Более ста городов одной страны ЕС ограничили потребление воды

Bild: В Германии более ста городов и округов ограничили потребление воды

Из-за продолжительной засушливой погоды и рекордно высоких температур в Германии дефицит воды достиг критического уровня. По данным газеты Bild, более ста муниципалитетов по всей стране уже приняли меры по экономии ресурсов, введя локальные запреты на полив, наполнение бассейнов и другие бытовые нужды.

Особенно жесткие ограничения действуют в Мюнхене — с июля там запрещено наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть автомобили. В Ганновере полив садов запрещен при температуре выше 27 градусов, а в Потсдаме под ограничения попали даже государственные дворцовые сады.

В большинстве случаев меры затрагивают и сельское хозяйство: фермерам запрещено забирать воду из рек и озер с помощью насосов для орошения полей. Причина кризиса — крайне низкий уровень осадков зимой и весной, который привел к обмелению рек, а также несколько последовательных волн экстремальной жары, обрушившихся на страну.

29 июля в Венгрии был объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары. Июньская жара в Европе уничтожила зерновые культуры на два миллиарда евро. Сильнее всего от потери урожая пострадали Франция и Венгрия, где наблюдались максимальные в истории показатели температур.