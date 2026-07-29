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22:47, 29 июля 2026 (обновлено: 22:59, 29 июля 2026)Россия

Американец за сутки вылечил позвоночник в России после отказа в других странах

Врачи из Москвы за сутки вылечили жителя США, которому отказали в других странах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Московские врачи из Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского за сутки поставили на ноги американца, которому отказали в других государствах. Об этом пишет столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале.

Житель Соединенных Штатов получил травму позвоночника несколько месяцев назад при занятиях спортом, его состояние стало ухудшаться: одна нога практически перестала работать. Он обращался в клиники в США и других стран, но не смог получить необходимого решения по своему случаю.

В итоге мужчина решил приехать в российскую столицу и доверить операцию специалистам института Склифосовского. Обследование выявило межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы. Врачи выполнили малоинвазивную операцию и удалили ее.

Уже на следующий день после операции американец смог самостоятельно встать на ноги, а еще через два дня был выписан в хорошем состоянии.

Ранее в НИИ скорой помощи имени Склифосовского врачи провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора. Для проведения процедуры, длившейся несколько часов, понадобилось несколько операционных.

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