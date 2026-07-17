На Украине военкомы забили мужчину ногами до потери сознания

«Страна.ua»: Военкомы бросили украинца на землю и забили ногами до потери сознания

Очередной эпизод насильственной мобилизации произошел во Львове. Подробности публикует в своем Telegram-канале украинское издание «Политика Страны».

На опубликованных кадрах видно, как работники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) бросают мужчину на проезжую часть и избивают ногами. При этом людям в форме помогает сотрудник местной полиции.

Пострадавший потерял сознание, пишет канал. Другие подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину, однако ему удалось спастись, переплыв реку Десну.