Мужчины со всего мира устремились на запрещенный для женщин курорт на Бали

На Бали набирает популярность «альфа-ретрит» без женщин

Мужчины со всего мира устремились на запрещенный для женщин курорт Bali Time Chamber на индонезийском острове Бали. На ролик с рекламой на одноименном аккаунте в социальной сети TikTok обратила внимание газета New York Post (NYP).

«Никаких женщин, никакого алкоголя, никакого курения, никаких наркотиков, никаких вечеринок», — говорится в видео. Цель Bali Time Chamber — создать пространство «без отвлекающих факторов» для мужчин, которые хотят развиваться и общаться с единомышленниками. «Женщины не могут получить доступ к этому месту. Это место запретило все, что не заставляет людей расти», — говорится на странице набирающего популярность «альфа-ретрита»

Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети. «Можно я буду там жить?» — написал один пользователь. «Сколько вы заплатите мне, чтобы я там остался? — спросил другой комментатор.

Ранее россиянин открыл в Таиланде нудистскую виллу и попался полиции. Оказалось, что он продвигал виллу в русскоязычных туристских сообществах как закрытый и максимально приватный курорт для отдыха без одежды.