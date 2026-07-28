Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 28 июля 2026 (обновлено: 14:43, 28 июля 2026)Бывший СССР

На Украине испугались ракетного удара Ирана

На Украине заявили, что Иран может в скором времени запустить три ракеты
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина полагает, что Иран может якобы в скором времени запустить три баллистические ракеты по территории республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер».

«Есть информация, что Иран якобы планирует запустить три баллистические ракеты по территории Украины в течение двух суток. Информация от украинских [Telegram-каналов]. Никакого официального подтверждения этой информации на данный момент нет», — отмечается в сообщении.

При этом авторы опубликовали карту с возможным радиусом поражения иранской баллистической ракеты средней дальности (РСД) Khorramshahr. Предполагается, что она способна попасть по большей части Украины, за исключением ее западных регионов на границе с Польшей.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв, в результате которого один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, Исламская Республика вправе ответить Киеву за этот инцидент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине испугались ракетного удара Ирана
    Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей
    Африканская страна нарастила закупки российской продукции
    Министр обороны страны НАТО предрек исчезновение Украины в одном случае
    На Украине отреагировали на сообщения о возможном ударе Ирана
    Объявлен новый главный тренер сборной Италии по футболу
    Аналитик назвал получателей выгоды от крепкого рубля
    Пропавшие в Таиланде юные россияне попали на камеры с двумя сопровождающими
    России понадобились кузнецы
    Раскрыт оптимальный объем памяти для смартфона
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok