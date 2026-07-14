Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:24, 13 июля 2026Бывший СССР

Раскрыто число ежемесячно мобилизуемых украинцев

Депутат Рады Разумков: Ежемесячно на Украине мобилизуют более 2 тысяч человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На Украине ежемесячно незаконно мобилизуют более 2 тысяч человек, у которых есть отсрочки или брони от мобилизации. Об этом рассказал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу «Разные люди».

«Мобилизуют около 2,1 тысячи человек ежемесячно незаконно. Сказал омбудсмен, что 7 процентов человек, которые каждый месяц мобилизуются, это люди, которые имеют отсрочку, бронь, другие основания. Они мобилизовываются», — сказал Разумков.

Он напомнил, что, по словам президента республики Владимира Зеленского, ежемесячно в стране мобилизуют 30 тысяч человек. Таким образом, в год незаконно мобилизуют около 26 тысяч украинцев.

Ранее Зеленский признал очень плохое отношение украинцев к военным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе
    Россиянка превратила дом в приют для 80 кошек и напала с бритвой на волонтеров
    Раскрыто число ежемесячно мобилизуемых украинцев
    В Голливуде снимут новую версию «Кошмара на улице Вязов»
    Сидни Суини призвали прийти к Богу из-за чрезмерно откровенной съемки
    В Минпросвещения опровергли рекомендации по цвету одежды для детей
    Табличка саммита «коалиции желающих» упала в момент прибытия Зеленского
    При очередном ударе ВСУ по Старобельску погиб человек
    Дети нашли чемодан с разлагающимся телом во время «охоты на плюшевых мишек»
    Названы самые вредные виды алкоголя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok