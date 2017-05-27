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Сокровища за бесценок

Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле

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An antique shop owner naps on a chair outside his shop at a market in Beijing, China, Monday, Aug. 23, 2010. (AP Photo/Alexander F. Yuan)
Фото: Alexander F. Yuan / AP

В июне на аукцион Sotheby’s выставят кольцо с крупным бриллиантом, которое оценивается в сотни тысяч фунтов стерлингов. Женщина, которой принадлежал камень, купила его на блошином рынке в Лондоне всего за 10 фунтов. Это не уникальный случай: на барахолках время от времени всплывают сокровища, которые стоят миллионы долларов. «Лента.ру» отыскала истории самых потрясающих находок.

Новичкам везет

Голландский коллекционер Лео Везел, живущий на юге Франции, каждый понедельник встает в пять утра и отправляется на блошиный рынок. Он собирает старые картины и заметил, что в старье порой встречаются забытые и потерянные работы знаменитых мастеров. «Несколько недель назад увидел тут крохотный эстамп Шагала с подписью художника, — поделился он с «Би-би-си». — Я мгновенно узнал его стиль и купил всего за 10 евро. Когда такие продают в интернете, они стоят 330 евро».

Если знать, что искать, и приходить пораньше, в таких местах всегда можно найти что-то интересное, считает он. Впрочем, нужна и определенная удача. Поиск скрытых сокровищ — это лотерея, в которой нельзя победить только за счет настойчивости или умения. Действительно крупные находки, как правило, совершают везучие дилетанты, которые даже не понимают, с чем именно они столкнулись.

История про алмаз, купленный в Лондоне за 10 фунтов, — хорошая иллюстрация этого факта. Ни продавец, ни покупатель не осознавали, что перед ними драгоценный камень, весящий больше 24 каратов. В противном случае сделка не состоялась бы. Когда аукционный дом Sotheby’s обратился в Геммологический институт Америки, камень оценили в 350 тысяч фунтов стерлингов (около 26 миллионов рублей). Остается неясным, как такой бриллиант очутился на барахолке и кому он мог принадлежать в прошлом.

Антиквары и аукционисты знают, что подобные истории вовсе не редкость. Никто не ожидает найти сокровища у себя под носом. Несколько лет назад житель американского штата Нью-Йорк принес оценщику непримечательную фарфоровую чашу. Он купил ее за три доллара на гаражной распродаже ненужного барахла по соседству и поставил у себя в гостиной. Спустя несколько лет его заинтересовало происхождение покупки — и не напрасно.

Оказалось, что вещицу изготовили в Китае почти тысячу лет назад. Более того, это редчайший образец керамики времен правления династии Сун. Известна только одна похожая чаша, и она хранится в Британском музее в Лондоне. Эксперты оценили ее в 200-300 тысяч долларов, но в итоге она ушла с молотка за 2,225 миллиона долларов (125 миллионов рублей).

Сокровище нации

Шедевры знаменитых художников, исторические реликвии и драгоценности могут скрываться в самых неожиданных местах. В 2007 году студентка из Берлина с удивлением обнаружила, что целый год спала на картине венецианского живописца Карло Сарачени, написанной 400 лет назад. Полотно лежало в подержанном раскладном диване, который девушка купила за 150 евро и ни разу не открывала. Гамбургский аукционный дом Ketterer Kunst продал картину за 19,2 тысячи евро (около полутора миллионов рублей).

Самая известная находка подобного рода была сделана в Соединенных Штатах без малого тридцать лет назад. В 1989 году житель Филадельфии привез с блошиного рынка старую потрепанную картину. Мрачный сельский пейзаж, написанный неизвестным художником, ему совершенно не понравился, зато рама была ничего — во всяком случае, на первый взгляд.

Он заплатил четыре доллара и принес покупку домой. Полотно оказалось порванным, а рама, пока он с ней возился, развалилась. Из-под нее выпал сложенный в несколько раз лист бумаги, который был спрятан между картиной и деревянным задником. Документ казался довольно старым. Мужчина предположил, что ему, возможно, лет сто, а то и больше, и решил сохранить.

