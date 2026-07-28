В СВР раскрыли требования ЕС к Армении

СВР: ЕС требует от Армении сокращения присутствия бизнеса РФ в стратегических отраслях

Европейский союз (ЕС) требует от Армении сокращения присутствия бизнеса РФ в стратегических отраслях. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«От правительства Никола Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов», — сообщили в СВР.

В ведомстве уточнили, что Брюссель убеждает Ереван в безоговорочной поддержке. По информации СВР, в ЕС будут заявлять Армении, что присоединение республики к Евросоюзу и оказание стране помощи полностью зависит от ее «достижений».

27 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представитель Еревана обратился к нему с просьбой урегулировать ситуацию с введенными Москвой ограничениями на поставки армянской продукции.