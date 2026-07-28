Мэр российского города подписал контракт с Минобороны и сохранил пост

Губернатор Артамонов: Мэр Липецка Щербаков подписал контракт с Минобороны и сохранил пост

Мэр города Липецка Михаил Щербаков подписал контракт с Минобороны для службы в составе мобильных огневых групп и сохранил пост. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он отметил, что члены правительства в российском регионе также заключили трехлетние контракты с оборонным ведомством.

Артамонов заверил, что решение вступить в мобилизационный резерв представители региональной власти приняли самостоятельно. Их задачей станет защита Липецкой области и ее жителей от воздушных угроз, поделился губернатор.

Глава региона указал, что в ближайшее время участники мобрезерва пройдут специальную подготовку и боевое слаживание в полевых условиях. После завершения обучения они продолжат работу на своих основных должностях, а во время учебных сборов продолжительностью до двух месяцев будут поочередно нести боевое дежурство в составе мобильных огневых групп.

Ранее стало известно, что устроившему скандал после вопроса о неучастии в специальной военной операции (СВО) депутату Госдумы Алексею Журавлеву посоветовали сдать мандат и заключить контракт с Вооруженными силами России.