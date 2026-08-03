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Забота о себе
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03:02, 3 августа 2026Забота о себе

Воспитанные в строгих традициях люди рассказали о внушаемых им заблуждениях о сексе

«Лента.ру»: Воспитанные в строгости женщины заявили, что им не говорили о контрацепции
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Пользователи форума Reddit, воспитанные в строгих традициях, рассказали о главных заблуждениях о сексе, которые им внушали родственники. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

Многие люди заявили, что на уроках полового воспитания в религиозных школах им или вообще не рассказывали о средствах контрацепции, или говорили о них очень мало

В рамках полового воспитания нам никогда не рассказывали о средствах контрацепции, потому что «нам вообще не следует заниматься сексом». Я даже не знала, что такое противозачаточные таблетки, пока в старших классах одна из моих подруг не начала их принимать

Express-Internet532пользовательница Reddit

В школе у меня был курс полового воспитания. Три девочки из моего класса забеременели, потому что не знали о контрацепции и искренне верили словам учителей, что забеременеть могут только замужние женщины

ImpossiblyGoodPotatoпользователь Reddit

Одна женщина добавила, что на уроках полового воспитания их запугивали выдуманными историями о различных инфекциях, передающихся половым путем.

Нам сказали, что у 75 процентов людей в мире есть ИППП. Если считать все штаммы вируса папилломы человека, то технически это может быть правдой... Но про ВПЧ учителя вообще не упомянули. Они прекрасно знали, что именно мы подумаем, когда нам скажут «заболевание, передающееся половым путем»

esoteric_enigmaпользовательница Reddit
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А еще один мужчина отметил, что родственники регулярно предупреждали его о том, что любые виды сексуальной активности опасны для здоровья.

Мне постоянно говорили, что мастурбация приводит к слепоте

oldschoolhcпользователь Reddit

Ранее в сети назвали фетиши, которые считают самыми странным и мерзкими. Многие люди рассказали, что им кажутся отталкивающими сексуальные практики, которые стали популярны в последнее время.

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