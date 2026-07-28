В ЕС испугались вводить санкции против ирландской «дочки» российской компании

FT: ЕС опасается вводить санкции против ирландского глиноземного завода Aughinish Alumina

Чиновники Европейского союза (ЕС) опасаются вводить санкции против ирландского завода Aughinish Alumina, производящего глинозем (оксид алюминия) и принадлежащего российской компании «Русал», несмотря на подозрения, что его продукция якобы используется для изготовления российского оружия. Такой информацией поделилась редакция газеты Financial Times.

«Если мы введем санкции против компании, мы отрежем сами себя», — заявил один из европейских чиновников.

По данным газеты, Евросоюз не решается принять меры против завода, так как санкции могут стать причиной перебоя в поставках, «критически важных для европейской промышленности». Правительство Ирландии проверило деятельность Aughinish Alumina на предмет возможных поставок сырья для российского ВПК, однако не смогло подтвердить связь завода с военными заказами Москвы.

Согласно результатам расследования, за первые пять месяцев 2026 года завод отправил 52 процента своей продукции в Россию и 34 процента во Францию, Швецию и Нидерланды вместе взятые.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) Томаш Здеховски заявил, что поставки ирландским заводом глинозема в Россию для дальнейшей переработки и получения алюминия являются нарушением санкций ЕС. Он призвал Европейскую комиссию дать оценку рисков использования ирландского глинозема для создания конечной продукции на нужды российского ВПК.