она располагает и производством полного цикла. Миссия компании: разработка и внедрение инновационных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов.

О результатах работы биотехнопарка «Генериум» на пленарном заседании рассказал генеральный директор компании Кудлай Дмитрий Анатольевич.

— «Генериум» — это научно-исследовательский институт и производство мирового уровня, — подчеркнул он. — Современный биотехнопарк возведен всего за несколько лет. И строительство новых корпусов продолжается. Важно, что производство медикаментов ведется по полному циклу: от создания субстанций до готовых лекарственных форм. Пять инновационных препаратов уже доступны пациентам в России и ряде зарубежных стран, еще восемь проходят клинические испытания, на этапе разработки и доклинических исследований — более 30 препаратов. Большое внимание в нашей работе уделяется прорывным клеточным биомедицинским продуктам.

В пленарном заседании приняли участие заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, министр финансов РФ Антон Силуанов, президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф, президент ТПП РФ Сергей Катырин, главы субъектов РФ, представители и руководители крупных бизнес-структур — всего более 500 человек.

Открывая пленарное заседание, Виталий Мутко зачитал приветственную телеграмму президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес участников и гостей V Владимирского экономического форума. Свои приветствия также прислали первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и другие.

Выразив признательность губернатору Владимирской области Светлане Орловой за поддержку, которую она оказывает предприятиям, глава компании «Генериум» рассказал о том, какие новые задачи поставил перед собой биотехнопарк в поселке Вольгинский. Подытоживая свое выступление, он сделал важный вывод:

— Мы видим потенциал Владимирской области на федеральном уровне в самых принципиальных для демографии областях: борьба со смертностью от инфарктов, ишемических инсультов, обширных кровотечений во время родов. Это то, с чем мы работаем системно, в чем мы эксперты.

В рамках Владимирского экономического форума состоялась встреча заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова с предпринимателями и инвесторами, представлявшими два десятка ключевых предприятий Владимирской области. Участников совещания особенно заинтересовал совместный проект «Генериума» с американской компанией Baxalta (теперь ставшей частью компании Shire) — SG Biotech. Компании создали совместное биотехнологическое предприятие — крупнейшее среди таких предприятий в России. Благодаря объединению портфелей обеих компаний-учредителей в области лечения гемофилии, на рынок выйдет новый игрок — один из ключевых в этом сегменте.

— Совместное предприятие — это наиболее прогрессивная на сегодняшний день форма совместного предпринимательства в сфере международных экономических отношений, — объяснил Дмитрий Кудлай.

Во время форума стенд компании «Генериум» посетили губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Костромской области Сергей Ситников, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, врио главы Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Также с экспозицией «Генериума» ознакомился президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. В 2013 году он посещал биотехнопарк в рамках делового визита в связи с перспективными проектами Владимирской области. И сейчас на него произвели большое впечатление достижения предприятия. Особенно он отметил высокий уровень выработки на одного работника в денежном эквиваленте — порядка 17 миллионов рублей.

