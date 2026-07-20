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20:18, 20 июля 2026Бывший СССР

В Минобороны Украины пообещали продолжить принудительную мобилизацию

Гудименко: Украина продолжит принудительную мобилизацию граждан
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Украина продолжит принудительную мобилизацию своих граждан. Об этом заявил глава антикоррупционного совета при Министерстве обороны республики Юрий Гудименко, передает «Страна.ua».

«Мы будем продолжать принудительную мобилизацию», — заявил Гудименко.

По его словам, у властей республики якобы «нет другого выхода», кроме как публично заявить о мобилизации.

Ранее британская газета The Times признало проблемы украинской мобилизации — агрессию общества в адрес сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкоматов) и нежелание граждан идти на фронт.

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