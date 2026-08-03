«Самые серьезные последствия». Москва пригрозила Ирландии за присоединение к пиратским акциям по захвату российских судов

Филатов: Пиратский захват российских судов обернется для Ирландии катастрофой

Москва пригрозила Дублину серьезными последствиями за присоединение к пиратским акциям против российских судов. Об этом заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

Филатов подчеркнул, что в конце июля в Ирландии в силу вступили поправки к закону, которые позволяют ирландским вооруженным силам «легальную» возможность высадки на морские суда.

Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям «старших товарищей» Юрий Филатов Посол Российской Федерации в Дублине

Посол пояснил, что ирландцы уже предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия.

Подчеркивается, что заявления руководства в Дублине по этой теме в основном копируют слова властей Великобритании. Именно Лондон является главным сторонником задержания судов, которые якобы действуют в интересах Москвы.

Что говорит Кремль

Президент России Владимир Путин в конце июля также заявил, что Россия будет решительно отвечать Западу за посягательство на торговый флот, определяя их действия в качестве пиратства.

Глава страны подчеркнул, что в таких случаях нужно будет действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.

При этом Путин добавил, что защита коммерческого флота должна быть не менее приоритетной задачей, чем развитие военного флота.

Как ЕС пытается усилить давление на Россию

Глава Министерства внутренних дел (МИД) Ирландии Хелен Макэнти ранее заявила о том, что Европейский Союз (ЕС) рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию путем введения более частых ограничений вместо масштабных пакетов санкций.

Макэнти добавила, что Брюсселю необходимо найти баланс между «максимально возможными санкциями» и их негативным последствием на экономику Европы.

В свою очередь чиновники ЕС испугались вводить санкции против ирландского завода Aughinish Alumina, производящего глинозем (оксид алюминия) и принадлежащего российской компании «Русал», несмотря на подозрения, что его продукция якобы используется для изготовления российского оружия.

До этого, 23 июля, Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России, но в сокращенном варианте.

Но несмотря на это, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас все же назвала этот пакет самым крупным за четыре года. Ограничения затронули нефтяную и металлургическую отрасли, транспортный сектор, банки и платежные системы.

Это не конец пути по санкциям. Мы уже работаем над следующими шагами Кая Каллас Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Ранее же российское посольство в Соединенных Штатах Америки (США) назвало бессмысленными попытки Конгресса ужесточить антироссийские санкции.