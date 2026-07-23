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10:21, 23 июля 2026Культура

Критиковавшую мужчин в розовом певицу уличили в долгах за парики

Мастер по изготовлению париков обвинила певицу Mia Boyka в неуплате услуг
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Певицу Mia Boyka обвинили в том, что она не оплатила услуги мастера по изготовлению париков. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».

Сотрудничавшая с артисткой мастер рассказала изданию, что менеджер Mia Boyka связалась с ней с просьбой подобрать парики для съемок клипа на песню «Экспонат». Когда подходящих в ее портфолио не оказалось, женщина создала специально для певицы два новых парика, а через некоторое время еще один — для концертных выступлений.

«Была уверена, что именно те два, которые я сделала, подойдут идеально», — рассказала мастер. По ее словам, спустя месяц после выполнения работ оплату за них она так и не получила.

Mia Boyka в ответ на обвинения прокомментировала пост мастера в соцсетях: «Моя фамилия не склоняется».

Ранее после критики надевающих одежду розового цвета мужчин Mia Boyka столкнулась с флешмобом: на концерт певицы в Набережных Челнах пришло много слушателей в розовом.

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