Через пару лет знакомый, узнавший о находке, посоветовал показать ее специалисту. Нетрудно догадаться, что было дальше. В картине с барахолки скрывалась одна из немногих уцелевших копий первого издания Декларации независимости США. Из 500 экземпляров, напечатанных 4 июля 1776 года, сохранились только 24.

«Даже фрагмент или поврежденная копия первого издания Декларации были бы потрясающим открытием, — утверждал эксперт Sotheby’s Селби Киффер. — Но в данном случае состояние документа выше всяких похвал». Находку выставили на аукцион. Поскольку почти все остальные экземпляры принадлежат государству, торги были бурными. Документ ушел с молотка за 2,42 миллиона долларов (около 14 миллионов рублей).

Все или ничего

В начале 1990-х американка Тери Хортон заглянула в магазин подержанных вещей. Она заметила на стене уродливую абстрактную картину и решила купить для своей приятельницы. Такой нелепый подарок ее развеселит, а потом полотно можно приспособить в качестве мишени для дартса. Продавщица просила восемь долларов, но Тери выторговала трехдолларовую скидку. «Я, конечно, люблю свою подругу, но не до такой степени, чтобы столько платить», — объяснила она.

Полотно оказалось таким большим, что не пролезло в дверь вагончика, где жила знакомая Тери. С дартсом тоже ничего не вышло. «Мы слишком много выпили и так и не собрались сходить в вагончик за дротиками», — вспоминала потом женщина. Картина долго валялась во дворе, а потом Тери отнесла ее на блошиный рынок.

Там полотно увидел преподаватель из ближайшего колледжа. «Я, конечно, не специалист, но эту картину вполне мог написать Джексон Поллок», — сообщил он. Тери закончила восемь классов средней школы, двадцать лет работала дальнобойщиком и никогда не слышала этого имени. «Это еще кто такой?» — спросила она. Мужчина долго смеялся, но потом все же объяснил.

Джексон Поллок — знаменитый абстракционист, известнейший американский художник XX века. В Музее современного искусства в Нью-Йорке для его произведений отведен целый зал. Коллекционеры готовы платить за них огромные деньги. В 2006 году неизвестный ценитель купил одно из полотен Поллока за 140 миллионов долларов.

Тери охотно поверила, что ей достался Поллок. Убедить в этом искусствоведов оказалось труднее. «Картина приятна, поверхностна и фривольна, — говорит бьвший директор нью-йоркского Метрополитен-музея Томас Ховинг. — Не верю, что это действительно Джексон Поллок. Нет притягательной силы». Он подозревает, что женщине попалась дешевая копия, изготовленная для оформления интерьера.

Тери не поверила мнению ценителей и обратилась к специалисту по судебной экспертизе произведений искусства Полу Байро. Тот изучил полотно и нашел на обратной стороне отпечаток пальца, который совпал с отпечатками пальцев Поллока, сохранившимися на банке с краской в мастерской художника и на картине в Современной галерее Тейт в Лондоне.

После этого к Тери потянулись коллекционеры. Ей предлагали два миллиона долларов — она отказалась. Покупатель из Саудовской Аравии обещал девять миллионов, но и эта сумма ее не устроила. Женщина решила, что не отдаст картину меньше чем за 50 миллионов долларов, и в результате не получила ничего.

Олег Парамонов

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An antique shop owner naps on a chair outside his shop at a market in Beijing, China, Monday, Aug. 23, 2010. (AP Photo/Alexander F. Yuan)Сокровища за бесценок
Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
US former President Barack Obama and his wife Michelle walk during their visit to Siena, Tuscany region, Italy, Monday, May 22, 2017. The Obamas arrived in Tuscany last Friday for a six-day holiday. (Fabio Di Pietro/ANSA via AP) комментарии: На свободу с чистой совестью
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