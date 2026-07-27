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05:32, 28 июля 2026Бывший СССР

Федоров и Сырский не захотели «пачкаться» в главной проблеме ВСУ и поплатились

Мирошник: Федоров и Сырский не хотели пачкаться в мобилизации и разозлили Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский переложил грязную работу по мобилизации населения в Вооруженные силы (ВСУ) на бывшего министра обороны республики Михаила Федорова и экс-главкома ВСУ Александра Сырского. Однако они тоже не захотели в этом «запачкаться», за что и поплатились, такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его цитирует ТАСС.

«Зеленский не в состоянии отбиться от этого крайне токсичного, неприятного обязательства под названием "мобилизация собственного населения". А по сути — утилизация. И теперь, когда ему нужно население загнать в окопы, он говорит: "А пускай это сделает кто-нибудь другой"», — пояснил дипломат.

По его словам, украинский лидер попытался перепоручить это дело Федорову, но тот также не захотел заниматься мобилизацией и придумал реформу, проведение которой откладывалось, пока министр обороны занимался более приятным делом — «делил бюджеты».

«Зеленский полгода посмотрел, сказал: "Ну как же, ты давай, вымазывайся! Чего ты взялся за самое вкусное? Со вкусным я и сам разберусь. А ты иди разгребай авгиевы конюшни". Федоров, естественно, это делать не захотел. И Сырский делать не захотел», — добавил Мирошник.

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