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13:52, 28 июля 2026 (обновлено: 13:59, 28 июля 2026)Экономика

Раскрыты последствия мощнейшего за 10 лет землетрясения в Японии

Более 48 тысяч домов лишились света после мощнейшего за 10 лет землетрясения в Японии
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: KYODO / Reuters

В результате мощнейшего за 10 лет землетрясения в Японии более 48 тысяч домов в префектуре Кумамото остались без света. Последствия стихийного бедствия раскрыли на сайте компании Kyushu Electric Power.

Помимо этого, из-за подземных толчков на острове Кюсю вспыхнули пожары, многие дома и дороги были разрушены. Повреждения также получили внешние стены исторического замка Кумамото, а на заводе Nippon Paper в Яцусиро обрушилась дымовая труба. Движение скоростных поездов «Синкансэн» было приостановлено.

Сегодняшнее землетрясение стало крупнейшим в регионе с апреля 2016 года. Тогда удар стихии не пережили 278 человек.

Магнитуду подземных толчков 28 июля 2026 года сейсмологи оценили в 7,1. Эпицентр располагался в городе Уки. Была объявлена угроза цунами.

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