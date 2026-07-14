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22:16, 13 июля 2026Бывший СССР

Украинец переплыл реку в попытке избежать мобилизации

На Украине мужчина переплыл реку Десну в попытке избежать мобилизации
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Черниговской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) попытались мобилизовать мужчину, однако ему удалось спастись, переплыв реку Десну. Об этом сообщает украинское издание «Страна»

«Убегая от сотрудников ТЦК, мужчина переплыл Десну в Черниговской области», — говорится в сообщении. Запечатлеть момент побега удалось женщине, которая сплавлялась по реке на лодке с мужчиной. Она выразила удивление тем, что сотрудники ТЦК начали искать украинцев в отдаленных местах, и захотела помочь мужчине, подплыв к нему.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что ежемесячно на Украине незаконно мобилизуют около 2,1 тысячи человек.

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