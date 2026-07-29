В метро Киева произошел коллапс

В метро Киева собралось огромное количество людей из-за угрозы атаки

Киевское метро оказалось заполнено людьми на фоне возможной атаки на город. Об этом сообщает Telegram-канал Insider UA.

«Коллапс в метро Киева: из-за огромного количества людей на станциях негде ступить», — говорится в публикации. По данным канала, жители украинской столицы готовятся ночевать в метро и расставляют палатки.

Ранее сообщалось, что российские стратегические бомбардировщики взяли курс на Украину. Известно, что четыре Ту-160 уже находятся в воздухе и движутся в районы пуска крылатых ракет, а на авиабазе Оленья в Мурманской области ведется подготовка к вылету как минимум семи ракетоносцев Ту-95МС. Предположительно, целью могут стать объекты в Киеве.