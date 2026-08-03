Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:37, 3 августа 2026 (обновлено: 02:38, 3 августа 2026)Экономика

Более ста городов одной страны ЕС ограничили потребление воды

Bild: В Германии более ста городов и округов ограничили потребление воды
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Из-за продолжительной засушливой погоды и рекордно высоких температур в Германии дефицит воды достиг критического уровня. По данным газеты Bild, более ста муниципалитетов по всей стране уже приняли меры по экономии ресурсов, введя локальные запреты на полив, наполнение бассейнов и другие бытовые нужды.

Особенно жесткие ограничения действуют в Мюнхене — с июля там запрещено наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть автомобили. В Ганновере полив садов запрещен при температуре выше 27 градусов, а в Потсдаме под ограничения попали даже государственные дворцовые сады.

В большинстве случаев меры затрагивают и сельское хозяйство: фермерам запрещено забирать воду из рек и озер с помощью насосов для орошения полей. Причина кризиса — крайне низкий уровень осадков зимой и весной, который привел к обмелению рек, а также несколько последовательных волн экстремальной жары, обрушившихся на страну.

29 июля в Венгрии был объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары. Июньская жара в Европе уничтожила зерновые культуры на два миллиарда евро. Сильнее всего от потери урожая пострадали Франция и Венгрия, где наблюдались максимальные в истории показатели температур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Очень-очень трудно». В конгрессе США сообщили о сложных переговорах с Украиной по Patriot
    ВС России использовали для укрытия рвы ВСУ
    Воспитанные в строгих традициях люди рассказали о внушаемых им заблуждениях о сексе
    Премьер Британии сделал резкое заявление о наплыве мигрантов
    Внук де Голля рассказал об особом значении визита деда в СССР
    Трамп спрогнозировал итог переговоров с Ираном
    Россиянам рассказали о влияющих на продолжительность жизни факторов
    Девушка решила порадовать коллег выпечкой и едва не отравила их
    Более ста городов одной страны ЕС ограничили потребление воды
    В России назвали возможный срок завершения иранского конфликта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok