Камень в кольце с барахолки оказался стоящим сотни тысяч фунтов бриллиантом

На аукцион Sotheby’s выставят кольцо с бриллиантом весом 26,27 карата, купленное за 10 фунтов стерлингов. Ожидается, что оно уйдет с молотка за 350 тысяч фунтов стерлингов (около 26 миллионов рублей), пишет издание The Guardian.

Жительница Великобритании, которой принадлежит драгоценный камень, приобрела кольцо на блошином рынке в Лондоне около 30 лет назад. Она не знала, что это настоящий бриллиант, потому что огранка в стиле XIX века скрывала его блеск.

Женщина обратилась в Sotheby’s после того, как узнала от ювелира о ценности камня. В Геммологическом институте Америки подтвердили подлинность бриллианта. Он будет выставлен на аукцион 7 июня.

По словам сотрудницы Sotheby’s Джессики Уиндэм (Jessica Wyndham), известие взволновало владелицу бриллианта. «Такая сумма способна изменить жизнь», — говорит она.

12 мая сообщалось, что посетительница парка «Алмазный кратер» в американском штате Арканзас за 10 минут нашла алмаз весом 2,65 карата.