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06:01, 28 июля 2026Интернет и СМИ

Девушка хитроумно отомстила превратившему ее жизнь в ад бывшему возлюбленному

«Лента.ру»: Пользовательница Reddit отомстила бывшему, заставив его девушку ревновать
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: LDprod / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Weary_Comparison_928 поделилась историей о том, как она хитроумно отомстила бывшему возлюбленному, превратившему ее жизнь в ад. Как стало известно «Ленте.ру», автор поста заставила нынешнюю девушку обидчика ревновать.

«Мой бывший был настоящим мерзавцем и превратил мою жизнь в сущий ад. Мне пришлось выгонять его с помощью полиции. Я не стала ему мстить, просто тихо заблокировала его. Спустя несколько месяцев он умолял встретиться, чтобы поставить точку в наших отношениях, а сам тем временем переезжал к своей другой бывшей», — написала девушка.

Рассказчица отказалась от встречи и спустя год решила зайти в соцсети экс-бойфренда и увидела, что он отдыхает один. Weary_Comparison_928 вспомнила, что его нынешняя девушка очень ревнивая и регулярно проверяет его аккаунт, чтобы убедиться, что бывшая у него все еще в черном списке.

«Вот в чем подвох: на самом деле он меня не блокировал. Это я его заблокировала», — отметила автор поста. Девушка задумала хитрую месть: она решила разблокировать аккаунт мужчины, чтобы ее снимки снова появились в его ленте, и их увидела его нынешняя возлюбленная.

«На следующий день я снова зашла в его соцсети. Он написал полный отчаяния пост, в котором сообщил, что девушка только что выгнала его из дома, и теперь ему негде жить. Я никогда не считала себя злым гением, но, думаю, эта роль мне к лицу», — заключила она.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как его проучила жертва его же первоапрельского розыгрыша. Та в отместку внушила обидчику мысль, что его обокрали.

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