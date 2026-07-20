Раскрыт ежемесячный план ТЦК по мобилизации украинцев

Перед ТЦК поставлена задача мобилизовывать 30 тысяч украинцев в месяц

Перед территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) поставлена задача мобилизовывать 30 тысяч украинцев каждый месяц. Об этом рассказал директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, передает издание «Страна».

Он добавил, что для выполнения этой цели увеличивается количество групп военкомов, патрулирующих украинские города.

Ранее глава антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко заявил, что в республике продолжится принудительная мобилизация. По его словам, у властей якобы «нет другого выхода».

17 июля стало известно об очередном эпизоде насильственной мобилизации во Львове. На опубликованных кадрах видно, как работники ТЦК бросили мужчину на проезжую часть и избили до потери сознания. При этом людям в форме помогал сотрудник местной полиции.

