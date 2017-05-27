Сокровища за бесценок

В июне на аукцион Sotheby’s выставят кольцо с крупным бриллиантом, которое оценивается в сотни тысяч фунтов стерлингов. Женщина, которой принадлежал камень, купила его на блошином рынке в Лондоне всего за 10 фунтов. Это не уникальный случай: на барахолках время от времени всплывают сокровища, которые стоят миллионы долларов. «Лента.ру» отыскала истории самых потрясающих находок.

Новичкам везет

Голландский коллекционер Лео Везел, живущий на юге Франции, каждый понедельник встает в пять утра и отправляется на блошиный рынок. Он собирает старые картины и заметил, что в старье порой встречаются забытые и потерянные работы знаменитых мастеров. «Несколько недель назад увидел тут крохотный эстамп Шагала с подписью художника, — поделился он с «Би-би-си». — Я мгновенно узнал его стиль и купил всего за 10 евро. Когда такие продают в интернете, они стоят 330 евро».

Если знать, что искать, и приходить пораньше, в таких местах всегда можно найти что-то интересное, считает он. Впрочем, нужна и определенная удача. Поиск скрытых сокровищ — это лотерея, в которой нельзя победить только за счет настойчивости или умения. Действительно крупные находки, как правило, совершают везучие дилетанты, которые даже не понимают, с чем именно они столкнулись.

История про алмаз, купленный в Лондоне за 10 фунтов, — хорошая иллюстрация этого факта. Ни продавец, ни покупатель не осознавали, что перед ними драгоценный камень, весящий больше 24 каратов. В противном случае сделка не состоялась бы. Когда аукционный дом Sotheby’s обратился в Геммологический институт Америки, камень оценили в 350 тысяч фунтов стерлингов (около 26 миллионов рублей). Остается неясным, как такой бриллиант очутился на барахолке и кому он мог принадлежать в прошлом.

Изображение: Sotheby's

Антиквары и аукционисты знают, что подобные истории вовсе не редкость. Никто не ожидает найти сокровища у себя под носом. Несколько лет назад житель американского штата Нью-Йорк принес оценщику непримечательную фарфоровую чашу. Он купил ее за три доллара на гаражной распродаже ненужного барахла по соседству и поставил у себя в гостиной. Спустя несколько лет его заинтересовало происхождение покупки — и не напрасно.

Оказалось, что вещицу изготовили в Китае почти тысячу лет назад. Более того, это редчайший образец керамики времен правления династии Сун. Известна только одна похожая чаша, и она хранится в Британском музее в Лондоне. Эксперты оценили ее в 200-300 тысяч долларов, но в итоге она ушла с молотка за 2,225 миллиона долларов (125 миллионов рублей).

Сокровище нации

Шедевры знаменитых художников, исторические реликвии и драгоценности могут скрываться в самых неожиданных местах. В 2007 году студентка из Берлина с удивлением обнаружила, что целый год спала на картине венецианского живописца Карло Сарачени, написанной 400 лет назад. Полотно лежало в подержанном раскладном диване, который девушка купила за 150 евро и ни разу не открывала. Гамбургский аукционный дом Ketterer Kunst продал картину за 19,2 тысячи евро (около полутора миллионов рублей).

Самая известная находка подобного рода была сделана в Соединенных Штатах без малого тридцать лет назад. В 1989 году житель Филадельфии привез с блошиного рынка старую потрепанную картину. Мрачный сельский пейзаж, написанный неизвестным художником, ему совершенно не понравился, зато рама была ничего — во всяком случае, на первый взгляд.

Он заплатил четыре доллара и принес покупку домой. Полотно оказалось порванным, а рама, пока он с ней возился, развалилась. Из-под нее выпал сложенный в несколько раз лист бумаги, который был спрятан между картиной и деревянным задником. Документ казался довольно старым. Мужчина предположил, что ему, возможно, лет сто, а то и больше, и решил сохранить.

Через пару лет знакомый, узнавший о находке, посоветовал показать ее специалисту. Нетрудно догадаться, что было дальше. В картине с барахолки скрывалась одна из немногих уцелевших копий первого издания Декларации независимости США. Из 500 экземпляров, напечатанных 4 июля 1776 года, сохранились только 24.

«Даже фрагмент или поврежденная копия первого издания Декларации были бы потрясающим открытием, — утверждал эксперт Sotheby’s Селби Киффер. — Но в данном случае состояние документа выше всяких похвал». Находку выставили на аукцион. Поскольку почти все остальные экземпляры принадлежат государству, торги были бурными. Документ ушел с молотка за 2,42 миллиона долларов (около 14 миллионов рублей).

Все или ничего

В начале 1990-х американка Тери Хортон заглянула в магазин подержанных вещей. Она заметила на стене уродливую абстрактную картину и решила купить для своей приятельницы. Такой нелепый подарок ее развеселит, а потом полотно можно приспособить в качестве мишени для дартса. Продавщица просила восемь долларов, но Тери выторговала трехдолларовую скидку. «Я, конечно, люблю свою подругу, но не до такой степени, чтобы столько платить», — объяснила она.

Тери Хортон Фото: Vaughn Youtz / Globallookpress.com 1 /2

Полотно оказалось таким большим, что не пролезло в дверь вагончика, где жила знакомая Тери. С дартсом тоже ничего не вышло. «Мы слишком много выпили и так и не собрались сходить в вагончик за дротиками», — вспоминала потом женщина. Картина долго валялась во дворе, а потом Тери отнесла ее на блошиный рынок.

Там полотно увидел преподаватель из ближайшего колледжа. «Я, конечно, не специалист, но эту картину вполне мог написать Джексон Поллок», — сообщил он. Тери закончила восемь классов средней школы, двадцать лет работала дальнобойщиком и никогда не слышала этого имени. «Это еще кто такой?» — спросила она. Мужчина долго смеялся, но потом все же объяснил.

Джексон Поллок — знаменитый абстракционист, известнейший американский художник XX века. В Музее современного искусства в Нью-Йорке для его произведений отведен целый зал. Коллекционеры готовы платить за них огромные деньги. В 2006 году неизвестный ценитель купил одно из полотен Поллока за 140 миллионов долларов.

Тери охотно поверила, что ей достался Поллок. Убедить в этом искусствоведов оказалось труднее. «Картина приятна, поверхностна и фривольна, — говорит бьвший директор нью-йоркского Метрополитен-музея Томас Ховинг. — Не верю, что это действительно Джексон Поллок. Нет притягательной силы». Он подозревает, что женщине попалась дешевая копия, изготовленная для оформления интерьера.

Тери не поверила мнению ценителей и обратилась к специалисту по судебной экспертизе произведений искусства Полу Байро. Тот изучил полотно и нашел на обратной стороне отпечаток пальца, который совпал с отпечатками пальцев Поллока, сохранившимися на банке с краской в мастерской художника и на картине в Современной галерее Тейт в Лондоне.

После этого к Тери потянулись коллекционеры. Ей предлагали два миллиона долларов — она отказалась. Покупатель из Саудовской Аравии обещал девять миллионов, но и эта сумма ее не устроила. Женщина решила, что не отдаст картину меньше чем за 50 миллионов долларов, и в результате не получила ничего.