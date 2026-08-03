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11:04, 3 августа 2026Путешествия

Туристический самолет потерпел крушение в Латинской Америке

Euronews: 13 человек стали жертвами крушения туристического легкомоторного самолета в Перу
Алина Черненко

Фото: Makaristos / Wikimedia

Туристический легкомоторный самолет потерпел крушение в Латинской Америке, жертвами авиакатастрофы стали 13 человек. Об этом сообщает Euronews.

Уточняется, что трагедия произошла 1 августа в Перу. На борту находились 11 пассажиров (семь итальянцев, два немца и два испанца) и 2 члена экипажа.

Самолет Cessna Caravan C-208, эксплуатируемый перуанской авиакомпанией Aerodiana, вылетел из аэропорта Писко и направлялся к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО — геоглифам на плато Наска. Когда воздушное судно пролетало над городом Сокос, экипаж сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации, после чего радиосвязь была потеряна.

Геоглифы Наска на юге Перу были высечены в пустыне около двух тысяч лет назад. Они изображают животных, растения и геометрические фигуры и видны только с высоты птичьего полета.

Ранее легкомоторный самолет Piper J3C-65 рухнул на крышу роскошного особняка в США. В момент аварии владелец дома находился в постели.

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