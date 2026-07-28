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06:22, 28 июля 2026 (обновлено: 06:23, 28 июля 2026)Бывший СССР

Сотрудники ТЦК начали нападать на женщин

В Днепропетровске сотрудники ТЦК открыли огонь по женщине и травмировали еще одну
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Украинское издание «Страна.ua» сообщило об инциденте с участием работников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Днепропетровске.

Уточняется, что во время возникшего противостояния военкомы применили оружие в отношении одной из женщин, причинив ей ранение.

На опубликованных кадрах слышны выстрелы, после которых служебный автобус ТЦК покидает место событий. В этот момент на земле находятся две женщины. В отношении второй из них сотрудники военкомата, как сообщается, использовали перцовый баллончик, а также нанесли травму, переехав ногу.

По информации издания, украинки пытались помешать проведению принудительной мобилизации.

Ранее стало известно, что перед ТЦК поставлена задача мобилизовывать 30 тысяч украинцев каждый месяц, в связи с чем увеличивается количество групп военкомов, патрулирующих украинские города.

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