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22:58, 29 июля 2026 (обновлено: 23:23, 29 июля 2026)Бывший СССР

Украинцам предрекли «горячую» ночь из-за российских бомбардировщиков

RusVesna: Российские бомбардировщики взяли курс на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские стратегические бомбардировщики взяли курс на Украину. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы противника.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna) уточняет, что четыре Ту-160 уже находятся в воздухе и движутся в районы пуска крылатых ракет. Кроме того, на авиабазе Оленья в Мурманской области ведется подготовка к вылету как минимум семи ракетоносцев Ту-95МС.

Предположительно, целью могут стать объекты в Киеве. Вероятное время удара по целям — около 01:00 30 июля. «Украину ждет горячая ночь», — резюмировали военкоры.

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