Самолет рухнул на крышу роскошного особняка в США

DM: Самолет Piper J3C-65 рухнул на крышу особняка в США

Легкомоторный самолет Piper J3C-65 рухнул на крышу роскошного особняка в США — пилот чудом выжил. Об этом сообщило агентство Daily Mail (DM).

Инцидент произошел в Техасе 20 июля. На борту воздушного судна находился только пилот, он попытался совершить посадку на взлетно-посадочной полосе, но потерпел крушение в городе Фулшир. При этом в момент аварии владелец дома находился в постели.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили застрявшего в кабине пилота, он находился в сознании и получил незначительные травмы. Хозяин виллы также не пострадал. Причины авиакатастрофы расследуются.

Ранее семейная пара не выжила во время крушения самолета в Бразилии. Легкое судно взлетело без происшествий, однако вскоре рухнуло на землю.