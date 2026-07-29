RusVesna: Российские бомбардировщики взяли курс на Украину

Российские стратегические бомбардировщики взяли курс на Украину. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы противника.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna) уточняет, что четыре Ту-160 уже находятся в воздухе и движутся в районы пуска крылатых ракет. Кроме того, на авиабазе Оленья в Мурманской области ведется подготовка к вылету как минимум семи ракетоносцев Ту-95МС.

Предположительно, целью могут стать объекты в Киеве. Вероятное время удара по целям — около 01:00 30 июля. «Украину ждет горячая ночь», — резюмировали военкоры.