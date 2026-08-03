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04:05, 3 августа 2026Бывший СССР

Российские военнослужащие рисковали собой ради спасения сдавшихся солдат ВСУ

ТАСС: Российские военные закрывали собой сдавшихся в плен солдат ВСУ от украинских дронов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие закрывали собой сдавшихся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) от ударов украинских дронов на запорожском и херсонском направлениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Российские бойцы не просто сохраняют жизнь тем, кто сложил оружие, — наши парни рискуют собой ради их спасения», — отметил собеседник агентства.

Штурмовики и медики армии России также делятся с пленными своими собственными перевязочными пакетами и обезболивающими до начала эвакуации в тыл, чтобы спасти их от потери крови и шока.

«Эту информацию мы знаем от родственников украинских пленных», — пояснили в подполье.

Помимо прочего, российские военные при первой возможности дают сдавшимся в плен связаться со своими родными и сообщить, что они находятся в безопасности.

А родственники сдавшихся в плен, на фоне жесткого отношения со стороны командования ВСУ к своим же бойцам, все чаще стали записывать видеообращения с благодарностью российским военнослужащим за человеческое отношение и спасенные жизни.

В подполье подчеркнули, что это полная противоположность практике украинских заградотрядов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые без какого-либо сочувствия уничтожают своих же сослуживцев, отступающих или сдавшихся в плен.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал о разнообразных изощренных способах пыток, которые применяют бойцы ВСУ к подчиненным и пленным.

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