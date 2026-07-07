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22:46, 7 июля 2026Культура

Мужчины в розовом ответили на нападки со стороны Mia Boyka

Зрители концерта Mia Boyka в Набережных Челнах пришли в розовом в ответ на ее критику
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Блогер Владислав Шунский устроил флешмоб на концерте певицы Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко). Об этом он рассказал в Threads (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Выступление скандальной артистки прошло в Набережных Челнах. Бойко выступила на Дне молодежи. Некоторые зрители приняли участие в ответе на заявления Марии о том, что розовый – это «не мужской цвет». В эфире одного из развлекательных проектов она призвала мужчин не носить одежду такого цвета.

Шунский призвал всех, кто собирается пойти на праздник, надеть розовую одежду. Сама певица заметила это и отреагировала на флешмоб со сцены. «Все такие красивые, яркие, нарядные. Вижу очень много преобладающего розового цвета. Спасибо, это мой цвет, я его очень люблю», — заявила артистка.

Российский певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) прокомментировал слова певицы Mia Boyka о недопустимости розового цвета в одежде мужчин.

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