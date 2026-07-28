Раскрыты последствия мощнейшего за 10 лет землетрясения в Японии

Более 48 тысяч домов лишились света после мощнейшего за 10 лет землетрясения в Японии

В результате мощнейшего за 10 лет землетрясения в Японии более 48 тысяч домов в префектуре Кумамото остались без света. Последствия стихийного бедствия раскрыли на сайте компании Kyushu Electric Power.

Помимо этого, из-за подземных толчков на острове Кюсю вспыхнули пожары, многие дома и дороги были разрушены. Повреждения также получили внешние стены исторического замка Кумамото, а на заводе Nippon Paper в Яцусиро обрушилась дымовая труба. Движение скоростных поездов «Синкансэн» было приостановлено.

Сегодняшнее землетрясение стало крупнейшим в регионе с апреля 2016 года. Тогда удар стихии не пережили 278 человек.

Магнитуду подземных толчков 28 июля 2026 года сейсмологи оценили в 7,1. Эпицентр располагался в городе Уки. Была объявлена угроза цунами.