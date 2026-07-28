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Забота о себе
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05:01, 28 июля 2026Забота о себе

Сексолог оценила необходимость отбеливать анус

Сексолог Мелехина: Мужчины не обращают внимание на цвет интимной зоны у женщины
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина объяснила, нужно ли отбеливать анус. Необходимость делать эту процедуру она оценила в своем Telegram-канале.

Отбеливание ануса Мелехина назвала распиаренной услугой. По ее мнению, такие предложения появляются из-за того, что в сфере косметологии регулярно придумывают новые процедуры, а затем внушают людям комплексы, чтобы на них записывались.

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По словам сексолога, мужчины, согласно нескольким проведенным ей опросам, вообще не обращают внимание на цвет интимной зоны у женщины. «Главное — ваше состояние, как вы себя чувствуете. Если вы вся зажатая и скованная, то хоть у вас там белоснежное все будет, ему не в кайф будет», — подчеркнула Мелехина.

Ранее сексолог Кэндис О'Нил рассказала о минусах влечения к умным людям. По ее мнению, за ним могут маскироваться высокомерие и снобизм.

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